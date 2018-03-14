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    Гончаренко: «Муса не забивает? Главное, что он получает игровую практику»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил состояние подопечных.

    – Витиньо не играл в первом матче с первых минут. Каковы его шансы выйти завтра?

    – Он прекрасно готов физически и наравне со всеми готовиться к завтрашнему матчу.

    – С чем связано то, что Муса не забивает?

    – Самое главное, что он получает игровую практику. Из-за ее отсутствия у него нивелировались некоторые качества, который снова начали появляться. А голы скоро придут.

    – Очень сильно в этом сезоне выглядит Натхо. С чем связан его прогресс?

    – Почему мы должны это с чем-то связывать? Он играет на своем уровне. Это не так ситуация, когда мы должны удивляться. Будет удивительно, если будет по-другому.

    В четверг армейцы сыграют ответный матч с «Лионом» в 1/8 финала Лиги Европы. В первой встрече московский клуб уступил с минимальным счетом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2018 20:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 марта 2018, 20:43

      Дело не в том, что Муса не забивает, дело в том, что он играет пока очень слабо. Неоправданно теряет мяч, не может за него зацепиться, да и голевых моментов уже упустил массу. Ждёмс-с-с-с... И надеемся!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 марта 2018, 03:12

      Что для этого его и брали?

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 15 марта 2018, 02:15

      Практика практикой, но и забивать пора!!! Может с Лионом прорвёт...

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 14 марта 2018, 21:27

      пусть во дворе играет и получает игровую практику.. а в клубе он должен ИГРАТЬ, так как баблище за это получает

      2
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 14 марта 2018, 21:00

      Нет какой-то уверенности в ответах Гончаренко.... озлобленность и трусость....
      Не люблю ни Газаева ни Слуцкого, но было в них что то такое суровое.
      А этот только сопли жуёт.

      -1
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      Рейтинг: +1573

      Муруал > Dimon 007 14 марта 2018, 22:05

      Напрасно Вы так на него.Вполне взвешенные и обдуманные слова говорит.

      2
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Муруал 14 марта 2018, 22:24

      Ещё раз перечитал и придерживаюсь своего мнения..
      Голы нужны завтра, а не в какие то сомнительные сроки.

      -2
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      Рейтинг: +1573

      Муруал > Dimon 007 14 марта 2018, 23:00

      Вот пусть с завтрашнего дня и начнёт забивать.И принесёт победу ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Муруал 15 марта 2018, 00:00

      футбол не место русскому «авось». Если нападающий не забивает, значит тому есть причины и их надо искать и решать, не ждать голы которые скоро придут. Гончаренко-0.

      -2
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