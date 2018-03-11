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    Кокорин: «Заболотный еще не адаптировался к игре «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, с кем из партнеров по команде ему удобнее играть в атаке.

    – Для вас есть разница, с кем играть в нападении – с Антоном Заболотным или Себастьяном Дриусси?

    – Конечно, нет. Я же не тренер и не выбираю состав. Мне без разницы, с кем меня поставят играть. Понятно, что в тактическом плане мои задачи на поле меняются в зависимости от качеств партнеров. Явно видно, что Антон может побороться за мяч, сыграть вверху, сделать скидку на партнера. А Себа – скоростной игрок, который в нужный момент забежит за спину чужому защитнику.

    – Антон Заболотный уже адаптировался в «Зените»?

    – Я примерно понимаю, где могу получить мяч от Антона, но по исполнению не всегда получается сделать то, что мы хотим. Заболотный пока еще не до конца адаптировался к нашей игре, но с каждым матчем он будет потихоньку прибавлять и скоро заиграет на максимально высоком уровне.

    Напомним, что сегодня «Зенит» сыграет на выезде против «Ростова». Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    11.03.2018 09:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 12 марта 2018, 11:30

      Время не ждет.

      2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 11 марта 2018, 13:25

      Не к чему адаптироваться.

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 11 марта 2018, 12:58

      К какой игре? О чем это он? К навесами Кришито с фланга?

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 11 марта 2018, 12:37

      А когда адаптируется? в мае?

      2
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 11 марта 2018, 11:57

      братишка ты получаешь почти миллион рублей в день,ты с середины поля должен по 5 мячей в девятку за матч укладывать,а ты в створ через раз попадаешь...
      адаптация проходит успешно....люди годами работают чтобы миллион заработать...а вы жируете суки кривоногие

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 марта 2018, 11:04

      там все адаптируются с самого начала сезона

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      Рейтинг: +5497

      _Marqella_ 11 марта 2018, 10:48

      Молодец Кокорин, всё у вас получится !!!

      3
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      Рейтинг: +17900

      paracetamol 11 марта 2018, 10:34

      Взяли тупого верзилу и ждут, когда адаптируется. А свои адаптированные ребята в других командах адаптируются. Не будет с этим руководством в Зените новых Аршавиных и Кержаковых. Одно дубьё и здесь, и там.

      1
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 11 марта 2018, 10:26

      к лавке он быстрее адаптировался как и все остальные!

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 11 марта 2018, 09:58

      Себа скоростной игрок? тогда я новый Усейн Болт! Кокорин не смеши людей мы все видим как вы адаптируетесь к игре Зенита один уже в Арсенале да и вас всех пора гнать в ФНЛ

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