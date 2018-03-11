Мбаппе – болельщикам «ПСЖ»: «Освистывайте не только Эмери, но и игроков. Ведь мы проигрываем вместе»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после матче 29-го тура Лиги 1 против «Метца» (5:0) ответил на вопрос о свисте болельщиков в адрес главного тренера парижан Унаи Эмери.

«Болельщики недовольны [вылетом из розыгрыша Лиги чемпионов – прим. «Бомбардира»], но тренер – не единственный, кто в ответе за это. Если они решают освистывать тренера, то стоит свистеть и в сторону игроков, ведь мы проигрываем вместе.

Проиграл не Эмери, а «ПСЖ», мы все заслужили свист. На поле мы единое целое.

Хочу ли я, чтобы тренер остался по окончании сезона? Не мне решать, но я хорошо лажу с ним. Эмери – хороший тренер», – сказал Мбаппе.

«ПСЖ» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.