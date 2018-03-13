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    Рейнгольд: «Промес сейчас не в порядке»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал провальным матч в исполнении нападающего красно-белых Квинси Промеса в рамках 22-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска». По его словам, сейчас голландский футболист далек от своего оптимального состояния.

    «Промес мог полностью завалить игру. Пенальти не забил, играл безобразно, тянул на себя одеяло. В неоправданных ситуациях бил с метров 30-ти. Как правило, это делают футболисты, которые не в порядке.

    Если раньше у меня все это получалось, то сегодня нет. Он не в порядке. Однако он имеет такой авторитет в команде, что никто ему в упрек в лицо ничего и не скажет. Когда меняли Промеса, я боялся, что его реакция окажется неадекватной. К счастью, обошлось. Голландец отреагировал, как и положено нормальному футболисту.

    Но дело не в Промесе. Такая команда, как «Спартак», должна иметь какие-то тактические заготовки. Один футболист, будь это даже Промес, на поле ничего не решает», – заявил ветеран.

    Матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «СКА-Хабаровск» завершился со счетом 1:0. Красно-белые делят 2-3 места с ЦСКА, набрав по 41 очку. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.03.2018 09:55
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 марта 2018, 15:01

      ведь это почти у всех бывает всё время быть забивакой и играть на одном дыхании ни у кого не получится взлёты и падения это закономерно

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Полная Канистра 13 марта 2018, 18:24

      согласен, но никто и не думает что он должен на одном дыхании всех громить просто хотя бы если выше головы не прыгать то и не уходить в тень.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 13:37

      Он все переосмыслит и сам сделает выводы.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 13 марта 2018, 13:16

      Немного что-то не получается, но скоро все пойдет на лад!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 13 марта 2018, 12:48

      в матче с Рубином отдохнет. за эти две недели сил наберется, все обдумает. и в следующем матче увидим прежнего Антоху

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +842

      sined1951 13 марта 2018, 12:22

      Реального соперника-дублера у него в команде нет.

      0
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 13 марта 2018, 12:07

      Антоха да. Если нет свободных зон, он менее эффективен в игре.

      0
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      Рейтинг: +33434

      oyabun 13 марта 2018, 10:59

      Я тоже теряюсь в догадках, что с Антохой случилось то? По физике вроде всё нормально с ним. А вот куда делась тактическая мудрость и голевое чутье? Могу предположить что что то с психологией не то. Но никто против воли его не удерживал в команде вроде. Сам пожелал играть в Спартаке дальше. Будем надеяться что просто небольшой спад. Никто не способен неизменно играть на высочайшем уровне.

      5
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      Рейтинг: +355

      kvm5 13 марта 2018, 10:37

      может исправится

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 марта 2018, 10:26

      полностью согласен, может его на неопределенное время на лавку усадить чтобы подумал о многом.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > klifS 13 марта 2018, 18:17

      ну если одумается и уже 1 апреля будет такой как раньше я только за.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > VVM1964 13 марта 2018, 18:21

      может и так, но от него ждут больше чем от других и хотелось чтобы он оправдывал любовь болельщиков а не как в последних играх, мне бы тоже не хотелось таких методов но он никакой стал, поэтому это как крик души.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > VVM1964 13 марта 2018, 18:43

      ну дай Бог!

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