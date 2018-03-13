В РФПЛ заявили, что со словами Манчини в адрес болельщика должен разбираться комитет по этике РФС

Директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев заявил, что лига не открывала никакого дела на главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, оскорбившего болельщика команды в соцсети.

После матча 22-го тура против «Ростова» один из фанатов сине-бело-голубых на своей странице в инстаграме выложил фото с игры, прокомментировав его фразой: «Манчини, иди на хрен». На что в ответ итальянский специалист написал: «Ты и твоя сестра».

«Слова Манчини – дело комитета по этике. В частном порядке мы, конечно, можем обратить внимание, но не сейчас. Поэтому на тренера «Зенита» мы никакое дело не открывали», – сказал Алексеев.