Брозович будет судиться с журналистами, которые опубликовали новость о его романе с женой Икарди

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович возбудит судебный иск в отношении СМИ, которые распространили информацию о связи хорвата с Вандой Нарой – супругой нападающего «нерадзурри» Мауро Икарди.

Ранее итальянские издания сообщали о том, что в их редакции поступила аудиозапись, подтверждающая факт измены Нары с Брозовичем.

«Марсело категорически отвергает любую информацию на тему связи с Вандой Нарой. Между ними никогда ничего не было.

Он хочет пролить свет на людей, которые усомнились в его моральных и профессиональных качествах. Против них будут возбуждены юридические процессы», – сказал представитель 25-летнего футболиста сборной Хорватии.

В текущем сезоне Брозович принял участие в 23 матчах всех турниров. На его счету три гола и четыре результативные передачи.