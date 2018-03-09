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    Защитник «Лиона»: «Видно, что уровень ЦСКА высокий. Это меня даже удивило»

    Защитник «Лиона» Марсело прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА (1:0).

    – Думаете, выход в четвертьфинал уже в кармане?

    – Ни в коем случае! Тем более, предстоит важный матч в чемпионате – боремся за место в Лиге чемпионов. Но в одном нам точно будет легче – поле во Франции куда лучше. Думаю, сможем добиться положительного результата.

    – Против кого из игроков ЦСКА было тяжелее всего защищаться?

    – Назову Мусу. Это очень быстрый нападающий, доводилось играть против него в Голландии. Не дали ему разбежаться, иначе получили бы не один опасный момент.

    – Какое впечатление у вас сложилось о ЦСКА?

    – Команда контролировала большую часть матча. Видно, что уровень у ЦСКА высокий. И это меня даже удивило. Но все-таки в Лиге Европы совсем слабых соперников нет.

    Ответный матч состоится 15 марта в Лионе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2018 12:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 19:17

      Уважают нас французы.

      0
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 9 марта 2018, 16:12

      рано радуетесь! вы ещё пройдите сначало..1-0 не три ноль

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 9 марта 2018, 15:29

      Приятно слышать... лесть. Но, правда куда сложнее. Мёрзлое поле, отсутствие игровой практики, "власть по-придержащие" в одеялах. Итоговый результат игры закономерен.

      1
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 9 марта 2018, 13:38

      Высокий уровень зарплат и ничего более одна суета бестолковая

      1
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 марта 2018, 12:34

      жаль что не дали мусе забить а ведь он так хотел забить сам говорил что потом его попрёт

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