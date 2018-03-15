«МЮ» интересуется защитником «Боруссии» Папастатопулосом

Что-то напутали авторы. Контракт у Сократиса со "шмелями" истекает этим летом. И уже достоверно известно, что он отказался его продлевать. Но оценивая его игру в текущем сезоне, не очень понимаю, зачем он вообще МЮ нужен!
«Манчестер Юнайтед» может предложить контракт Сократису Папастатопулосу, сообщает журналист ESPN FC Стефан Бучко со ссылкой на издание Kicker.
Согласно источнику, английский клуб заинтересован в покупке игрока сборной Греции, соглашение которого с командой из дортмунда истечет в июне 2019 года.
Папастатопулос пополнил состав «Боруссии» в июле 2013 года, перейдя из «Вердера» за 9,9 миллионов евро. В составе клуба он дважды выиграл Суперкубок Германии и один раз – Кубок страны.
В текущем сезоне защитник принял участие в 35 матчах всех турниров, в которых забил три мяча.
Прежде футболист выступал за «Дженоа», «Милан» и АЕК.