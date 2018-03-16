Бубнов назвал закономерным результат матча «Зенита» против «РБ Лейпцига»

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о причинах, которые не позволили «Зениту» пробиться в четвертьфинал Лиги Европы по итогам противостояния с «РБ Лейпцигом» на стадии 1/8 финала. Он назвал этот результат вполне закономерным.

«Если бы «Зенит» на протяжении всего противостояния действовал так, как во втором тайме домашнего матча, у него было бы гораздо больше шансов пройти в четвертьфинал. Но стабильно на своем уровне все четыре тайма, что дома, что на выезде отыграла не команда Роберто Манчини, «Лейпциг». Это говорит об определенном классе немецкого клуба и о закономерности итогового результата.

Чего не хватило «Зениту»? В первую очередь, никак не удавалось взять под контроль среднюю линию. Полузащита проигрывала пространство сопернику, «Лейпциг» больше владел мячом, эффективнее им распоряжался, чаще создавал моменты. Плюс в ответном матче на план Манчини повлияли входящие обстоятельства, а именно травма Александра Кокорина. Итальянский специалист изначально рассчитывал на скоростных мобильных нападающих, которые бы постоянно открывались, двигались, оказывали постоянное давление на защитников соперника. Потом и Кокорин, и Дриусси, и Ригони – все они владеют дриблингом, способны принять неожиданное решение. Но обстоятельства распорядились иначе, а Антон Заболотный – форвард иного типа.

В роковом для себя эпизоде Кокорин оступился при приземлении, а так как это было в динамике, пошла нагрузка на коленные связки. Будем надеяться на лучшее, но если это «кресты» – сборная России потеряет еще одного основного игрока на домашнем чемпионате мира. В любом случае, сколько ни пропустит Кокорин, «Зениту» в его отсутствие будет еще тяжелее создавать моменты.

После перерыва «Зенит» прибавил. Футболисты старались, в плане отдачи к ним не может быть никаких претензий. Отличную игру провел отразивший пенальти Лунев, Кришито плюс к голу в гостях записал на свой счет голевой пас, лидерские качества проявил Иванович, активно действовал впереди Ригони. Но в целом, повторюсь, результат закономерен», – считает Бубнов.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 1:1 (первый матч – 1:2).