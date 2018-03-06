Акинфеев: «Почему я отказывал иностранным клубам? Я не видел предложений от них»

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему в свой 31 год он не играл в иностранном клубе. Дело в отсутствии предложений.

– Почему вы отказывались переходить в иностранные клубы?

– Я никогда не отказывался. Все дело в том, что если конкретный клуб интересуется каким-то игроком, то он присылает свое предложение. Футболист рассматривает его с руководством своего клуба.

Предложений именно для себя я не видел. Говорить о том, что отказывался от чего-то по каким-то причинам глупо и неправильно.