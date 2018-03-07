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    В «Лестере» назвали сообщение Мареза о завершении карьеры фейковым

    Представитель «Лестер Сити» опроверг информацию об уходе из футбола нападающего Рияда Мареза.

    Сегодня анонс завершения карьеры появился на странице 27-летнего алжирца в фейсбуке.

    «Все верно, информация не соответствует действительности. Марез не является автором этой записи. Мы и представители Facebook работаем над тем, чтобы удалить ее», – цитирует представителя «лис» Calciomercato.

    Ранее о ложности информации сообщил Sky. Считается, что аккаунт игрока сборной Алжира взломали.

    Источник: Calciomercato

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    07.03.2018 15:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 16:16

      Чем же так насолил Марез этим хакерам?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 19:10

      ну и хорошо, а то жаль что так рано бы закончил тем более в топ-клуб собирался, удачи ему!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 7 марта 2018, 17:18

      фейк конечно же

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Sobirkhon 7 марта 2018, 15:51

      Это дело рук российских хакеров. Инфа 100% от Госдепа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 7 марта 2018, 15:38

      Созвонились с Трампом, уточнили: фейковая новость.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 15:33

      Ну слава Богу!!!Пусть играет!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 7 марта 2018, 15:28

      Мы и представители Facebook работаем над тем, чтобы удалить ее - бл9, пост удалить 2 секунды

      3
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