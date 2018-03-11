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    Мбаппе – болельщикам «ПСЖ»: «Освистывайте не только Эмери, но и игроков. Ведь мы проигрываем вместе»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после матче 29-го тура Лиги 1 против «Метца» (5:0) ответил на вопрос о свисте болельщиков в адрес главного тренера парижан Унаи Эмери.

    «Болельщики недовольны [вылетом из розыгрыша Лиги чемпионов – прим. «Бомбардира»], но тренер – не единственный, кто в ответе за это. Если они решают освистывать тренера, то стоит свистеть и в сторону игроков, ведь мы проигрываем вместе.

    Проиграл не Эмери, а «ПСЖ», мы все заслужили свист. На поле мы единое целое.

    Хочу ли я, чтобы тренер остался по окончании сезона? Не мне решать, но я хорошо лажу с ним. Эмери – хороший тренер», – сказал Мбаппе.

    «ПСЖ» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.

    Источник: FourFourTwo

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    11.03.2018 12:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +223

      Cupota 11 марта 2018, 15:40

      Килька должен на поле показывать что-то, а не губами шлёпать в свободное время.

      -1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 марта 2018, 12:27

      Молодецпарень,несмотря на свою молодость ,честен прав!

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