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  • Редактор «Спорт-Экспресса» – Кокорину: «Возмездие должно было прийти. Ты совершал столько глупых дел»

Редактор «Спорт-Экспресса» – Кокорину: «Возмездие должно было прийти. Ты совершал столько глупых дел»

16 марта 2018, 20:55
18

Первый заместитель главного редактора газеты «Спорт-Экспресс» Дмитрий Симонов поделился мнением о травме нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина.

«Когда у тебя было столько неотвеченного доверия и неиспользованных шансов, ты настолько спускал в пустоту свой талант, и когда ты совершал столько глупых и неправильных дел, возмездие все же должно было прийти.

Пусть и с опозданием? Разве нет?» – написал Симонов в своем твиттере.

На момент публикации запись удалена из твиттера.

Что вообще такое «кресты»? Травма, которая выбила трех игроков сборной России

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кокорин Александр
Комментарии (18)
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Shogun
1521223053
Не знаю что писать, но от части мужик прав
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Misha78
1521223081
Умный человек такого не напишет.
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mialkov
1521223395
Глупость!!!
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shinnik
1521223721
Нагадил,испугался и подтёр...
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zigbert
1521223747
Об этом публично лучше не высказываться.
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порт
1521223907
Как бы вертолётом не вернулось редактору «Спорт-Экспресса»
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[B.of.B.] Mr. Zugzwang
1521224357
Абсолютно, максимально не адекватный комментарий, еще и редактор газеты, гнать таких!
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Вомбат
1521225108
Да, вот какие у нас совестливые редакторы. Так беспокоиться о чужой совести, не имея своей, это дорогого стоит!
Ответить
prezent2017
1521235025
Вот скотина, человек травму получил, а он злорадствует!
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OfaZavr
1521273497
может не очень красиво звучит и публично такое говорить не стоило, но доля правды есть в его словах.
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