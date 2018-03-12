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  • Орлов: «Надо поддерживать Манчини. Все равно завтра его никто не уволит»

Орлов: «Надо поддерживать Манчини. Все равно завтра его никто не уволит»

12 марта 2018, 20:41
17

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов оценил ситуацию в «Зените».

«Моя личная позиция — поддержать команду. Сейчас можно найти много всяких слабостей, наговорить всего. Нужно поддержать ребят как личностей, поддержать тренера. Всe равно никто завтра Манчини не уволит. Хотя ко мне подходят знакомые и незнакомые люди и говорят: ну что, надо ещe покупать игроков для Роберто?» — «Чемпионат» приводит слова Орлова в эфире «Радио Зенит».

В матче 22 тура сине-бело-голубые сыграли в нулевую ничью с «Ростовом».

Петербургский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Манчини оскорбил болельщика команды.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Манчини Роберто Орлов Геннадий
Комментарии (17)
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семёнычев
1520879349
У болельщиков Зенита и руководства какое-то интересное отношение к команде.. Можно сравнить с богатым помещиком и его желанием иметь лучший экипаж в губернии.. Да, что там в губернии? В России или даже в мире... Деньги есть и он думает, что остальное не проблема... Покупаемых дорогого жеребца, нанимаем дорогого кучера, заказываем дорогую карету.. Дело сделано! Причём, чем дороже, тем,он думает, лучше... На самом деле жеребец может быть арабский, кучер важный,но эстонский,который никогда на таких не ездил,а карета немецкая, к нашим дорогам не приспособлена... И нет бы, дать время приноровиться коню к кучеру, а экипажу к дорогам, так нет- появляется вот такой вот Орлов, который начинает кричать, что мы- лучшие!!! Мы чемпионы!!! Мы всех обошли!!! И все в это поверили и уже просверлили дырочки в шинелях... Чуть притормозили и пошло- кучер- тормоз! Конь- кляча! Экипаж- дерьмо! Всех в утиль!!!! И смешно и иногда горько...
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Полная Канистра
1520879598
генкааа привет ты где был???? а понятно теперь ты главный по покупкам игроков для роберто раз к тебе уже приходили
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Dimon 007
1520880858
«Хотя ко мне подходят знакомые и незнакомые люди и говорят: ну что, надо ещe покупать игроков для Роберто?» Г. Орлов (с) Куда приходят??? В дурку навестить???
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anatolich72
1520888177
ЧТО ИХ ПОДДЕРЖИВАТЬ , они ,что инвалиды?
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Таганский
1520888771
Орлов слишком сердобольный..
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baddy
1520905890
Купите ему Месси и уберите бакланов.
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zigbert
1520918433
Орлов знает проблемы команды и к нему нескончаемым потоком идут ходоки.
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OfaZavr
1520922433
нужно не поддерживать а строго с него спрашивать за все.
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Spartak Piter
1520932315
Мы все его поддерживаем. Иди Роберто выбранным курсом, не обращай внимания ни на что. Ротация твое все. Еще порядка 200 футболистов с паспортом РФ не побывали в зените. Аве Тренер!
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Старина Хэнк
1520934423
Нужно поддержать ребят как личностей, поддержать тренера - ... и желательно материально. Денег не хватает.....
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