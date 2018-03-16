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    Бонуччи: «Милан» играл на равных с «Арсеналом»

    Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи считает, что его команда показала достойную игру в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Арсеналом», который прошел накануне в Лондоне.

    «Никто не может обвинять друг друга за то, что мы не сумели пройти дальше. Жаль, что после счета 2:1 мы окончательно выключились из игры.

    Мы играли на равных с «Арсеналом», но могли лучше воспользоваться своими шансами. Это путь к росту. Никто не сможет сказать, что мы не боролись», – приводит слова футболиста Premium Mediaset.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» – «Милан» завершился со счетом 3:1 (первая игра – 2:0).

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2018 10:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 16 марта 2018, 12:47

      cудья ******* я его рот ****

      0
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 16 марта 2018, 11:55

      Играть и выходить в следующий раунд - разные вещи

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