Защитник «Лиона»: «Видно, что уровень ЦСКА высокий. Это меня даже удивило»

Защитник «Лиона» Марсело прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА (1:0).

– Думаете, выход в четвертьфинал уже в кармане?

– Ни в коем случае! Тем более, предстоит важный матч в чемпионате – боремся за место в Лиге чемпионов. Но в одном нам точно будет легче – поле во Франции куда лучше. Думаю, сможем добиться положительного результата.

– Против кого из игроков ЦСКА было тяжелее всего защищаться?

– Назову Мусу. Это очень быстрый нападающий, доводилось играть против него в Голландии. Не дали ему разбежаться, иначе получили бы не один опасный момент.

– Какое впечатление у вас сложилось о ЦСКА?

– Команда контролировала большую часть матча. Видно, что уровень у ЦСКА высокий. И это меня даже удивило. Но все-таки в Лиге Европы совсем слабых соперников нет.

Ответный матч состоится 15 марта в Лионе.