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  • Дзюба вошел в десятку лучших бомбардиров в истории чемпионата России

Дзюба вошел в десятку лучших бомбардиров в истории чемпионата России

9 марта 2018, 15:23
25

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба забил гол в матче 22-го тура чемпионата России против «Амкара» (1:0, второй тайм).

Это 88-й мяч Дзюбы в 272-м матче чемпионата. Таким образом, форвард вошел в десятку лучших бомбардиров чемпионата России.

Первое место занимает Олег Веретенников (143 гола), на втором месте находится Александр Кержаков (139 голов), третий – Дмитрий Кириченко (129 голов).

Далее в рейтинге находятся Дмитрий Лоськов (120), Роман Павлюченко (104), Сергей Семак (102), Андрей Тихонов (98), Игорь Семшов (98), Валерий Есипов (89).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Амкар-Пермь Дзюба Артем
Комментарии (25)
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ЖОРРО
1520599611
Молодец Артемий!!!Успехов в Туле)
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Добрый Бобер
1520600028
Что характерно - ни одного легионера.
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Гарриc
1520600054
Да, с уходом Дзюбы, Зенит лучше не стал.
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Татарин за ЦСКА
1520600806
Мои поздравления,Артём
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hevbn 28
1520601569
Если без шуток Артем ведь очень сильный игрок , он просто игрок того же типа что и Балотелли , если хочет играть то играет очень хорошо, но проблема в том что в последнее время почти не играл (не хотел), а так если вспомнить его в Спартаке то это был нападающий который и пас хороший может отдать и протаранить защиту может , при Карпине он в Спартаке играл туже роль что и Бензема сейчас в Реале. Р.S. не надо было ему переходить в Зенит , почти загубил карьеру.
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Shogun
1520602068
А я думаю, как это вчера было -10 и сегодня +2, бревнышко отличилось
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Михаил_Боярский
1520602215
Кержаку бы 5 голов и был бы первый.
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Par Mezan
1520606314
Дзюба, вернись в Ростсельмаш, ты им нужник!
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woyser
1520606950
Благодаря Романцеву, Веретенников так и не смог заиграть в сборной. Это был самый лучший нап в истории современного российского футбола.
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Кнут Юхансон
1520615200
Даёшь сотню !!!
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