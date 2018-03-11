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  • Голландский тренер: «Кажется, что Слуцкий всегда пьян, при этом он, видимо, не пьет ни капли»

Голландский тренер: «Кажется, что Слуцкий всегда пьян, при этом он, видимо, не пьет ни капли»

11 марта 2018, 13:30
25

Голландский тренер Роберт Маскант, ранее возглавлявший минское «Динамо», поделился мнением о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Витесса».

«Я выступаю за то, чтобы в Голландии работали голландские тренеры. Уровень Эридивизии падает. Но Слуцкий хороший тренер, я следил за ним, когда он работал в чемпионате России. Он добивался успеха.

В следующем году в «Витессе» будет восемь или девять россиян. Меня это не удивит, но для голландского футбола это будет позором.

Кажется, что Слуцкий всегда пьян, при этом он, видимо, не пьет ни капли. Это довольно удивительно для русского (смеется)», – сказал Маскант в интервью Voet ball.

Слуцкий возглавит клуб в Голландии. С русским владельцем

Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (25)
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Shogun
1520764464
Для справки Витесс "русская" команда и в основном там бегают англичане из Челси дурик, а бухаем мы сутками на пролет, только встанем и начинаем гудеть
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giluxa1963
1520764803
ну мы то уверены что голландцы все обкуренные
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lotsman
1520765037
Скорее он похож на человека с глубокого похмелья.
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mihail200606
1520765452
Рассуждения накуривающихся голландцев о пьющих русских))
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Tajik-za Zenit
1520765687
Забли эти голландцы у них в голове только бухло
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Антибиотик
1520768253
Европейские идиоты!!! Траву курить меньше надо...
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FaTeK1945ru
1520768690
...если бы российский тренер сказал подобное о евротренере,то точно попал бы под суд. Я не сторонник Слуцкого,--но обижать козлу нидерландскуму не позволю!!!
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Pourport
1520770235
Не успел придти,а два раза пьяницей назвали!XD
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+50/-50
1520770277
Они все так думают о нас. Балалайка, матрёшка, водка, шапка-ушанка. А на орбитальную станцию русские всегда берут.... лыжи. ....................................................................................................................................... Тёмный народ, эта немытая Европа.
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OfaZavr
1520781816
меньше курите всякое тогда не будет каждый пьяным казаться))
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