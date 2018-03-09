Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА (0:1).

– Непривычно было играть в таком климате. Но мы футболисты высокого класса и должны адаптироваться к любым условиям. Это был чрезвычайно важный матч, хоть и поле не позволяло показывать лучший футбол. Но мы проделали большую работу, хоть и не все получалось. В Лиге Европы нужен особый настрой, и он у нас сегодня был.

– Что подумали, когда увидели баннер: «Здесь вас ждет Березина»?

– Бери… Что?

– Березина.

– Это что такое?

– Река, на которой была разбита армия Наполеона.

– А-а! Я – молодой парень. Да и в истории слабоват. Мне сложно ответить (смеется).

– Что скажете о ЦСКА?

– Классная команда. Есть хорошие футболисты.

– Кто именно?

– Дзагоев, Натхо, третий номер – защитник, который играет в нападении [Официальный сайт УЕФА поставил Вернблума в центр защиты при публикации стартовых составов – прим. ред. «Бомбардира»] и Головин.

Ответная встреча состоится 15 марта в Лионе.