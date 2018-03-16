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    Редактор «Спорт-Экспресса» – Кокорину: «Возмездие должно было прийти. Ты совершал столько глупых дел»

    Первый заместитель главного редактора газеты «Спорт-Экспресс» Дмитрий Симонов поделился мнением о травме нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина.

    «Когда у тебя было столько неотвеченного доверия и неиспользованных шансов, ты настолько спускал в пустоту свой талант, и когда ты совершал столько глупых и неправильных дел, возмездие все же должно было прийти.

    Пусть и с опозданием? Разве нет?» – написал Симонов в своем твиттере.

    На момент публикации запись удалена из твиттера.

    Что вообще такое «кресты»? Травма, которая выбила трех игроков сборной России

    Источник: Twitter

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    16.03.2018 20:55
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +616

      smersh45 17 марта 2018, 12:42

      Я бы согласился если бы человек получил травму в баре или на любой гулянки то да. Но игрок получил увечье в борьбе за мяч - профессиональная травма , а редактор (замечу спортивный редактор) несёт такую чушь - это говорит о многом хочу Вам сказать !

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 марта 2018, 10:58

      может не очень красиво звучит и публично такое говорить не стоило, но доля правды есть в его словах.

      2
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      Рейтинг: +37

      elvira020473 17 марта 2018, 10:55

      где вы все, когда кокошу сгрызть готовы были,

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      каа 17 марта 2018, 09:51

      Редактору...- этот твит приписывается к твоим глупым и неправильным делам ...- считай и жди возмездия...(((
      а если серьезно.... то гнусно все это ... не человечно.. не профессионально..

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 17 марта 2018, 03:58

      Человек сказал то, что думает , а не то что хотят услышать. Этим и отличаются нормальные СМИ от проплаченных-заказных

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 марта 2018, 00:17

      Вот скотина, человек травму получил, а он злорадствует!

      1
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      Рейтинг: +2894

      Lokofint > prezent2017 17 марта 2018, 01:54

      Согласен

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 16 марта 2018, 23:23

      Всё правильно редактор сказал, но никакого возмездия я не вижу, вылечится и опять будет пароть моменты!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3428

      FRZZ 16 марта 2018, 21:50

      Если редактор газеты пишет такую чушь собачую, то что думать об остальных???
      Одним словом, страна идиотов.

      5
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > FRZZ 16 марта 2018, 22:40

      уезжай не живи с нами клоун.

      2
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 16 марта 2018, 21:31

      Да, вот какие у нас совестливые редакторы. Так беспокоиться о чужой совести, не имея своей, это дорогого стоит!

      9
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      Рейтинг: +64

      [B.of.B.] Mr. Zugzwang 16 марта 2018, 21:19

      Абсолютно, максимально не адекватный комментарий, еще и редактор газеты, гнать таких!

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