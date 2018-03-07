Орлов: «У Паредеса восемь желтых карточек! Он что, Вернблум?»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением об удалениях «Зенита» в матче против «Амкара».

«Меня беспокоит количество карточек и вообще поведение игроков «Зенита». Кришито с такой злостью получал вторую карточку, шeл с ногой. Ну ты же капитан команды. Это полная расхлябанность в смысле отношения к успеху своей команды. Ребята, не будьте эгоистами, нельзя проявлять эгоизм. Это была чужая половина поля, и Доменико явно со злостью шeл мстить.



Паредес — ведущий футболист, но, друзья, у него восемь карточек. Восемь жeлтых карточек! Лидер в команде. Он что, Понтус Вернблум? Нет. Аргентинцы вообще вспыльчивы, но он больше вспыльчив как грузин. Леандро заводится, сразу хочет отомстить. У него эти карточки за разговоры, иногда за что-то ещe. Паредес на 50% отдаeт себя „Зениту“. Это удивительно, но у меня сложилось такое впечатление», — «Чемпионат» приводит слова Орлова в эфире «Радио Зенит».

Сегодня глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил о решении Комитета отказать «Зениту» в переигровке встречи с пермским клубом.