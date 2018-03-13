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  • Бубнов: «Зениту» чемпионом уже не стать. Судьбу Манчини определит Лига Европы»

Бубнов: «Зениту» чемпионом уже не стать. Судьбу Манчини определит Лига Европы»

13 марта 2018, 23:21
19

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поговорил о фигуре главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини. Эксперт заявил, что сине-бело-голубые не справились с задачей на сезон.

«Зенит» уже не выполнит задачу на сезон, он не станет чемпионом. Думаю, это уже невозможно, поэтому судьба Манчини будет зависеть от Лиги Европы и итогового места в чемпионате. Если клуб останется без Лиги чемпионов, то это будет провал. В Турции ведь его уволили как раз после сезона, когда он не выполнил задачу, не привел «Галатасарай» к чемпионству», – заметил Бубнов.

За восемь туров до конца сезона в РФПЛ «Зенит» отстает от первого места на десять очков.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Манчини Роберто Бубнов Александр
Комментарии (19)
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Dimka_Foxy
1520972876
В какой то степени даже хочется что бы проиграли немцам, может дойдёт тогда до фурсенки, что тут даже тренерской мысли нету. А мы луческу ругали... пригласите уже молодого специалиста, а то пенсионеры тока за деньгами приезжают
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anatolich72
1520977288
Думаю даже в призёры не попадёт.
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Gek Dement
1520977567
Разница между 2м и 5м место всего 2 очка, в таком случае и 2му месту чемпионство не грозит и 3 и 4, получается он уже признает что чемпион Локо, так?
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starche
1520978068
В любом варианте его надо гнать!
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vovan55
1520978682
всё может быть...
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Dimon013
1521008444
Очередной тренер срубит бабла и уедет отдыхать. Печальная история тренеров Зенита продолжается...
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zigbert
1521010529
ЛЕ - спасение для Зенита.
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polt
1521010643
Главное достижение Манчини-полное отсутствие сыгранности Зенита, отсутствие мотивации у игроков и полный пипец в атаке.
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ARTHUR19
1521012982
Гнать в зашей нужно Манчини, единственная радость в этом сезона это была крупная победа на Спартаком. Каким тренером нужно быть, чтобы с самым сильным составом превратить преимущество над соперником в 8 очков в отставание в 10 очков. Самого раздражает тот факт, что это **** постоянно проводит ротацию состава. Бубнов прав, теперь только лига европы, и попытка влезть в лигу чемпионов.
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woyser
1521021730
Так это к бабке не ходи и так понятно. Печально, но сезон провалили смачно. Осталась действительно только ЛЕ.
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