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    Дзюба вошел в десятку лучших бомбардиров в истории чемпионата России

    Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба забил гол в матче 22-го тура чемпионата России против «Амкара» (1:0, второй тайм).

    Это 88-й мяч Дзюбы в 272-м матче чемпионата. Таким образом, форвард вошел в десятку лучших бомбардиров чемпионата России.

    Первое место занимает Олег Веретенников (143 гола), на втором месте находится Александр Кержаков (139 голов), третий – Дмитрий Кириченко (129 голов).

    Далее в рейтинге находятся Дмитрий Лоськов (120), Роман Павлюченко (104), Сергей Семак (102), Андрей Тихонов (98), Игорь Семшов (98), Валерий Есипов (89).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2018 15:23
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +124

      z89 9 марта 2018, 21:29

      Дзюбе нужно оставаться во второстепенных командах - будет забивать всегда, как только в топ - так сразу на банку.

      0
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      Рейтинг: +124

      z89 > gosproektikabinet 10 марта 2018, 22:55

      в топе рфпл (зенит, спартак)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +234

      Кнут Юхансон 9 марта 2018, 20:06

      Даёшь сотню !!!

      2
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 9 марта 2018, 19:47

      А у нас теперь Заболотный, он скоро начнёт забивать, почему Дзюба, который играючи забил Амкару и грает в Арсенале ?

      0
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      Рейтинг: +17

      CSKA ATLETICO 9 марта 2018, 18:34

      Это не про лигеонеров забей а так у вагнера около 124 голов если мне память не изменяет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 9 марта 2018, 17:49

      Благодаря Романцеву, Веретенников так и не смог заиграть в сборной. Это был самый лучший нап в истории современного российского футбола.

      3
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 9 марта 2018, 17:45

      Российский Рон.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 9 марта 2018, 17:38

      Дзюба, вернись в Ростсельмаш, ты им нужник!

      2
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 9 марта 2018, 16:30

      Кержаку бы 5 голов и был бы первый.

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 9 марта 2018, 16:27

      А я думаю, как это вчера было -10 и сегодня +2, бревнышко отличилось

      5
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 9 марта 2018, 16:21

      аху ть страна теряет бамбордира,не смешите,чо писать больше не о ком,тихон и то лучше

      -1
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