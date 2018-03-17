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    ФНЛ. «Зенит-2» разгромно проиграл «Авангарду» и остался предпоследним, «Балтика» одолела «Ротор»

    Состоялись очередные матчи 28 тура первенства ФНЛ. Калининградская «Балтика» сумела одержать минимальную победу над гостями из Волгограда. Единственный мяч забил Александр Касьян.

    Тренируемый Константином Зыряновым «Зенит-2» дома разгромно проиграл курянам. При этом команды по разу не реализовали пенальти.

    Первенство ФНЛ. 28-й тур

    Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Авангард (Курск) – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гоцук, 34; 0:2 – Альшин, 54; 0:3 – Митасов, 77; 0:4 – Минаев, 81.

    Балтика (Калининград) – Ротор (Волгоград) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Касьян, 65.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2018 17:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 марта 2018, 21:16

      ПФЛ еще бы Зенит отправить в ФНЛ для очистки совести и всех кто играет в Зените только из за денег

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      Рейтинг: +597

      Gornostay 17 марта 2018, 18:48

      Ну как же так, Константин??????

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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 17 марта 2018, 18:14

      авангард набирает силу!

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