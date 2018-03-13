В среду Маммана перенесет операцию в Риме

Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана завтра в Риме перенесет операцию по поводу субтотального повреждения передней крестообразной связки колена.

Напомним, аргентинец получил серьезную травму в матче 22-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0). Как ранее уже сообщалось, он сможет вернуться на поле минимум через шесть месяцев, что исключает его участие в чемпионате мира-2018.

Маммана перешел в «Зенит» из «Лиона» прошлым летом за 16 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 26 встреч, отметившись одной голевой передачей.