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Рейнгольд: «Промес сейчас не в порядке»

13 марта 2018, 09:55
15

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал провальным матч в исполнении нападающего красно-белых Квинси Промеса в рамках 22-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска». По его словам, сейчас голландский футболист далек от своего оптимального состояния.

«Промес мог полностью завалить игру. Пенальти не забил, играл безобразно, тянул на себя одеяло. В неоправданных ситуациях бил с метров 30-ти. Как правило, это делают футболисты, которые не в порядке.

Если раньше у меня все это получалось, то сегодня нет. Он не в порядке. Однако он имеет такой авторитет в команде, что никто ему в упрек в лицо ничего и не скажет. Когда меняли Промеса, я боялся, что его реакция окажется неадекватной. К счастью, обошлось. Голландец отреагировал, как и положено нормальному футболисту.

Но дело не в Промесе. Такая команда, как «Спартак», должна иметь какие-то тактические заготовки. Один футболист, будь это даже Промес, на поле ничего не решает», – заявил ветеран.

Матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «СКА-Хабаровск» завершился со счетом 1:0. Красно-белые делят 2-3 места с ЦСКА, набрав по 41 очку. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Рейнгольд Валерий
Комментарии (15)
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OfaZavr
1520926009
полностью согласен, может его на неопределенное время на лавку усадить чтобы подумал о многом.
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kvm5
1520926650
может исправится
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oyabun
1520927956
Я тоже теряюсь в догадках, что с Антохой случилось то? По физике вроде всё нормально с ним. А вот куда делась тактическая мудрость и голевое чутье? Могу предположить что что то с психологией не то. Но никто против воли его не удерживал в команде вроде. Сам пожелал играть в Спартаке дальше. Будем надеяться что просто небольшой спад. Никто не способен неизменно играть на высочайшем уровне.
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Spartak Piter
1520932029
Антоха да. Если нет свободных зон, он менее эффективен в игре.
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sined1951
1520932956
Реального соперника-дублера у него в команде нет.
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Алекc
1520934485
в матче с Рубином отдохнет. за эти две недели сил наберется, все обдумает. и в следующем матче увидим прежнего Антоху
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Опорник84
1520936160
Немного что-то не получается, но скоро все пойдет на лад!
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zigbert
1520937455
Он все переосмыслит и сам сделает выводы.
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Полная Канистра
1520942516
ведь это почти у всех бывает всё время быть забивакой и играть на одном дыхании ни у кого не получится взлёты и падения это закономерно
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