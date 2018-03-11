Оздоев – о газоне в Ростове: «Это просто не футбольное поле»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал результат матча 22-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).

— Магомед, можно ли сказать, что результат на табло — по игре?

— У них был момент, и у нас. А так мы владели преимуществом весь матч. «Ростов» то и делал, что только мяч выбивал. Тяжелое поле, даже очень тяжелое. Странно, что в Ростове такой газон. Уже март, нет холодов, но это просто не футбольное поле. Обидно, что не выиграли, не забили свой гол. Старались, теперь надо исправляться в следующих матчах.

— Травма Мамманы сильно выбила из колеи команду? Пришлось перестраиваться? Как это сказалось?

— Очень жаль, жаль потерять такого игрока. Еще не знаем, какой диагноз, но каждый игрок, вся команда, все болельщики поддерживают его. И будут поддерживать. Да, потери всегда сказываются, но у нас есть хорошие качественные игроки, которые могут заменить любого.

Кроме Эмануэля Мамманы, травмы получили голкипер Андрей Лунев и хавбек Далер Кузяев.

За такие поля российскому футболу должно быть стыдно. Ужас!