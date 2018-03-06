Лопырева: «Предъявила претензии Смолову из-за дубля «Ростову». Сказал, что больше им забивать не будет»

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева заявила, что предъявила претензии нападающему «Краснодара» Федора Смолова из-за двух голов в ворота «Ростова» (3:1) во встрече 21-го тура РФПЛ. По словам модели, ее бывший молодой человек мог бы быть погуманнее с ее родной командой.

«Предъявила претензию Смолову за то, что он забил два гола «Ростову». Сказала, что мог бы погуманнее вести себя с моей родной командой и ограничиться одним голом. И сказала, чтобы он впредь такого не делал. Он ответил: «Мы с ними уже не сыграем в этом сезоне, поэтому не буду», – сказала Лопырева.

Напомним, Смолов и Лопырева расстались в мае 2015 года. Пара пробыла вместе три года.