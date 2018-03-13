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    Гвардиола: «Не стоит сомневаться в атакующих возможностях Сильвы»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на критику в адрес полузащитника своей команды Давида Сильвы, которого многие обвиняют в недостаточно острой атакующей игре.

    «Я очень рад, что Давид смог проявить себя в этой встрече. В текущем сезоне он уже забил много важных голов за нашу команду.

    Но люди любят говорить, что у него есть определенные умения, технический потенциал, но при этом он недостаточно остро атакует чужие ворота. На самом деле у него есть все из этого. Он отлично делает как то, так и другое. Сомневаться в его уменях не стоит», – цитирует слова Гвардиолы Sky Sports.

    Матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Сток Сити» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:2. Оба гола на счету Сильвы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2018 08:30
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