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Кокорин: «Заболотный еще не адаптировался к игре «Зенита»

11 марта 2018, 09:51
10

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, с кем из партнеров по команде ему удобнее играть в атаке.

– Для вас есть разница, с кем играть в нападении – с Антоном Заболотным или Себастьяном Дриусси?

– Конечно, нет. Я же не тренер и не выбираю состав. Мне без разницы, с кем меня поставят играть. Понятно, что в тактическом плане мои задачи на поле меняются в зависимости от качеств партнеров. Явно видно, что Антон может побороться за мяч, сыграть вверху, сделать скидку на партнера. А Себа – скоростной игрок, который в нужный момент забежит за спину чужому защитнику.

– Антон Заболотный уже адаптировался в «Зените»?

– Я примерно понимаю, где могу получить мяч от Антона, но по исполнению не всегда получается сделать то, что мы хотим. Заболотный пока еще не до конца адаптировался к нашей игре, но с каждым матчем он будет потихоньку прибавлять и скоро заиграет на максимально высоком уровне.

Напомним, что сегодня «Зенит» сыграет на выезде против «Ростова». Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Заболотный Антон Кокорин Александр
Комментарии (10)
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Garrincha58
1520751486
Себа скоростной игрок? тогда я новый Усейн Болт! Кокорин не смеши людей мы все видим как вы адаптируетесь к игре Зенита один уже в Арсенале да и вас всех пора гнать в ФНЛ
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зенит ничто
1520753212
к лавке он быстрее адаптировался как и все остальные!
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paracetamol
1520753664
Взяли тупого верзилу и ждут, когда адаптируется. А свои адаптированные ребята в других командах адаптируются. Не будет с этим руководством в Зените новых Аршавиных и Кержаковых. Одно дубьё и здесь, и там.
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_Marqella_
1520754535
Молодец Кокорин, всё у вас получится !!!
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Полная Канистра
1520755445
там все адаптируются с самого начала сезона
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Vlad_Tverskoy
1520758643
братишка ты получаешь почти миллион рублей в день,ты с середины поля должен по 5 мячей в девятку за матч укладывать,а ты в створ через раз попадаешь... адаптация проходит успешно....люди годами работают чтобы миллион заработать...а вы жируете суки кривоногие
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Отчаянный Пердун
1520761038
А когда адаптируется? в мае?
Ответить
Jenea83
1520762288
К какой игре? О чем это он? К навесами Кришито с фланга?
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1520763932
Не к чему адаптироваться.
Ответить
zigbert
1520843438
Время не ждет.
Ответить
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