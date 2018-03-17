Аленичев: «У меня большие вопросы к своей команде»

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал итог матча 28 тура ФНЛ против воронежского «Факела» (1:0). Специалист недоволен своим коллективом.

«Самое главное, нужно было взять три очка. Положительного результата мы добились. По содержанию игры у меня большие вопросы к команде. Считаю, в первую очередь здесь моя вина, что не смог донести до футболистов, что на одном классе, на одной ноге никого не обыграешь.

Может, ребята посчитали, что команду, которая находится в конце турнирной таблицы, можно обыграть, играя на 20% своих возможностей? Это недопустимо. Первый «звонок» был в дебюте матча, но нас спасла штанга.

Рад, что смогли забить, Саша Харитонов забил важнейший мяч в начале матча, могли в первом тайме закрывать игру, в первую очередь это касается наших нападающих, которые имели много голевых моментов, но не смогли. В итоге для всех нас концовка матча получилась очень нервозной. Но, как бы то ни было, мы взяли три очка, нужно сделать выводы и готовиться к следующему матчу», – сказал Аленичев.

Сибиряки лидируют в ФНЛ.