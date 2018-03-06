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    Акинфеев: «Почему я отказывал иностранным клубам? Я не видел предложений от них»

    Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему в свой 31 год он не играл в иностранном клубе. Дело в отсутствии предложений.

    – Почему вы отказывались переходить в иностранные клубы?

    – Я никогда не отказывался. Все дело в том, что если конкретный клуб интересуется каким-то игроком, то он присылает свое предложение. Футболист рассматривает его с руководством своего клуба.

    Предложений именно для себя я не видел. Говорить о том, что отказывался от чего-то по каким-то причинам глупо и неправильно.

    Источник: РФС

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    06.03.2018 23:14
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 12:05

      Все было в его руках-мог уйти,но не захотел.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 марта 2018, 18:47

      Врет Гарик. С его рекордом должна была быть куча предложений.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 7 марта 2018, 15:11

      я всегда говорил,что Игорь только у нас классный вратарь,где больше половина команд сидят в обороне!!! а такую зарплату как в ЦСКА за бугром ему не будут платить

      0
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      Рейтинг: +8029

      nik55 7 марта 2018, 13:55

      потому что никто не приглашал----признался сам, молодец

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 10:51

      молодец, сказал как есть без всяких понтов как некоторые любят говорить меня звали и те и эти а я не пошел))

      6
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      Рейтинг: +979

      TUMS 7 марта 2018, 09:22

      Ты необходим дома.

      1
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 7 марта 2018, 09:14

      С такими "рекордами" в Европу не берут.

      -3
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      Рейтинг: +1532

      starche 7 марта 2018, 08:12

      Похвально, что сказал правду. Наши СМИ пиарили его немеряно, не помогло.................

      0
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      Рейтинг: +2726

      a_who 7 марта 2018, 08:08

      Откровенно )))

      2
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 7 марта 2018, 04:33

      играй дома игорёк

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