Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хавбек «Лиона» – о Вернблуме: «Защитник, который играет в нападении, хорош»

    Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА (0:1).

    – Непривычно было играть в таком климате. Но мы футболисты высокого класса и должны адаптироваться к любым условиям. Это был чрезвычайно важный матч, хоть и поле не позволяло показывать лучший футбол. Но мы проделали большую работу, хоть и не все получалось. В Лиге Европы нужен особый настрой, и он у нас сегодня был.

    – Что подумали, когда увидели баннер: «Здесь вас ждет Березина»?

    – Бери… Что?

    – Березина.

    – Это что такое?

    – Река, на которой была разбита армия Наполеона.

    – А-а! Я – молодой парень. Да и в истории слабоват. Мне сложно ответить (смеется).

    – Что скажете о ЦСКА?

    – Классная команда. Есть хорошие футболисты.

    – Кто именно?

    – Дзагоев, Натхо, третий номер – защитник, который играет в нападении [Официальный сайт УЕФА поставил Вернблума в центр защиты при публикации стартовых составов – прим. ред. «Бомбардира»] и Головин.

    Ответная встреча состоится 15 марта в Лионе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2018 14:28
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 19:40

      Что отличает его от остальных футболистов - это его бойцовские качества.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 9 марта 2018, 18:22

      Да.. ежели не договорятся с Понтусом....совсем хреново будет...Это стержень команды. Позвоночник..Реальный лидер..боец каких мало..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 9 марта 2018, 15:03

      Вернблум сыграл понтово, впечатлил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 9 марта 2018, 14:51

      Вернблум и правда хорош

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 9 марта 2018, 14:45

      Надо было его натурализировать..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > за ЦСКА с 1980г 9 марта 2018, 16:37

      Что верно, то верно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11