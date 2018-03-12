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    Маммана пропустит от шести до девяти месяцев из-за разрыва крестообразной связки

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в матче 22-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0).

    Как сообщает пресс-служба петербургской команды, у 22-летнего аргентинца выявлено повреждение передней крестообразной связки. Футболист пропустит от шести до девяти месяцев.

    Таким образом, Маммана точно не сыграет на чемпионате мира-2018, который пройдет летом в России.

    Источник: ФК «Зенит»

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    12.03.2018 14:58
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 12 марта 2018, 22:00

      Печально! Мамане силы духа и скорейшего выздоровления!
      Зенит теперь в ужасномположении:в защите усугубятся проблемы, очень тяжело будет играть не только в своём первенстве,но и в ЛЕ.Почему-то никто не предусмотрел подобной ситуации-равноценной замены аргентинцу в команде нет!Иванович может сыграть, но это не его амплуа.Игроков много, а проблемы серьёзные!Как сейчас не хватает Сарсании-он бы такого не допустил!

      1
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      Рейтинг: +55

      Batiqol 12 марта 2018, 19:17

      Год какой то непонятный в Руси у всех проблемы с крестами

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Batiqol 12 марта 2018, 21:48

      зима,лед.. все закономерно..

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 12 марта 2018, 18:25

      мда.. жесть, и для игрока и для клуба ужас

      2
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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 12 марта 2018, 17:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бог наказывает Зинит за преступления против Русского Народа.

      -8
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > Коза Ностра 12 марта 2018, 18:15

      Чушь не неси!

      2
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 12 марта 2018, 17:02

      Прям напасть в РФПЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1282

      Джой > KB_Krasnogorsk 12 марта 2018, 18:00

      Мода на травмы защитников?
      Осень - весна

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 12 марта 2018, 16:44

      Сколько уже сборников и просто игроков поломалось на этих катках. Плеат всё руководство РФС надо пересадить, за эти календари и расписания.

      3
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      Рейтинг: +436

      andr2112 12 марта 2018, 16:17

      Здоровья и скорейшего выздоровления!!!! Ты нужен команде!

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 16:08

      Сочувствую.Здоровья.

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 12 марта 2018, 16:05

      странно,почему в Ростове никто не сломался,а у нас хрустальки бл ят ь сплошные.

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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 > 3a zenit 12 марта 2018, 20:49

      В Ростове местные играют, а у Зенита сплошь теплолюбивые аргентинцы.... шутка если че

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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 > Sanirin79 12 марта 2018, 20:52

      Маммане здоровья и присутствия духа.... травмы это всегда
      плохо

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      Рейтинг: +307

      shpilman 12 марта 2018, 15:53

      единственный норм цз выбыл.... так же как и у нас кста.....
      лохомоты порчу навели походу xD

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