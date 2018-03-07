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  • Орлов: «У Паредеса восемь желтых карточек! Он что, Вернблум?»

Орлов: «У Паредеса восемь желтых карточек! Он что, Вернблум?»

7 марта 2018, 16:01
25

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением об удалениях «Зенита» в матче против «Амкара».

«Меня беспокоит количество карточек и вообще поведение игроков «Зенита». Кришито с такой злостью получал вторую карточку, шeл с ногой. Ну ты же капитан команды. Это полная расхлябанность в смысле отношения к успеху своей команды. Ребята, не будьте эгоистами, нельзя проявлять эгоизм. Это была чужая половина поля, и Доменико явно со злостью шeл мстить.

Паредес — ведущий футболист, но, друзья, у него восемь карточек. Восемь жeлтых карточек! Лидер в команде. Он что, Понтус Вернблум? Нет. Аргентинцы вообще вспыльчивы, но он больше вспыльчив как грузин. Леандро заводится, сразу хочет отомстить. У него эти карточки за разговоры, иногда за что-то ещe. Паредес на 50% отдаeт себя „Зениту“. Это удивительно, но у меня сложилось такое впечатление», — «Чемпионат» приводит слова Орлова в эфире «Радио Зенит».

Сегодня глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил о решении Комитета отказать «Зениту» в переигровке встречи с пермским клубом.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Кришито Доменико Вернблум Понтус Паредес Леандро Орлов Геннадий
Комментарии (25)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Vickont
1520428169
Нет. он в разы подлее Вернблума!
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DOCTOR PENALTY
1520428491
Вернблум мудила открытый, откровенный. За это его и уважают, и ненавидят.
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Obojaemiy
1520429264
Нет он просто девка!!!!
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Sanek85
1520429924
Заткнись старый пердун!!!! Зае.....ал со своими бомжами!!!
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bset
1520430494
Да, до Вернблума ему еще расти и расти. Вернблум и в обороне отыграет, и в опорной зоне, и в нападении. Везде лидер, везде активен. Ну ничего, со временем подтянется, если будет стараться.
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ALEX ML
1520432486
Деньги портят многих, а особенно народные и халявные
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Полная Канистра
1520434632
но если техники нет и мастерства что ещё ему остаётся лупить всех и симулировать
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prezent2017
1520435179
Очень просто все объясняется, дядя Гена. За Паредосом и Кришито, как ключевыми игроками Зенита, судьи охотятся, а Понтусу все прощают. Отгадай, дядя Гена, почему так?
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OfaZavr
1520439444
нет он не Вернблум, он просто симулянт и плохой актер.
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movie
1520448668
орлов - это кто? питерский жополиз или комментатор?
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