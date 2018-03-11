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    Голландский тренер: «Кажется, что Слуцкий всегда пьян, при этом он, видимо, не пьет ни капли»

    Голландский тренер Роберт Маскант, ранее возглавлявший минское «Динамо», поделился мнением о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Витесса».

    «Я выступаю за то, чтобы в Голландии работали голландские тренеры. Уровень Эридивизии падает. Но Слуцкий хороший тренер, я следил за ним, когда он работал в чемпионате России. Он добивался успеха.

    В следующем году в «Витессе» будет восемь или девять россиян. Меня это не удивит, но для голландского футбола это будет позором.

    Кажется, что Слуцкий всегда пьян, при этом он, видимо, не пьет ни капли. Это довольно удивительно для русского (смеется)», – сказал Маскант в интервью Voet ball.

    Слуцкий возглавит клуб в Голландии. С русским владельцем

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2018 13:30
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 16 апреля 2018, 11:08

      старое месячной давности интервью

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 марта 2018, 18:12

      Пошли наезды и клевета. Не дадут спокойной жизни.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 11:53

      Пить и быть пьяным - разные понятия.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 марта 2018, 18:23

      меньше курите всякое тогда не будет каждый пьяным казаться))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 11 марта 2018, 17:14

      Раз" кажется", значит глюки, а глюки от наркоты... Почему 8 или 9, а не двенадцать или не один...?

      0
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 11 марта 2018, 16:14

      Мускатный орех решает эту проблему для Лени.

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 11 марта 2018, 15:11

      Они все так думают о нас. Балалайка, матрёшка, водка, шапка-ушанка. А на орбитальную станцию русские всегда берут.... лыжи.
      .......................................................................................................................................
      Тёмный народ, эта немытая Европа.

      3
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 11 марта 2018, 15:10

      Не успел придти,а два раза пьяницей назвали!XD

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 11 марта 2018, 15:03

      Вечно молодой...

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 11 марта 2018, 14:46

      Ничего удивительного, херр Маскант. После того как на Красной площади Слуцкого чуть на задрал голодный медведь, тот решил, что больше капли в рот не возьмет. Трезвым он издалека медведя бы заметил, да и бегают трезвые быстрее.

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