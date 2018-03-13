Бубнов: «Зениту» чемпионом уже не стать. Судьбу Манчини определит Лига Европы»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поговорил о фигуре главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини. Эксперт заявил, что сине-бело-голубые не справились с задачей на сезон.

«Зенит» уже не выполнит задачу на сезон, он не станет чемпионом. Думаю, это уже невозможно, поэтому судьба Манчини будет зависеть от Лиги Европы и итогового места в чемпионате. Если клуб останется без Лиги чемпионов, то это будет провал. В Турции ведь его уволили как раз после сезона, когда он не выполнил задачу, не привел «Галатасарай» к чемпионству», – заметил Бубнов.

За восемь туров до конца сезона в РФПЛ «Зенит» отстает от первого места на десять очков.