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    Червиченко предсказал увольнение Манчини

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы на увольнение главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. По его мнению, итальянец может покинуть свой пост в том случае, если команда не попадет в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

    «На мой взгляд, Фурсенко такой человек, который очень верит в своих кандидатов. Он же долго хотел заполучить Манчини. Помните, он еще в бытность президентом РФС хотел, чтобы Манчини стал главным тренером сборной России. Потому и взял итальянского специалиста в «Зенит».

    Я думаю, что если команда пролетит мимо Лиги чемпионов, тогда, наверное, точка во взаимоотношениях все же будет поставлена. Хотя, на мой взгляд, точку можно ставить уже сейчас.

    Я не говорю, что Манчини – плохой специалист, просто не всегда у хорошего тренера с какой-то командой получается. Я думаю, что здесь мы как раз наблюдаем такую ситуацию. Футболист ведь тоже в какой-то команде ничем не выделяется, а в другой становится звездой. Так и тренер, он где-то находит себя, где-то – нет.

    В будущем же, считаю, надо брать не распиаренных тренеров, которые привыкли работать со звездами, а рабочих лошадок. Тех, кто действительно может добиваться результата с любым составом, а не только с теми, который находится в топе», – считает Червиченко.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    12.03.2018 11:30
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 12 марта 2018, 19:59

      Хочу напомнить, что после 8-ого тура Зенит был ОБЪЯВЛЕН не много не мало ЧЕМПИОНОМ РОССИИ 2017/2018!!!!! Причем об этом орали все кому не лень!!! Пели хвалебные дифирамбы и восхищались талантом Манчини и его команды! И где сейчас эти "певцы"?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 18:15

      а вообще с чего взяли что он хороший тренер, у него много где не получилось не только в зене.

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      Рейтинг: +2390

      baden69 12 марта 2018, 15:19

      Нужно ставить Семака и дать Сергею Богданычу два года на создание команды. Я думаю, что уже в первом сезоне мы увидим ИГРУ команды, в вслед за игрой придут и хорошие результаты. Сейчас игроки не знают что делать с мячом, а уж без мяча вообще не представляют, как двигаться.

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      Рейтинг: +146

      Misha78 12 марта 2018, 14:59

      Я вот не понимаю, чего Семака не ставят, реально хуже уж точно не будет.

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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 12 марта 2018, 14:53

      Предсказываю что у Червиченко будет понос(когда нибудь).Всех тренеров рано или поздно увольняют,если они не успеют сами уйти.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 марта 2018, 13:32

      так он же ясно всем сказал У МЕНЯ НЕТ ИГРОКОВ МНЕ ИХ НЕ ДАЛИ Я ОДИН НА ПОЛЕ дурку гоняю

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 марта 2018, 13:13

      все дело в том что новый стадион строили 10 лет и построили на очень плохом месте у него уже плохая аура вот и команда теперь будет лет 10 маяться а может и больше Спартак 13 лет не мог придти в себя, построили хороший стадион и дело пошло

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Garrincha58 12 марта 2018, 13:56

      хрень не пиши)))Какая аура плохая,великолепная аура.А ты как бабка старая : Заговорили))))

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 марта 2018, 13:03

      Есть разумное в его словах !

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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 12 марта 2018, 12:55

      Жалко ,что в последнее время - это не команда Зенит а всего лишь неудачный проект питерской администрации клуба. Надеюсь, что этот период закончится и Зенит составит здоровую конкуренцию нашим ведущим клубам и в Европе.


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      Рейтинг: +17838

      ilichkadr 12 марта 2018, 12:26

      Да уж, с такой игрой выше четвертого места тяжело будет подняться. Глядя на игру с Ростовом создавалось впечатление , что в центре поля только игроки Ростова . Что-то тренер упускает. Даже сыгранности нет, хотя откуда ей взяться, если каждая игра -новая ротация. Нет Паредеса и пас не кому отдать. Один Лунев на месте, а остальные непонятно что и как....... Пусть уж тогда Питерская молодежь играет у них хоть азарт есть, да за них и болеть приятнее.

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha > ilichkadr 12 марта 2018, 12:43

      Кстати, Лодыгин вчера тоже пару раз спас. Сменил прическу и все наладилось))).

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      Рейтинг: +17838

      ilichkadr > neveldomha 12 марта 2018, 12:56

      Ну, да. Ещё Ионов пару раз простил по старой дружбе. Не, что-то странное присутствует у Манчини. Игроки на желтых карточках сидят, а он тем временем записки пишет!?

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