Полузащитник «Лиона» Ферри: «Завтра ЦСКА будет играть легче. Шансы у армейцев есть»

Полузащитник «Лиона» Джордан Ферри оценил шансы ЦСКА в ответном матче команд в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра в Москве завершилась победой французского клуба со счетом 1:0.

«Надо играть, будто первой встречи не было. Нам нужно победить ЦСКА, сыграв как можно лучше. Опытных футболистов у нас немало. Они передадут свой опыт молодежи. Футболистам нужно быть сконцентрированными. Мы сможем выиграть у ЦСКА.

Мне очень понравился стиль игры русской команды. Это был красивый футбол. Особенно игроки средней линии поля. Также понравилась скорость Мусы. ЦСКА смог показать свой стиль на очень трудном для игры поле. Завтра ЦСКА будет играть легче. Шансы у ЦСКА есть», – сказал Ферри.