Кокорин: «Заболотный еще не адаптировался к игре «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, с кем из партнеров по команде ему удобнее играть в атаке.

– Для вас есть разница, с кем играть в нападении – с Антоном Заболотным или Себастьяном Дриусси?

– Конечно, нет. Я же не тренер и не выбираю состав. Мне без разницы, с кем меня поставят играть. Понятно, что в тактическом плане мои задачи на поле меняются в зависимости от качеств партнеров. Явно видно, что Антон может побороться за мяч, сыграть вверху, сделать скидку на партнера. А Себа – скоростной игрок, который в нужный момент забежит за спину чужому защитнику.

– Антон Заболотный уже адаптировался в «Зените»?

– Я примерно понимаю, где могу получить мяч от Антона, но по исполнению не всегда получается сделать то, что мы хотим. Заболотный пока еще не до конца адаптировался к нашей игре, но с каждым матчем он будет потихоньку прибавлять и скоро заиграет на максимально высоком уровне.

Напомним, что сегодня «Зенит» сыграет на выезде против «Ростова». Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.