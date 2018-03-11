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  • Оздоев – о газоне в Ростове: «Это просто не футбольное поле»

Оздоев – о газоне в Ростове: «Это просто не футбольное поле»

11 марта 2018, 18:01
33

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал результат матча 22-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).

— Магомед, можно ли сказать, что результат на табло — по игре?

— У них был момент, и у нас. А так мы владели преимуществом весь матч. «Ростов» то и делал, что только мяч выбивал. Тяжелое поле, даже очень тяжелое. Странно, что в Ростове такой газон. Уже март, нет холодов, но это просто не футбольное поле. Обидно, что не выиграли, не забили свой гол. Старались, теперь надо исправляться в следующих матчах.

— Травма Мамманы сильно выбила из колеи команду? Пришлось перестраиваться? Как это сказалось?

— Очень жаль, жаль потерять такого игрока. Еще не знаем, какой диагноз, но каждый игрок, вся команда, все болельщики поддерживают его. И будут поддерживать. Да, потери всегда сказываются, но у нас есть хорошие качественные игроки, которые могут заменить любого.

Кроме Эмануэля Мамманы, травмы получили голкипер Андрей Лунев и хавбек Далер Кузяев.

За такие поля российскому футболу должно быть стыдно. Ужас!

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Оздоев Магомед
Комментарии (33)
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Tajik-za Zenit
1520780718
Манчини с тобой не согласится ему не кому мамани заменит уже есть оправдания у него на следящий матч
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Леопольд
1520780721
Да, поэтому у Ростова 7 ударов в створ, а у Зенита 1 Все потому что Зенит владел преимуществом ☝️
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Гуус
1520780877
Газон в ростове: Оздоев - это просто не футболист!
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Garrincha58
1520780915
а в Казани были лучше что ли? вон погляди как ЦСКА Ахмат чпалит там тоже огород не лучше
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Старина Хэнк
1520781092
А вы протест на переигровку подайте, вам не привыкать!
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Михас007
1520781373
еще один танцор
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Жёлто-синий
1520781831
Норм поле. Играть научись лучше
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Виктор12
1520782557
Поле мартовское и футбольное, а Еськов судит не по-футбольному, а по понятиям ГАЗОВИКОВ! Падение Калачёва, после нарушения Мевли в своей штрафной, – это ЧИСТЕЙШИЙ пенальти. При этом, Еськов прекрасно видел этот момент, но почему-то не решился назначать пеналь. Всё же ВСЕМ и ему было видно как на ладони! 62 мин. матча. 100% чистейший пенальти не назначил Еськов в ворота Зенита. Получил Калачёв мяч справа в штрафной Зенита, обыграв там довольно легко Кузяева и уже было выскочил один на ворота Зенита. Ну, а следом откровенно наступил там ему на ногу Мевля и ГРУБО сбивает Калачёва. Всё происходило на глазах судьи Еськова и бокового, но они сделали вид, что не заметили этого ГРУБЕЙШЕГО нарушения игроком Зенита! Очередной судейский ляп имени Будогосского с участием арбитра Еськова! Что ни тур, то судейский ЛЯПЫ и очередные грубейшие ошибки!!! При судействе Алексея Еськова "Ростов" до сих пор не выиграл ни в одном из 8 проведённых матчей, из них 4 - на своём поле. "Зенит" же, из 10-ти своих выездных матчей с участием судьи Еськова, в 9 играх добился побед и лишь 1 сыграл вничью. Стабильная предвзятость судьи Еськова - признак судейского "мастерства" Зенита! А вспомните, как прошлом сезоне плохо судил Еськов и получал двойки за своё судейство и его ОТСТРАНЯЛИ от работы в РФПЛ на пол года! Дмитрий Медведев назвал судейство Еськова УДИВИТЕЛЬНЫМ. А Мутко признал, что Еськов судит не по-европейски! И вот этого не европейца снова ставят на игру и снова получают плохое судейство! Еськов плохо судит и чувствует свою БЕЗНАКАЗАННОСТЬ! Сколько это может продолжаться??? После нулевой ничьей в Ростове безголевая серия "Зенита" составляет уже 284 минуты. Интересно, что это всего на 100 минут меньше клубного антирекорда, который был установлен ещё в 1997 году под руководством Анатолия Бышовца и в первой части текущего чемпионата.
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ROSTOV SUPER
1520782718
" Обидно что не выиграли , обидно что не забили свой гол ! " Пи ... дец ! Радуйся что вам не забили и что судья , которого почему то не выделил Манчиня , подарил вам очко !
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rammax fcsm
1520782925
сейчас посмотрел, на Калачёве - ЧИСТЕЙШИЙ ПЕНАЛЬ!!!!!!!!!!!!!!
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