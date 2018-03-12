Кэррик завершит карьеру в конце сезона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик завершит профессиональные выступления в мае.

«Приходит время, когда тело говорит, что пора прекращать играть», – цитирует 36-летнего англичанина BBC.

Кэррик пополнил состав «красных дьяволов» в 2006 году, перейдя из «Тоттенхэма» за 14 миллионов фунтов. В составе манкунианцев он выиграл 17 трофеев, включая пять побед в АПЛ и по одной – в Лиге чемпионов, Лиге Европы и клубном чемпионате мира.

В составе сборной Англии он выступал на ЧМ-2006 и ЧМ-2010.

В текущем сезоне хавбек принял участие в четырех матчах, не отметившись результативными действиями.