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    «МЮ» интересуется защитником «Боруссии» Папастатопулосом

    «Манчестер Юнайтед» может предложить контракт Сократису Папастатопулосу, сообщает журналист ESPN FC Стефан Бучко со ссылкой на издание Kicker.

    Согласно источнику, английский клуб заинтересован в покупке игрока сборной Греции, соглашение которого с командой из дортмунда истечет в июне 2019 года.

    Папастатопулос пополнил состав «Боруссии» в июле 2013 года, перейдя из «Вердера» за 9,9 миллионов евро. В составе клуба он дважды выиграл Суперкубок Германии и один раз – Кубок страны.

    В текущем сезоне защитник принял участие в 35 матчах всех турниров, в которых забил три мяча.

    Прежде футболист выступал за «Дженоа», «Милан» и АЕК.

    Источник: Twitter

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    15.03.2018 15:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 марта 2018, 16:14

      Что-то напутали авторы. Контракт у Сократиса со "шмелями" истекает этим летом. И уже достоверно известно, что он отказался его продлевать. Но оценивая его игру в текущем сезоне, не очень понимаю, зачем он вообще МЮ нужен!

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 марта 2018, 16:08

      Фамилия в контракте не поместится и хрен выговоришь.

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