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    Орлов: «Надо поддерживать Манчини. Все равно завтра его никто не уволит»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов оценил ситуацию в «Зените».

    «Моя личная позиция — поддержать команду. Сейчас можно найти много всяких слабостей, наговорить всего. Нужно поддержать ребят как личностей, поддержать тренера. Всe равно никто завтра Манчини не уволит. Хотя ко мне подходят знакомые и незнакомые люди и говорят: ну что, надо ещe покупать игроков для Роберто?» — «Чемпионат» приводит слова Орлова в эфире «Радио Зенит».

    В матче 22 тура сине-бело-голубые сыграли в нулевую ничью с «Ростовом».

    Петербургский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что Манчини оскорбил болельщика команды.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.03.2018 20:41
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 13 марта 2018, 12:47

      Нужно поддержать ребят как личностей, поддержать тренера - ... и желательно материально. Денег не хватает.....

      2
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 13 марта 2018, 12:38

      Этого тренера действительно надо поддержать. Финансово - заплатить ему неустойку и чтобы больше не приезжал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 13 марта 2018, 12:11

      Мы все его поддерживаем.
      Иди Роберто выбранным курсом, не обращай внимания ни на что. Ротация твое все.
      Еще порядка 200 футболистов с паспортом РФ не побывали в зените.
      Аве Тренер!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 марта 2018, 09:27

      нужно не поддерживать а строго с него спрашивать за все.

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 08:20

      Орлов знает проблемы команды и к нему нескончаемым потоком идут ходоки.

      1
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      Рейтинг: +111

      baddy 13 марта 2018, 04:51

      Купите ему Месси и уберите бакланов.

      2
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      Рейтинг: +447

      Rainmaker > baddy 13 марта 2018, 10:39

      Неймара :)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 13 марта 2018, 00:06

      Орлов слишком сердобольный..

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 12 марта 2018, 23:56

      ЧТО ИХ ПОДДЕРЖИВАТЬ , они ,что инвалиды?

      2
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 12 марта 2018, 23:53

      деньгами предлагает сброситься.КЛОУН.

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      Рейтинг: +11240

      alp 12 марта 2018, 23:26

      манчини - балласт. будет он ГТ или его выпрут сегодня, игра Зенита не измениться, как она не меняется с первой части сезона..... команда выглядит как загнанная лошадь. никаких эмоций.

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