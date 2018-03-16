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    Редактор «Спорт-Экспресса» извинился перед Кокориным за свой твит

    Первый заместитель главного редактора газеты «Спорт-Экспресс» Дмитрий Симонов извинился за свой твит о нападающем «Зенита» и сборной России Александре Кокорине. Симонов написал, что травма Кокорина – это возмездие за глупые и неправильные дела, которые совершал игрок.

    «Хочу извиниться за твит перед всеми, чьи чувства задел, и персонально перед Александром Кокориным. Был не прав, да еще и неудачно сформулировал мысль, из-за чего многие меня неправильно поняли и интерпретировали.

    Не хотел злорадствовать, и от всей души желаю Александру здоровья, успехов», – написал Симонов в твиттере.

    Что вообще такое «кресты»? Травма, которая выбила трех игроков сборной России

    Источник: Twitter

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    16.03.2018 21:35
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 17 марта 2018, 14:04

      Опозорил ты фамилию хорошего писателя !!! Хоть и извинился -- всё равно мудаком остался !!!

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 10:01

      Свои суждения надо фильтровать,тем более на бумаге.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 марта 2018, 00:22

      Свинья, ему только про мясокомбинат писать.

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      Рейтинг: +837

      eleng > prezent2017 17 марта 2018, 07:14

      Точно, и про бомжарню... а то пишет тут...

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 16 марта 2018, 23:24

      Редактор слабак!

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      Рейтинг: +24996

      bset 16 марта 2018, 22:59

      Вот все так извиняются, но зачем-то говорят "Я бы неправильно понят". Речь была о том, что "у тебя много плохих поступков, вот наказание". Что в этих слова можно неправильно понять? Он имел ввиду, что травма - это печально и он желает скорейшего выздоровления и возвращения на поле? Не думаю.

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > bset 16 марта 2018, 23:25

      Ему поставили ультиматум либо извиняешься, либо уходишь вот и всё

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      Рейтинг: +24996

      bset > iBragim2102 17 марта 2018, 00:06

      Да хоть ультиматум, хоть совесть заела. Причем тут "неправильно поняли"? Все сказано было достаточно однозначно. А человек лишний раз показал, что эти извинения - это лишь слова, а по факту мнение у него такое же, что "так Кокорину и надо".

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 16 марта 2018, 22:39

      но ведь редактор в чём то прав...я бы лично выносил кокошу с поля под гимн с ящиком шампанского и по встречке б л ят ь-имеет права на свои заработанные так уходить!Я не травме рад игрока Зенита,а просто показываю как работает пословица не плюй в колодец.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > 3a zenit 16 марта 2018, 23:34

      В любых ситуациях надо оставаться человеком

      6
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 16 марта 2018, 22:10

      Я был не прав. Вспылил. Но теперь считаю своё предложение безобразной ошибкой. Расскаиваюсь. Прошу дать возможность загладить, искупить. Всё. Ушел...

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