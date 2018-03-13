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В среду Маммана перенесет операцию в Риме

13 марта 2018, 15:43
9

Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана завтра в Риме перенесет операцию по поводу субтотального повреждения передней крестообразной связки колена.

Напомним, аргентинец получил серьезную травму в матче 22-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0). Как ранее уже сообщалось, он сможет вернуться на поле минимум через шесть месяцев, что исключает его участие в чемпионате мира-2018.

Маммана перешел в «Зенит» из «Лиона» прошлым летом за 16 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 26 встреч, отметившись одной голевой передачей.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Маммана Эмануэль
Комментарии (9)
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Боцман59rus
1520945585
волка ноги кормят - ЗДОРОВЬЯ И БЕЗ РЕЦИДИВОВ
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raritet
1520946615
Здоровья . Наверное , уже не рад российским огородам в зимнее время года. Не учел этого пунктика. Жаль парня.
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Татарин за ЦСКА
1520947614
Здоровья!!!
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Garrincha58
1520954131
он появится только в 2019г а на ЧМ ему и так не светило появиться
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СОКОЛ САРАТОВ
1520959002
здоровья и скорейшего возвращения
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zigbert
1520961485
Здоровья и удачной операции.
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Dimon 007
1520967693
Что за заголовок?! А если не перенесёт?!
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ZENIT-59
1520968652
Не счастливое место ценрального защитникау нас в клубе: в 2008 году Ломбертс получил тяжелейшую травму-но тогда было за что!-играли в УЕФА и Нилколас спасал ворота от гола. А теперь Мамана выбыл на длмтельное время-можно сказать не за что. И травмы то практически одинаковы-в обоих случаях пострадали коленные суставы! Обидно и печально. Скорейшего выздоровления Эмануэлю!
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Alex ostrov
1521027215
Это настоящая потеря потерь
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