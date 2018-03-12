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    Кэррик завершит карьеру в конце сезона

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик завершит профессиональные выступления в мае.

    «Приходит время, когда тело говорит, что пора прекращать играть», – цитирует 36-летнего англичанина BBC.

    Кэррик пополнил состав «красных дьяволов» в 2006 году, перейдя из «Тоттенхэма» за 14 миллионов фунтов. В составе манкунианцев он выиграл 17 трофеев, включая пять побед в АПЛ и по одной – в Лиге чемпионов, Лиге Европы и клубном чемпионате мира.

    В составе сборной Англии он выступал на ЧМ-2006 и ЧМ-2010.

    В текущем сезоне хавбек принял участие в четырех матчах, не отметившись результативными действиями.

    Источник: BBC

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    12.03.2018 20:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +563

      Damir07 12 марта 2018, 22:37

      Вот на таких играках держаться команды остаеться а тени но больше всех делает на поле спасибо большое ))))

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 12 марта 2018, 21:39

      Пора....хорошая карьера,вроде бы и ничего сверхъестественного не делал на поле,но всегда приносил пользу

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