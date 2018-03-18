Воронин: «Кокорин пережил критику после Евро-2016. Это намного тяжелее любой травмы»

Экс-нападающий «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением о том, что его бывший одноклубник форвард Александр Кокорин пропустит чемпионат мира.

«ЧМ должен был стать трамплином для карьеры Кокорина? Сейчас рассуждать задним числом смысла нет. Будут еще игры Лиги чемпионов, Лиги Европы, в которых «Зенит» постоянно участвует. За ними все смотрят, поэтому надо забивать и проявлять себя.

Конечно, чемпионат мира – особый турнир с точки зрения исторического масштаба, да и Россия не каждый раз на него отбирается. Прошлый Евро вот сложился провально, поэтому на 2018 год, конечно, особые надежды. Все ждут, а как назло много травм.

Но вернуться сильнее все равно реально. Уверен, у Саши все получится. Он сам по себе такой парень, который голову не опустит. Сколько было критики в его адрес после чемпионата Европы! Это намного хуже и тяжелее, чем любая травма. У него есть такой опыт.

Главное, хорошо восстановиться. Момент вот только неподходящий, но уже ничего не исправить. Могу и хочу лишь пожелать Саше скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле. Надеюсь и верю, что он заиграет даже лучше, чем играл до сих пор», – сказал Воронин.

Напомним, что Кокорин травмировал крестообразные связки и пропустит от четырех до пяти месяцев.