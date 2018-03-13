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    В РФПЛ заявили, что со словами Манчини в адрес болельщика должен разбираться комитет по этике РФС

    Директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев заявил, что лига не открывала никакого дела на главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, оскорбившего болельщика команды в соцсети.

    После матча 22-го тура против «Ростова» один из фанатов сине-бело-голубых на своей странице в инстаграме выложил фото с игры, прокомментировав его фразой: «Манчини, иди на хрен». На что в ответ итальянский специалист написал: «Ты и твоя сестра».

    «Слова Манчини – дело комитета по этике. В частном порядке мы, конечно, можем обратить внимание, но не сейчас. Поэтому на тренера «Зенита» мы никакое дело не открывали», – сказал Алексеев.

    Источник: Р-Спорт

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    13.03.2018 15:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +324

      hellkid 14 марта 2018, 09:48

      а потом Манчини тупо отмажется, что его аккаунт взломали и дело замнут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 13 марта 2018, 19:08

      аххах..хуже Боаша стал..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 13 марта 2018, 18:54

      М-да, уж... один другого стоят.

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