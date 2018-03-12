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    Брозович будет судиться с журналистами, которые опубликовали новость о его романе с женой Икарди

    Полузащитник «Интера» Марсело Брозович возбудит судебный иск в отношении СМИ, которые распространили информацию о связи хорвата с Вандой Нарой – супругой нападающего «нерадзурри» Мауро Икарди.

    Ранее итальянские издания сообщали о том, что в их редакции поступила аудиозапись, подтверждающая факт измены Нары с Брозовичем.

    «Марсело категорически отвергает любую информацию на тему связи с Вандой Нарой. Между ними никогда ничего не было.

    Он хочет пролить свет на людей, которые усомнились в его моральных и профессиональных качествах. Против них будут возбуждены юридические процессы», – сказал представитель 25-летнего футболиста сборной Хорватии.

    В текущем сезоне Брозович принял участие в 23 матчах всех турниров. На его счету три гола и четыре результативные передачи.

    Источник: Calciomercato

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    12.03.2018 21:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 08:32

      А на суде придется говорить правду и только правду.

      1
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 13 марта 2018, 01:02

      не удивлюсь если это правда. бабца реально слаба на передок XD

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 23:58

      Ну баа конечно огненная!!!!
      Ладно,когда Икарди увёл её у Лопеса,тогда Месси запретил Мауро вызывать в сб.Аргентины!!!!
      Теперь что????Наверное Брозовича в сб.Хорватии не вызовут????Посмотрим,посмотрим!!!

      0
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 12 марта 2018, 23:42

      Ну слаба дама на передок.Что ж сделаешь уже?)))

      -2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 12 марта 2018, 23:17

      Икарди увёл её у Макси Лопеса, когда тот ему доверял и думал что он его друг, теперь сам вляпался)

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 12 марта 2018, 21:04

      Дыма без огня не бывает!

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