Гончаренко: «Муса не забивает? Главное, что он получает игровую практику»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил состояние подопечных.

– Витиньо не играл в первом матче с первых минут. Каковы его шансы выйти завтра?

– Он прекрасно готов физически и наравне со всеми готовиться к завтрашнему матчу.

– С чем связано то, что Муса не забивает?

– Самое главное, что он получает игровую практику. Из-за ее отсутствия у него нивелировались некоторые качества, который снова начали появляться. А голы скоро придут.

– Очень сильно в этом сезоне выглядит Натхо. С чем связан его прогресс?

– Почему мы должны это с чем-то связывать? Он играет на своем уровне. Это не так ситуация, когда мы должны удивляться. Будет удивительно, если будет по-другому.

В четверг армейцы сыграют ответный матч с «Лионом» в 1/8 финала Лиги Европы. В первой встрече московский клуб уступил с минимальным счетом.