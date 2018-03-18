Бубнов считает Адриано лучшим игроком «Спартака» на данный момент

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Рубином».

«Спартак» взял очень важные три очка на тяжелом поле в Казани. Первый тайм провели с преимуществом, забили гол. «Рубин» перехватил инициативу во второй половине игры, но казанцы допускали очень много ошибок. Очень несвойственных и грубых для себя ошибок.

Поле тяжелое – понятно, но «Спартак» ошибался значительно меньше. Отличный матч провел Луис Адриано, на мой взгляд, он лучший игрок «Спартака» прямо сейчас.

Не получаешь никакого удовольствия от просмотра футбола на таком поле. Повторюсь, поле было очень тяжелое, но хотя бы ровное. Хорошо, что на таком морозе обошлось хотя бы без кочек, иначе риск травм увеличился бы максимально», – сказал Бубнов.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, на пять очков отставая от лидера турнира «Локомотива».