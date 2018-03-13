Рейнгольд: «Промес сейчас не в порядке»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал провальным матч в исполнении нападающего красно-белых Квинси Промеса в рамках 22-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска». По его словам, сейчас голландский футболист далек от своего оптимального состояния.

«Промес мог полностью завалить игру. Пенальти не забил, играл безобразно, тянул на себя одеяло. В неоправданных ситуациях бил с метров 30-ти. Как правило, это делают футболисты, которые не в порядке.

Если раньше у меня все это получалось, то сегодня нет. Он не в порядке. Однако он имеет такой авторитет в команде, что никто ему в упрек в лицо ничего и не скажет. Когда меняли Промеса, я боялся, что его реакция окажется неадекватной. К счастью, обошлось. Голландец отреагировал, как и положено нормальному футболисту.

Но дело не в Промесе. Такая команда, как «Спартак», должна иметь какие-то тактические заготовки. Один футболист, будь это даже Промес, на поле ничего не решает», – заявил ветеран.

Матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «СКА-Хабаровск» завершился со счетом 1:0. Красно-белые делят 2-3 места с ЦСКА, набрав по 41 очку. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.