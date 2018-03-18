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    Бубнов считает Адриано лучшим игроком «Спартака» на данный момент

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Рубином».

    «Спартак» взял очень важные три очка на тяжелом поле в Казани. Первый тайм провели с преимуществом, забили гол. «Рубин» перехватил инициативу во второй половине игры, но казанцы допускали очень много ошибок. Очень несвойственных и грубых для себя ошибок.

    Поле тяжелое – понятно, но «Спартак» ошибался значительно меньше. Отличный матч провел Луис Адриано, на мой взгляд, он лучший игрок «Спартака» прямо сейчас.

    Не получаешь никакого удовольствия от просмотра футбола на таком поле. Повторюсь, поле было очень тяжелое, но хотя бы ровное. Хорошо, что на таком морозе обошлось хотя бы без кочек, иначе риск травм увеличился бы максимально», – сказал Бубнов.

    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, на пять очков отставая от лидера турнира «Локомотива».

    Источник: Sportbox.ru

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    18.03.2018 01:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 19 марта 2018, 18:15

      я думаю так считает не только Бубнов а все адекватные болельщики

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 марта 2018, 11:01

      я думаю один из лучших, у нас много прекрасный игроков)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 марта 2018, 08:55

      такое ощущение что бубен один матч смотрел // Луис был лучшим и поле было плохое// когда мы сами всё видели какая была игра и кто был лучшим он как акын едет на осле что видит то и поёт

      6
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 18 марта 2018, 07:18

      что есть то есть, еще Ханни очень понравился

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      igoor52 18 марта 2018, 07:02

      Настоящий Спартач!!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 18 марта 2018, 06:50

      Хороший футболист!

      4
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