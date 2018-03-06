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  • Акинфеев: «Почему я отказывал иностранным клубам? Я не видел предложений от них»

Акинфеев: «Почему я отказывал иностранным клубам? Я не видел предложений от них»

6 марта 2018, 23:14
24

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему в свой 31 год он не играл в иностранном клубе. Дело в отсутствии предложений.

– Почему вы отказывались переходить в иностранные клубы?

– Я никогда не отказывался. Все дело в том, что если конкретный клуб интересуется каким-то игроком, то он присылает свое предложение. Футболист рассматривает его с руководством своего клуба.

Предложений именно для себя я не видел. Говорить о том, что отказывался от чего-то по каким-то причинам глупо и неправильно.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (24)
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Snek
1520368471
игарюша ********, он же говорил, что у него нет футбольного агента, а кому предложения высылали? правильно женьке ленорычу, а тот в свою очередь убеждал его, что предложение трешак нереальный, оставайся типа у нас.
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Dominator777
1520370212
Нормальный ответ, по крайней мере правдивый и объективный. Лучше быть в России первым, чем в Европе 2-3.
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babenko1977
1520371743
За рубежом сидел бы на лавке слабый Кипер хотя иногда выдает сейвы
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rostik-100
1520372457
Акинфеев не топ вратарь, учитывая его рекорды в Лиге Чкмпионов и голы на ЧМ кому он нужен. Мне кажется, он и в сборной играл благодаря защите всей из ЦСКА.
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Dimon 007
1520373678
Да кому он нужен, этот вратарь-дырка..... Его и в сборную приглашают только из-за сыгранности с защитой, и то зря. Толку от него нет, самый бесящий вратарь России с даунским лицом и нереальным высокомерием.
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DIDI 23
1520374891
- Почему Вы не миллионер? - Так Вы мне пока лям не предлагали.
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нейтральныйкакникто
1520386395
Молодец Игорь, точный ответ всем фэнтази-журналистам , сватающих кокорино-головиных во всевозможные топ-клубы вроде Арсенала и т.д.
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a_who
1520399319
Откровенно )))
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Добрый Бобер
1520403263
С такими "рекордами" в Европу не берут.
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OfaZavr
1520409109
молодец, сказал как есть без всяких понтов как некоторые любят говорить меня звали и те и эти а я не пошел))
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