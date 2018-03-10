Четверик: «В КАМАЗе Кузяеву сказали, что он дохлый»

Бывший главный тренер КАМАЗа из Набережных Челны Валерий Четверик рассказал, что нынешнего полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Далера Кузяева посчитали в Татарстане слабо развитым физически.

«Жалко, что левые футболисты приходят, за него заплатили, значит, его надо ставить, а наш в это время сидит – это неправильно. Сколько играет сегодня ребят из Челнов... Много. Питер Одемвингие где-то там бегает.

Далеру Кузяеву в 17 лет сказали: не подходишь, дохлый, а время прошло, из «Ахмата» за пятерочку в «Зенит» ушел», – сказал тренер «Челнинским известиям».

Последним местом работы Четверика была санкт-петербургская «Русь» (2011-2012 годы).