Редактор «Спорт-Экспресса» – Кокорину: «Возмездие должно было прийти. Ты совершал столько глупых дел»

Я бы согласился если бы человек получил травму в баре или на любой гулянки то да. Но игрок получил увечье в борьбе за мяч - профессиональная травма , а редактор (замечу спортивный редактор) несёт такую чушь - это говорит о многом хочу Вам сказать !
Первый заместитель главного редактора газеты «Спорт-Экспресс» Дмитрий Симонов поделился мнением о травме нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина.
«Когда у тебя было столько неотвеченного доверия и неиспользованных шансов, ты настолько спускал в пустоту свой талант, и когда ты совершал столько глупых и неправильных дел, возмездие все же должно было прийти.
Пусть и с опозданием? Разве нет?» – написал Симонов в своем твиттере.
На момент публикации запись удалена из твиттера.
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