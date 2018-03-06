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    Лопырева: «Предъявила претензии Смолову из-за дубля «Ростову». Сказал, что больше им забивать не будет»

    Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева заявила, что предъявила претензии нападающему «Краснодара» Федора Смолова из-за двух голов в ворота «Ростова» (3:1) во встрече 21-го тура РФПЛ. По словам модели, ее бывший молодой человек мог бы быть погуманнее с ее родной командой.

    «Предъявила претензию Смолову за то, что он забил два гола «Ростову». Сказала, что мог бы погуманнее вести себя с моей родной командой и ограничиться одним голом. И сказала, чтобы он впредь такого не делал. Он ответил: «Мы с ними уже не сыграем в этом сезоне, поэтому не буду», – сказала Лопырева.

    Напомним, Смолов и Лопырева расстались в мае 2015 года. Пара пробыла вместе три года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.03.2018 18:52
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +186

      KROFF 8 марта 2018, 07:45

      Шлюха просто решила напомнить о себе.

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 7 марта 2018, 13:58

      Эта уважаемая девушка-создание г.Мудко-могли бы пересмотреть сейчас этот вопрос ,а то футбол и так всяким хламом замусорили.Выиграли мы в1960 первенство Европы (кубок) без всяких " послов" и мудков.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 10:10

      Федор ты лучше не общайся с ней вообще а то вдруг опять на кривую дорожку приведет)

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 7 марта 2018, 09:26

      Дом-2 полный.... когда эту нечисть уже смоют куда-нить?

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 марта 2018, 02:40

      Вновь заигрывает с Федей...

      0
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 7 марта 2018, 00:56

      Тонкий намек на возвращение к Федору.Басков бросил.А бабки надо у кого-то отсосать.

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 7 марта 2018, 00:50

      Лура тупая

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 6 марта 2018, 22:24

      Мне кажется она его глубочайшим миньетом уговаривала...А он ей и говорит,ну уговорила,в этом году больше не буду им забивать ;)

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      Рейтинг: +342

      romvad 6 марта 2018, 22:09

      Сильная новость, однако. Хорошо, что не пропустил.

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 > romvad 6 марта 2018, 22:38

      Так это же самое главное !!! Как бы мы жили без этой информации !!!

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 6 марта 2018, 20:05

      Кто это такое - лопырева??? И что делает Это на этом сайте ???

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