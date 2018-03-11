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    Оздоев – о газоне в Ростове: «Это просто не футбольное поле»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал результат матча 22-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).

    — Магомед, можно ли сказать, что результат на табло — по игре?

    — У них был момент, и у нас. А так мы владели преимуществом весь матч. «Ростов» то и делал, что только мяч выбивал. Тяжелое поле, даже очень тяжелое. Странно, что в Ростове такой газон. Уже март, нет холодов, но это просто не футбольное поле. Обидно, что не выиграли, не забили свой гол. Старались, теперь надо исправляться в следующих матчах.

    — Травма Мамманы сильно выбила из колеи команду? Пришлось перестраиваться? Как это сказалось?

    — Очень жаль, жаль потерять такого игрока. Еще не знаем, какой диагноз, но каждый игрок, вся команда, все болельщики поддерживают его. И будут поддерживать. Да, потери всегда сказываются, но у нас есть хорошие качественные игроки, которые могут заменить любого.

    Кроме Эмануэля Мамманы, травмы получили голкипер Андрей Лунев и хавбек Далер Кузяев.

    За такие поля российскому футболу должно быть стыдно. Ужас!

    Источник: ФК «Зенит»

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    11.03.2018 18:01
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 12 марта 2018, 13:03

      Плохому игроку поле мешает.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 12:41

      Поле пожалуй тут не при чем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 12 марта 2018, 09:23

      Теперь надо подать протест и переиграть матч,он на это намекает?Умник х р е н о в!

      1
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 12 марта 2018, 08:11

      А с чего это плохой футболист должен играть на хорошем поле?

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 22:15

      Газон о футболе Зенита:"Это не футбол самой богатой команды страны,а позор в чистом виде!!!Манчини лучший тренер в России,а может даже в мире,но это не футбол в исполнении Зенита"

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 марта 2018, 21:42

      Плохому танцору яйца мешают....

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > a-rakhmatov 11 марта 2018, 22:15

      Ха,но там яиц то наверно нет)))

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 11 марта 2018, 21:19

      Оздоеву привычней на скамейке, а тут выпустили в Ростове в основе,вот "головка"и закружилась и он не понял что поле то настоящее, пусть и не самое лучшее.

      2
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      Рейтинг: +17838

      ilichkadr 11 марта 2018, 20:08

      У Манчини Мамману заменить не кем, а у Оздоева есть хорошие качественные игроки, которые могут заменить любого? Да уж, если гора не идет к Магомеду, значит Магомед идет к горе.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ilichkadr 11 марта 2018, 22:16

      Если Магомед не играет на газоне,то газон играет на Магомеде

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 11 марта 2018, 20:03

      Не знаю во что вы вышли играть, но поверь поле было футбольное.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 марта 2018, 19:57

      "Зам по связям с общественностью" принял должность и в Зените))))
      в Рубине больше разговаривал, чем играл, то же самое и в Зените.... зачем его на поле выпускают? за полтора часа мог бы наговорить столько, что после матча уже и не понадобилось говорить))))

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