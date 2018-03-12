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Червиченко предсказал увольнение Манчини

12 марта 2018, 11:30
20

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы на увольнение главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. По его мнению, итальянец может покинуть свой пост в том случае, если команда не попадет в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

«На мой взгляд, Фурсенко такой человек, который очень верит в своих кандидатов. Он же долго хотел заполучить Манчини. Помните, он еще в бытность президентом РФС хотел, чтобы Манчини стал главным тренером сборной России. Потому и взял итальянского специалиста в «Зенит».

Я думаю, что если команда пролетит мимо Лиги чемпионов, тогда, наверное, точка во взаимоотношениях все же будет поставлена. Хотя, на мой взгляд, точку можно ставить уже сейчас.

Я не говорю, что Манчини – плохой специалист, просто не всегда у хорошего тренера с какой-то командой получается. Я думаю, что здесь мы как раз наблюдаем такую ситуацию. Футболист ведь тоже в какой-то команде ничем не выделяется, а в другой становится звездой. Так и тренер, он где-то находит себя, где-то – нет.

В будущем же, считаю, надо брать не распиаренных тренеров, которые привыкли работать со звездами, а рабочих лошадок. Тех, кто действительно может добиваться результата с любым составом, а не только с теми, который находится в топе», – считает Червиченко.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Червиченко Андрей Фурсенко Сергей
Комментарии (20)
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Татарин за ЦСКА
1520844208
Ох,е.бать Ванга-это и дураку ясно,что его уволят,если пролетит мимо ЛЧ
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Виктор12
1520844645
Всё дело в ТРЕНЕРЕ, как он готовит команду и как у него поставлен тренировочный процесс. Именно от тренировочного процесса зависят результаты команд! Плюс индивидуальное мастерство игроков, которое тоже совершенствуется и поддерживается на высоком футбольном уровне на ТРЕНИРОВКАХ! Для примера возьмите Ростов образца Курбана Бердыева сезона 2016/17! Он средних игроков, которые звёзд с неба не хватали, ПРЕВРАТИЛ в хороших футболистов и именно за СЧЁТ грамотного тренировочного ПРОЦЕССА!!! Как игроки Ростова заиграли в нашем российском чемпионате и в Европе!!! ВСЕ видели и вы видели! Что-то НЕЛАДНОЕ твориться в команде Зенит, судя по последним матчам с Лейпцигом, с Амкаром, с Ростовом. Я же КРИЧАЛ. Не берите Луческу, а лучше пригласите Бердыева. Но меня опять не послушали и теперь мучаются с Манчини.
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nemolod
1520845123
Интересно другое: все талдычат про ЛЧ,но что будет толку от тренера и его команды,если они в ЛЕ не показывают того класса игры,который необходим для успешного выступления? Максимум,что они смогут добиться это третье место,плей-офф ЛЕ,а дальше весенний "спотыкач" как сейчас!
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polt
1520846511
Обидно за Зенит, еще один сезон в пустую... Луческу, Манчини... Зенит всю свою игру растерял, а в следующем сезоне опять поменяется половина команды. Кризис, и похоже надолго.
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ilichkadr
1520846793
Да уж, с такой игрой выше четвертого места тяжело будет подняться. Глядя на игру с Ростовом создавалось впечатление , что в центре поля только игроки Ростова . Что-то тренер упускает. Даже сыгранности нет, хотя откуда ей взяться, если каждая игра -новая ротация. Нет Паредеса и пас не кому отдать. Один Лунев на месте, а остальные непонятно что и как....... Пусть уж тогда Питерская молодежь играет у них хоть азарт есть, да за них и болеть приятнее.
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ZAITZEFF2011
1520848520
Жалко ,что в последнее время - это не команда Зенит а всего лишь неудачный проект питерской администрации клуба. Надеюсь, что этот период закончится и Зенит составит здоровую конкуренцию нашим ведущим клубам и в Европе.
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acer2003
1520849011
Есть разумное в его словах !
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Garrincha58
1520849600
все дело в том что новый стадион строили 10 лет и построили на очень плохом месте у него уже плохая аура вот и команда теперь будет лет 10 маяться а может и больше Спартак 13 лет не мог придти в себя, построили хороший стадион и дело пошло
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Полная Канистра
1520850732
так он же ясно всем сказал У МЕНЯ НЕТ ИГРОКОВ МНЕ ИХ НЕ ДАЛИ Я ОДИН НА ПОЛЕ дурку гоняю
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OfaZavr
1520867739
а вообще с чего взяли что он хороший тренер, у него много где не получилось не только в зене.
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