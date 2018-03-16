Редактор «Спорт-Экспресса» – Кокорину: «Возмездие должно было прийти. Ты совершал столько глупых дел»

Первый заместитель главного редактора газеты «Спорт-Экспресс» Дмитрий Симонов поделился мнением о травме нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина.

«Когда у тебя было столько неотвеченного доверия и неиспользованных шансов, ты настолько спускал в пустоту свой талант, и когда ты совершал столько глупых и неправильных дел, возмездие все же должно было прийти.

Пусть и с опозданием? Разве нет?» – написал Симонов в своем твиттере.

На момент публикации запись удалена из твиттера.

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