«МЮ» интересуется защитником «Боруссии» Папастатопулосом

«Манчестер Юнайтед» может предложить контракт Сократису Папастатопулосу, сообщает журналист ESPN FC Стефан Бучко со ссылкой на издание Kicker.

Согласно источнику, английский клуб заинтересован в покупке игрока сборной Греции, соглашение которого с командой из дортмунда истечет в июне 2019 года.

Папастатопулос пополнил состав «Боруссии» в июле 2013 года, перейдя из «Вердера» за 9,9 миллионов евро. В составе клуба он дважды выиграл Суперкубок Германии и один раз – Кубок страны.

В текущем сезоне защитник принял участие в 35 матчах всех турниров, в которых забил три мяча.

Прежде футболист выступал за «Дженоа», «Милан» и АЕК.