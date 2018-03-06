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  • Лопырева: «Предъявила претензии Смолову из-за дубля «Ростову». Сказал, что больше им забивать не будет»

Лопырева: «Предъявила претензии Смолову из-за дубля «Ростову». Сказал, что больше им забивать не будет»

6 марта 2018, 18:52
18

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева заявила, что предъявила претензии нападающему «Краснодара» Федора Смолова из-за двух голов в ворота «Ростова» (3:1) во встрече 21-го тура РФПЛ. По словам модели, ее бывший молодой человек мог бы быть погуманнее с ее родной командой.

«Предъявила претензию Смолову за то, что он забил два гола «Ростову». Сказала, что мог бы погуманнее вести себя с моей родной командой и ограничиться одним голом. И сказала, чтобы он впредь такого не делал. Он ответил: «Мы с ними уже не сыграем в этом сезоне, поэтому не буду», – сказала Лопырева.

Напомним, Смолов и Лопырева расстались в мае 2015 года. Пара пробыла вместе три года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Смолов Федор
Комментарии (18)
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за ЦСКА с 1980г
1520352226
хорошо когда бывшие догоговариваются..
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dok66
1520352651
Пикировка в шутку ))
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андрей андреев
1520352677
А что ты предьявила Баскову? Что бы не ходил в гости к Киркорову?
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Andrew01
1520353400
Вика губу закатай, Федя забивай всем а за сборную по 2 и больше мячей вся страна будет только рада.
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absent32
1520353547
а Федя пикапер еще тот))))))))))))))))))))))))))) охохохохо)))))))
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Жёлто-синий
1520354152
Один гол писяк пустил второй левый пеналь
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Татарин за ЦСКА
1520354161
Федя угарнул,а Лопырёва всё равно не поняла
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Cupota
1520355213
Зачем этот бред на сайте про футбол?!
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romvad
1520363390
Сильная новость, однако. Хорошо, что не пропустил.
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Аид666
1520403962
Дом-2 полный.... когда эту нечисть уже смоют куда-нить?
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