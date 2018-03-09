Дзюба вошел в десятку лучших бомбардиров в истории чемпионата России

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба забил гол в матче 22-го тура чемпионата России против «Амкара» (1:0, второй тайм).

Это 88-й мяч Дзюбы в 272-м матче чемпионата. Таким образом, форвард вошел в десятку лучших бомбардиров чемпионата России.

Первое место занимает Олег Веретенников (143 гола), на втором месте находится Александр Кержаков (139 голов), третий – Дмитрий Кириченко (129 голов).

Далее в рейтинге находятся Дмитрий Лоськов (120), Роман Павлюченко (104), Сергей Семак (102), Андрей Тихонов (98), Игорь Семшов (98), Валерий Есипов (89).