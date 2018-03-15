«МЮ» интересуется защитником «Боруссии» Папастатопулосом

«Манчестер Юнайтед» может предложить контракт Сократису Папастатопулосу, сообщает журналист ESPN FC Стефан Бучко со ссылкой на издание Kicker.
Согласно источнику, английский клуб заинтересован в покупке игрока сборной Греции, соглашение которого с командой из дортмунда истечет в июне 2019 года.
Папастатопулос пополнил состав «Боруссии» в июле 2013 года, перейдя из «Вердера» за 9,9 миллионов евро. В составе клуба он дважды выиграл Суперкубок Германии и один раз – Кубок страны.
В текущем сезоне защитник принял участие в 35 матчах всех турниров, в которых забил три мяча.
Прежде футболист выступал за «Дженоа», «Милан» и АЕК.
Источник: Twitter