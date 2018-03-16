Редактор «Спорт-Экспресса» извинился перед Кокориным за свой твит

Первый заместитель главного редактора газеты «Спорт-Экспресс» Дмитрий Симонов извинился за свой твит о нападающем «Зенита» и сборной России Александре Кокорине. Симонов написал, что травма Кокорина – это возмездие за глупые и неправильные дела, которые совершал игрок.

«Хочу извиниться за твит перед всеми, чьи чувства задел, и персонально перед Александром Кокориным. Был не прав, да еще и неудачно сформулировал мысль, из-за чего многие меня неправильно поняли и интерпретировали.

Не хотел злорадствовать, и от всей души желаю Александру здоровья, успехов», – написал Симонов в твиттере.

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