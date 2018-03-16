Бонуччи: «Милан» играл на равных с «Арсеналом»

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи считает, что его команда показала достойную игру в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Арсеналом», который прошел накануне в Лондоне.

«Никто не может обвинять друг друга за то, что мы не сумели пройти дальше. Жаль, что после счета 2:1 мы окончательно выключились из игры.

Мы играли на равных с «Арсеналом», но могли лучше воспользоваться своими шансами. Это путь к росту. Никто не сможет сказать, что мы не боролись», – приводит слова футболиста Premium Mediaset.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» – «Милан» завершился со счетом 3:1 (первая игра – 2:0).