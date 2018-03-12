Червиченко предсказал увольнение Манчини

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы на увольнение главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. По его мнению, итальянец может покинуть свой пост в том случае, если команда не попадет в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

«На мой взгляд, Фурсенко такой человек, который очень верит в своих кандидатов. Он же долго хотел заполучить Манчини. Помните, он еще в бытность президентом РФС хотел, чтобы Манчини стал главным тренером сборной России. Потому и взял итальянского специалиста в «Зенит».

Я думаю, что если команда пролетит мимо Лиги чемпионов, тогда, наверное, точка во взаимоотношениях все же будет поставлена. Хотя, на мой взгляд, точку можно ставить уже сейчас.

Я не говорю, что Манчини – плохой специалист, просто не всегда у хорошего тренера с какой-то командой получается. Я думаю, что здесь мы как раз наблюдаем такую ситуацию. Футболист ведь тоже в какой-то команде ничем не выделяется, а в другой становится звездой. Так и тренер, он где-то находит себя, где-то – нет.

В будущем же, считаю, надо брать не распиаренных тренеров, которые привыкли работать со звездами, а рабочих лошадок. Тех, кто действительно может добиваться результата с любым составом, а не только с теми, который находится в топе», – считает Червиченко.