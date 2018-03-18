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    Воронин: «Кокорин пережил критику после Евро-2016. Это намного тяжелее любой травмы»

    Экс-нападающий «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением о том, что его бывший одноклубник форвард Александр Кокорин пропустит чемпионат мира.

    «ЧМ должен был стать трамплином для карьеры Кокорина? Сейчас рассуждать задним числом смысла нет. Будут еще игры Лиги чемпионов, Лиги Европы, в которых «Зенит» постоянно участвует. За ними все смотрят, поэтому надо забивать и проявлять себя.

    Конечно, чемпионат мира – особый турнир с точки зрения исторического масштаба, да и Россия не каждый раз на него отбирается. Прошлый Евро вот сложился провально, поэтому на 2018 год, конечно, особые надежды. Все ждут, а как назло много травм.

    Но вернуться сильнее все равно реально. Уверен, у Саши все получится. Он сам по себе такой парень, который голову не опустит. Сколько было критики в его адрес после чемпионата Европы! Это намного хуже и тяжелее, чем любая травма. У него есть такой опыт.

    Главное, хорошо восстановиться. Момент вот только неподходящий, но уже ничего не исправить. Могу и хочу лишь пожелать Саше скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле. Надеюсь и верю, что он заиграет даже лучше, чем играл до сих пор», – сказал Воронин.

    Напомним, что Кокорин травмировал крестообразные связки и пропустит от четырех до пяти месяцев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.03.2018 10:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 18 марта 2018, 16:59

      "А как назло много травм"-эти претензии должны дойти до Мутко и особенно до Фурсенко,который глядя на Европу перевел ЧР на осень-весна.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8026

      nik55 18 марта 2018, 16:20

      критика и травма----разные вещи

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      aam 18 марта 2018, 13:55

      неужели звёздочка тухнет???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 18 марта 2018, 12:01

      Можем потерять Кокорина. После физической травмы оправится, а вот неучастие в ЧМ, может подорвать психологическое здоровье футболиста.

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 марта 2018, 11:44

      Критика ему по барабану.

      2
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