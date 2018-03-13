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    Бубнов: «Зениту» чемпионом уже не стать. Судьбу Манчини определит Лига Европы»

    Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поговорил о фигуре главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини. Эксперт заявил, что сине-бело-голубые не справились с задачей на сезон.

    «Зенит» уже не выполнит задачу на сезон, он не станет чемпионом. Думаю, это уже невозможно, поэтому судьба Манчини будет зависеть от Лиги Европы и итогового места в чемпионате. Если клуб останется без Лиги чемпионов, то это будет провал. В Турции ведь его уволили как раз после сезона, когда он не выполнил задачу, не привел «Галатасарай» к чемпионству», – заметил Бубнов.

    За восемь туров до конца сезона в РФПЛ «Зенит» отстает от первого места на десять очков.

    Источник: Sportbox.ru

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    13.03.2018 23:21
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3282

      woyser 14 марта 2018, 13:02

      Так это к бабке не ходи и так понятно. Печально, но сезон провалили смачно. Осталась действительно только ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 14 марта 2018, 10:36

      Гнать в зашей нужно Манчини, единственная радость в этом сезона это была крупная победа на Спартаком. Каким тренером нужно быть, чтобы с самым сильным составом превратить преимущество над соперником в 8 очков в отставание в 10 очков.
      Самого раздражает тот факт, что это **** постоянно проводит ротацию состава.
      Бубнов прав, теперь только лига европы, и попытка влезть в лигу чемпионов.

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 14 марта 2018, 09:57

      Главное достижение Манчини-полное отсутствие сыгранности Зенита, отсутствие мотивации у игроков и полный пипец в атаке.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 09:55

      ЛЕ - спасение для Зенита.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 14 марта 2018, 10:39

      но в ней еще пройти хотя бы в следующий этап нужно, а вот если Лейпциг не пройдут и вылетят, то мимо всего пролетят и тогда увольнение точно не за горами.

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert > OfaZavr 14 марта 2018, 10:54

      Да что говорить тяжелое положение команды и тренера.

      4
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      Рейтинг: +145

      Danjer > OfaZavr 14 марта 2018, 11:38

      Да ***,пусть РБ накажет как следует,чтоб выгнали его нахрен!!!!!!а вообще у него мотивация на ЛЕ другая,да и у Аргентинцев тоже,там они больше на виду,стараются по более,а на РФПЛ уже забили и тренеришка и аргентинцы!!))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Danjer 14 марта 2018, 18:34

      согласен, но хотелось чтобы российский клуб как можно дальше прошел в ЛЕ несмотря на все свои проблемы, тут хоть стараются а вообще будущего у этого тренера с этой командой считаю нет.

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      Рейтинг: +431

      Dimon013 14 марта 2018, 09:20

      Очередной тренер срубит бабла и уедет отдыхать. Печальная история тренеров Зенита продолжается...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Dimon013 14 марта 2018, 10:02

      думаю Семак почти без зарплаты мог бы тренировать Зенит с тем же успехом, а может и лучше

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      Рейтинг: +3282

      woyser > Garrincha58 14 марта 2018, 13:12

      Ты прав.

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      Рейтинг: +840

      vovan55 14 марта 2018, 01:04

      всё может быть...

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      Рейтинг: +1532

      starche 14 марта 2018, 00:54

      В любом варианте его надо гнать!

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 14 марта 2018, 00:46

      Разница между 2м и 5м место всего 2 очка, в таком случае и 2му месту чемпионство не грозит и 3 и 4, получается он уже признает что чемпион Локо, так?

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 14 марта 2018, 00:41

      Думаю даже в призёры не попадёт.

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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 13 марта 2018, 23:27

      В какой то степени даже хочется что бы проиграли немцам, может дойдёт тогда до фурсенки, что тут даже тренерской мысли нету. А мы луческу ругали... пригласите уже молодого специалиста, а то пенсионеры тока за деньгами приезжают

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      Рейтинг: +3282

      woyser > Dimka_Foxy 14 марта 2018, 13:14

      И хватит уже наверно импортных.

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