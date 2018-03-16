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  • Бубнов назвал закономерным результат матча «Зенита» против «РБ Лейпцига»

Бубнов назвал закономерным результат матча «Зенита» против «РБ Лейпцига»

16 марта 2018, 07:44
6

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о причинах, которые не позволили «Зениту» пробиться в четвертьфинал Лиги Европы по итогам противостояния с «РБ Лейпцигом» на стадии 1/8 финала. Он назвал этот результат вполне закономерным.

«Если бы «Зенит» на протяжении всего противостояния действовал так, как во втором тайме домашнего матча, у него было бы гораздо больше шансов пройти в четвертьфинал. Но стабильно на своем уровне все четыре тайма, что дома, что на выезде отыграла не команда Роберто Манчини, «Лейпциг». Это говорит об определенном классе немецкого клуба и о закономерности итогового результата.

Чего не хватило «Зениту»? В первую очередь, никак не удавалось взять под контроль среднюю линию. Полузащита проигрывала пространство сопернику, «Лейпциг» больше владел мячом, эффективнее им распоряжался, чаще создавал моменты. Плюс в ответном матче на план Манчини повлияли входящие обстоятельства, а именно травма Александра Кокорина. Итальянский специалист изначально рассчитывал на скоростных мобильных нападающих, которые бы постоянно открывались, двигались, оказывали постоянное давление на защитников соперника. Потом и Кокорин, и Дриусси, и Ригони – все они владеют дриблингом, способны принять неожиданное решение. Но обстоятельства распорядились иначе, а Антон Заболотный – форвард иного типа.

В роковом для себя эпизоде Кокорин оступился при приземлении, а так как это было в динамике, пошла нагрузка на коленные связки. Будем надеяться на лучшее, но если это «кресты» – сборная России потеряет еще одного основного игрока на домашнем чемпионате мира. В любом случае, сколько ни пропустит Кокорин, «Зениту» в его отсутствие будет еще тяжелее создавать моменты.

После перерыва «Зенит» прибавил. Футболисты старались, в плане отдачи к ним не может быть никаких претензий. Отличную игру провел отразивший пенальти Лунев, Кришито плюс к голу в гостях записал на свой счет голевой пас, лидерские качества проявил Иванович, активно действовал впереди Ригони. Но в целом, повторюсь, результат закономерен», – считает Бубнов.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 1:1 (первый матч – 1:2).

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Зенит РБ Лейпциг Бубнов Александр
Комментарии (6)
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alp
1521184099
Зенит никакущий.. давно такого небыло... надеюсь, АБМ и манчини смотрели матч Лион - ЦСКА. и после окончания, АБМ, такой, срывает телек со стены и --- ннннннаааа накуй! - этим телеком по башке итальянцу
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sampos
1521189263
Как и по какому плану проходили зимние сборы наших клубов (особенно Зенита, Локомотива, Спартака) под наблюдением каких "профи-врачей".....? На сборах потеряли часть основных игроков клубов и особенно сборной. В начале сезона сплошные серьёзные травмы с потерей опять же игроков сборной. Вылет 3 команд из еврокубков, причём с разгромными поражениями. Теперь и задача нашей сборной на ЧМ2018 реально смотрится- "...хоть бы из группы вылезти". Может всё-таки не в тёплых краях сборы проходить, а на своих базах в футбол на лыжах гонять, коли уж так футбольный календарь составляют.
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cska-62
1521191356
В домашнем матче "Зенит" хоть что-то продемонстрировал. В отличии от выездного, где только везение и удар со штрафного Кришито спасли питерцев от разгрома. Вчера, кстати, ответный мяч опять Кришито организовал своей ювелирной по точности и длинной голевой передачей. Вчера, глядя на матч, мне искренне жаль было Кришито и Ивановича. Вот это настоящие профессионалы! Играют качественно, полностью выкладываясь даже с таким чудаком на тренерском мостике, как Манчини. Манчини был выдающимся футболистом, умным и читающим игру. Тренерская карьера у него тоже складывалась неплохо. Почему в Питере он начал мудрить, представления не имею. От гипервитаминоза тоже следует отравление организма. Так и тут получилось. Имея два полноценных состава для борьбы за золото в РФПЛ, игры как таковой нет. О стабильности и не говорю. Плюс постоянные ротации состава, особенно - в атакующей линии. Половину сезона Манчини потребовалось на то, чтобы понять, что игру нельзя ставить через Паредеса. Это замедляет темп игры команды, поскольку от Паредеса так никто из тренеров не смог добиться, чтобы он мыслил и принимал решения на поле БЫСТРЕЕ! Он же играет в футбол семидесятых годов, хотя ему только 23 года... Заслугой Манчини можно назвать лишь то, что он реанимировал Кокорина. А вот дисциплина вчера Александра подвела. При грубейшей игре с его стороны он же получил тяжелейшую травму. Посмотрите повтор! В эпизоде Кокорин, как минимум, заслуживал "горчичник"... При травме соперника и удаление. Самой же серьёзной потерей "Зенита" считаю травму Мамманы. Этот молодой защитник играл практически безошибочно и составлял достойную конкуренцию даже такому "зубру обороны", как Иванович. Или мог играть с ним в паре.
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