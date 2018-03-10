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    Четверик: «В КАМАЗе Кузяеву сказали, что он дохлый»

    Бывший главный тренер КАМАЗа из Набережных Челны Валерий Четверик рассказал, что нынешнего полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Далера Кузяева посчитали в Татарстане слабо развитым физически.

    «Жалко, что левые футболисты приходят, за него заплатили, значит, его надо ставить, а наш в это время сидит – это неправильно. Сколько играет сегодня ребят из Челнов... Много. Питер Одемвингие где-то там бегает.

    Далеру Кузяеву в 17 лет сказали: не подходишь, дохлый, а время прошло, из «Ахмата» за пятерочку в «Зенит» ушел», – сказал тренер «Челнинским известиям».

    Последним местом работы Четверика была санкт-петербургская «Русь» (2011-2012 годы).

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2018 08:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 10 марта 2018, 13:06

      Поэтому у нас и сборная дохлая.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 марта 2018, 12:02

      за Четвертинку что только не сказанёшь..

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 марта 2018, 10:44

      Это в Рубине все дохлые, не говоря уже про Челны.

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 10 марта 2018, 10:25

      Сейчас Кузяев лучший в Зените, правда сам Зенит "дохлый."

      3
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