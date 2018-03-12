Маммана пропустит от шести до девяти месяцев из-за разрыва крестообразной связки

Печально! Мамане силы духа и скорейшего выздоровления!
Зенит теперь в ужасномположении:в защите усугубятся проблемы, очень тяжело будет играть не только в своём первенстве,но и в ЛЕ.Почему-то никто не предусмотрел подобной ситуации-равноценной замены аргентинцу в команде нет!Иванович может сыграть, но это не его амплуа.Игроков много, а проблемы серьёзные!Как сейчас не хватает Сарсании-он бы такого не допустил!
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в матче 22-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0).
Как сообщает пресс-служба петербургской команды, у 22-летнего аргентинца выявлено повреждение передней крестообразной связки. Футболист пропустит от шести до девяти месяцев.
Таким образом, Маммана точно не сыграет на чемпионате мира-2018, который пройдет летом в России.