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    Орлов: «У Паредеса восемь желтых карточек! Он что, Вернблум?»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением об удалениях «Зенита» в матче против «Амкара».

    «Меня беспокоит количество карточек и вообще поведение игроков «Зенита». Кришито с такой злостью получал вторую карточку, шeл с ногой. Ну ты же капитан команды. Это полная расхлябанность в смысле отношения к успеху своей команды. Ребята, не будьте эгоистами, нельзя проявлять эгоизм. Это была чужая половина поля, и Доменико явно со злостью шeл мстить.

    Паредес — ведущий футболист, но, друзья, у него восемь карточек. Восемь жeлтых карточек! Лидер в команде. Он что, Понтус Вернблум? Нет. Аргентинцы вообще вспыльчивы, но он больше вспыльчив как грузин. Леандро заводится, сразу хочет отомстить. У него эти карточки за разговоры, иногда за что-то ещe. Паредес на 50% отдаeт себя „Зениту“. Это удивительно, но у меня сложилось такое впечатление», — «Чемпионат» приводит слова Орлова в эфире «Радио Зенит».

    Сегодня глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил о решении Комитета отказать «Зениту» в переигровке встречи с пермским клубом.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.03.2018 16:01
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 16:25

      Пока он сам не поймет,приказать ему играть в полную силу никто не сможет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Геннадьич 7 марта 2018, 23:05

      Передас хочет домой.Устал от Маньки.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +876

      movie 7 марта 2018, 21:51

      орлов - это кто? питерский жополиз или комментатор?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML > movie 7 марта 2018, 22:11

      и то и другое

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +157

      Геннадьич > movie 7 марта 2018, 23:04

      В вашем вопросе уже содержится ответ!

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      Рейтинг: +876

      movie > Геннадьич 7 марта 2018, 23:21

      я так и думал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 7 марта 2018, 20:23

      А на самом деле должно быть в два раза больше.

      1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 7 марта 2018, 19:58

      Просто он слишком высокого о себе мнения

      -1
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML > edw7777 8 марта 2018, 00:45

      фанатик

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 19:17

      нет он не Вернблум, он просто симулянт и плохой актер.

      5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 марта 2018, 19:08

      До Вернблума - ему как до луны !

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 7 марта 2018, 18:34

      Верблум в ЦСКА-палочка -выручалочка. Нужно в защиту-он в защите. Нет напов-он на острие. Получит (не дай Бог) травму Игорек-станет в ворота, и отстоит лучше Помазуна. А твой Передес- передес редкий...К тому же высокоплачевыемый...

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 марта 2018, 18:06

      Очень просто все объясняется, дядя Гена. За Паредосом и Кришито, как ключевыми игроками Зенита, судьи охотятся, а Понтусу все прощают. Отгадай, дядя Гена, почему так?

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      Рейтинг: -253

      Sanek85 > prezent2017 7 марта 2018, 18:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бомжи - пи....ры невые......ные!!!! А кое-кто из вас и вые.....ный!!!!

      -6
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > Sanek85 7 марта 2018, 18:23

      Ты дырявый - чего вафельник разинул !?

      0
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 > Zenmaster 7 марта 2018, 19:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да не, это мы вас е....ем! Вы заднеприводные!

      -4
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > Sanek85 7 марта 2018, 21:00

      Задницей е..ать не устал ещё двудырочный !!!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 марта 2018, 17:57

      но если техники нет и мастерства что ещё ему остаётся лупить всех и симулировать

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