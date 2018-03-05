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    Бутенко: «Протест «Зенита» против результата матча с «Амкаром» вряд ли будет принят»

    Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал решение «Зенита» подать протест на результат матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

    Причиной решения петербургского клуба стали действия арбитра Владимира Сельдякова, который ошибочно не удалил защитника пермяков Николая Зайцева.

    «Если в протоколе есть запись об удалении Зайцева, то оснований для протеста у «Зенита» нет. Если бы Зайцев остался на поле и принял участие в игре, тогда были бы основания для подачи. А так как показаны две жeлтые карточки, это автоматическое удаление. Игрок не вернулся на поле.

    Да, судья обязан предпринять все сигналы или жесты, которые соответствуют регламенту игры. Но здесь самое главное, что игрок уже отсутствовал на поле и не вернулся. Почему тогда принят протест? КДК обязан его рассмотреть, будет заседание. Но с такими производными этот протест вряд ли будет принят. Такого прецедента ещe не было», – сказал Бутенко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.03.2018 21:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 6 марта 2018, 16:22

      Занесут деньги. у них много. и все крах футбола

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 марта 2018, 10:23

      надеюсь поставят этих наглецов на место и протест им засунут куда подальше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 09:31

      Манчини опытный тренер, но так вести себя по отношению к судье не делает ему чести.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 5 марта 2018, 22:52

      Такого,горит,еще не было.Огорчу его,но Зенит может всё

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Татарин за ЦСКА 5 марта 2018, 23:52

      Не Зенит, так Газпром. Скажет Газпроммедия, и будете вы футбол по радио слушать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 5 марта 2018, 22:36

      Вместо благодарности за то, что судья не дал технарь - протест. Этот жест показывает как низко пало руководство Зенита и лично Фурсенко.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +67296

      portero 5 марта 2018, 22:20

      где же вы были такие умные когда Локо заставили переигрывать

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2018, 22:05

      Пока рулят такие старички как Бутенко и Будогосский, замараные в свою бытность судьями от ушей до пят, толку никакого не будет.

      1
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      Рейтинг: +1311

      Taps 5 марта 2018, 22:02

      Тупые отмазки.
      Команду создать не удалось, аргентинцы остались
      чужеродным телом и скоро поувольняются.

      2
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 5 марта 2018, 21:52

      Думаю, правильно. Не позорились бы лучше.

      -1
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