Орлов: «Надо поддерживать Манчини. Все равно завтра его никто не уволит»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов оценил ситуацию в «Зените».

«Моя личная позиция — поддержать команду. Сейчас можно найти много всяких слабостей, наговорить всего. Нужно поддержать ребят как личностей, поддержать тренера. Всe равно никто завтра Манчини не уволит. Хотя ко мне подходят знакомые и незнакомые люди и говорят: ну что, надо ещe покупать игроков для Роберто?» — «Чемпионат» приводит слова Орлова в эфире «Радио Зенит».

В матче 22 тура сине-бело-голубые сыграли в нулевую ничью с «Ростовом».

Петербургский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Манчини оскорбил болельщика команды.