ФНЛ. «Зенит-2» разгромно проиграл «Авангарду» и остался предпоследним, «Балтика» одолела «Ротор»

ПФЛ еще бы Зенит отправить в ФНЛ для очистки совести и всех кто играет в Зените только из за денег
Состоялись очередные матчи 28 тура первенства ФНЛ. Калининградская «Балтика» сумела одержать минимальную победу над гостями из Волгограда. Единственный мяч забил Александр Касьян.
Тренируемый Константином Зыряновым «Зенит-2» дома разгромно проиграл курянам. При этом команды по разу не реализовали пенальти.
Первенство ФНЛ. 28-й тур
Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Авангард (Курск) – 0:4 (0:1)
Голы: 0:1 – Гоцук, 34; 0:2 – Альшин, 54; 0:3 – Митасов, 77; 0:4 – Минаев, 81.
Балтика (Калининград) – Ротор (Волгоград) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Касьян, 65.