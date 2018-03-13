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    В среду Маммана перенесет операцию в Риме

    Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана завтра в Риме перенесет операцию по поводу субтотального повреждения передней крестообразной связки колена.

    Напомним, аргентинец получил серьезную травму в матче 22-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0). Как ранее уже сообщалось, он сможет вернуться на поле минимум через шесть месяцев, что исключает его участие в чемпионате мира-2018.

    Маммана перешел в «Зенит» из «Лиона» прошлым летом за 16 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 26 встреч, отметившись одной голевой передачей.

    Источник: ФК «Зенит»

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    13.03.2018 15:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 14 марта 2018, 14:33

      Это настоящая потеря потерь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 13 марта 2018, 22:17

      Не счастливое место ценрального защитникау нас в клубе: в 2008 году Ломбертс получил тяжелейшую травму-но тогда было за что!-играли в УЕФА и Нилколас спасал ворота от гола.
      А теперь Мамана выбыл на длмтельное время-можно сказать не за что. И травмы то практически одинаковы-в обоих случаях пострадали коленные суставы! Обидно и печально.
      Скорейшего выздоровления Эмануэлю!

      1
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 13 марта 2018, 22:01

      Что за заголовок?!
      А если не перенесёт?!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 20:18

      Здоровья и удачной операции.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 13 марта 2018, 19:36

      здоровья и скорейшего возвращения

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 марта 2018, 18:15

      он появится только в 2019г а на ЧМ ему и так не светило появиться

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 16:26

      Здоровья!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4025

      raritet 13 марта 2018, 16:10

      Здоровья . Наверное , уже не рад российским огородам в зимнее время года. Не учел этого пунктика. Жаль парня.

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 13 марта 2018, 15:53

      волка ноги кормят - ЗДОРОВЬЯ И БЕЗ РЕЦИДИВОВ

      4
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