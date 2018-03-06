Менди вернулся в общую группу «Манчестер Сити» после травмы колена

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамин Менди вернулся к тренировкам после серьезной травмы колена, сообщает ESPN. 23-летний игрок угодил в лазарет после матча английской Премьер-лиги против «Кристал Пэлас», который состоялся в сентябре прошлого года.

Вчера Менди приступил к тренировкам в общей группе. С ним также вернулся к процессу и Рахим Стерлинг, пропустившим из-за мышечной травмы четыре последних матча «горожан».

Напомним, что Менди перешел в «Манчестер Сити» прошлым летом из «Монако». Сумма трансфера оценивается в 57 миллионов евро.