Голландский тренер: «Кажется, что Слуцкий всегда пьян, при этом он, видимо, не пьет ни капли»

Голландский тренер Роберт Маскант, ранее возглавлявший минское «Динамо», поделился мнением о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Витесса».

«Я выступаю за то, чтобы в Голландии работали голландские тренеры. Уровень Эридивизии падает. Но Слуцкий хороший тренер, я следил за ним, когда он работал в чемпионате России. Он добивался успеха.

В следующем году в «Витессе» будет восемь или девять россиян. Меня это не удивит, но для голландского футбола это будет позором.

Кажется, что Слуцкий всегда пьян, при этом он, видимо, не пьет ни капли. Это довольно удивительно для русского (смеется)», – сказал Маскант в интервью Voet ball.

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