Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА (0:1).
– Непривычно было играть в таком климате. Но мы футболисты высокого класса и должны адаптироваться к любым условиям. Это был чрезвычайно важный матч, хоть и поле не позволяло показывать лучший футбол. Но мы проделали большую работу, хоть и не все получалось. В Лиге Европы нужен особый настрой, и он у нас сегодня был.
– Что подумали, когда увидели баннер: «Здесь вас ждет Березина»?
– Бери… Что?
– Березина.
– Это что такое?
– Река, на которой была разбита армия Наполеона.
– А-а! Я – молодой парень. Да и в истории слабоват. Мне сложно ответить (смеется).
– Что скажете о ЦСКА?
– Классная команда. Есть хорошие футболисты.
– Кто именно?
– Дзагоев, Натхо, третий номер – защитник, который играет в нападении [Официальный сайт УЕФА поставил Вернблума в центр защиты при публикации стартовых составов – прим. ред. «Бомбардира»] и Головин.
Ответная встреча состоится 15 марта в Лионе.