В «Лестере» назвали сообщение Мареза о завершении карьеры фейковым

Представитель «Лестер Сити» опроверг информацию об уходе из футбола нападающего Рияда Мареза.

Сегодня анонс завершения карьеры появился на странице 27-летнего алжирца в фейсбуке.

«Все верно, информация не соответствует действительности. Марез не является автором этой записи. Мы и представители Facebook работаем над тем, чтобы удалить ее», – цитирует представителя «лис» Calciomercato.

Ранее о ложности информации сообщил Sky. Считается, что аккаунт игрока сборной Алжира взломали.