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    Аленичев: «У меня большие вопросы к своей команде»

    Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал итог матча 28 тура ФНЛ против воронежского «Факела» (1:0). Специалист недоволен своим коллективом.

    «Самое главное, нужно было взять три очка. Положительного результата мы добились. По содержанию игры у меня большие вопросы к команде. Считаю, в первую очередь здесь моя вина, что не смог донести до футболистов, что на одном классе, на одной ноге никого не обыграешь.

    Может, ребята посчитали, что команду, которая находится в конце турнирной таблицы, можно обыграть, играя на 20% своих возможностей? Это недопустимо. Первый «звонок» был в дебюте матча, но нас спасла штанга.

    Рад, что смогли забить, Саша Харитонов забил важнейший мяч в начале матча, могли в первом тайме закрывать игру, в первую очередь это касается наших нападающих, которые имели много голевых моментов, но не смогли. В итоге для всех нас концовка матча получилась очень нервозной. Но, как бы то ни было, мы взяли три очка, нужно сделать выводы и готовиться к следующему матчу», – сказал Аленичев.

    Сибиряки лидируют в ФНЛ.

    Источник: ФК «Енисей»

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    17.03.2018 20:24
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 18 марта 2018, 00:04

      Ждем в премьер лиге

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 марта 2018, 20:29

      Успехов Дмитрий на берегах Енисея!

      2
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