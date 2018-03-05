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  • Бутенко: «Протест «Зенита» против результата матча с «Амкаром» вряд ли будет принят»

Бутенко: «Протест «Зенита» против результата матча с «Амкаром» вряд ли будет принят»

5 марта 2018, 21:46
10

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал решение «Зенита» подать протест на результат матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

Причиной решения петербургского клуба стали действия арбитра Владимира Сельдякова, который ошибочно не удалил защитника пермяков Николая Зайцева.

«Если в протоколе есть запись об удалении Зайцева, то оснований для протеста у «Зенита» нет. Если бы Зайцев остался на поле и принял участие в игре, тогда были бы основания для подачи. А так как показаны две жeлтые карточки, это автоматическое удаление. Игрок не вернулся на поле.

Да, судья обязан предпринять все сигналы или жесты, которые соответствуют регламенту игры. Но здесь самое главное, что игрок уже отсутствовал на поле и не вернулся. Почему тогда принят протест? КДК обязан его рассмотреть, будет заседание. Но с такими производными этот протест вряд ли будет принят. Такого прецедента ещe не было», – сказал Бутенко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь
Комментарии (10)
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edw7777
1520275945
Думаю, правильно. Не позорились бы лучше.
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Taps
1520276529
Тупые отмазки. Команду создать не удалось, аргентинцы остались чужеродным телом и скоро поувольняются.
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prezent2017
1520276717
Пока рулят такие старички как Бутенко и Будогосский, замараные в свою бытность судьями от ушей до пят, толку никакого не будет.
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portero
1520277640
где же вы были такие умные когда Локо заставили переигрывать
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Вомбат
1520278603
Вместо благодарности за то, что судья не дал технарь - протест. Этот жест показывает как низко пало руководство Зенита и лично Фурсенко.
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Татарин за ЦСКА
1520279525
Такого,горит,еще не было.Огорчу его,но Зенит может всё
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zigbert
1520317901
Манчини опытный тренер, но так вести себя по отношению к судье не делает ему чести.
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OfaZavr
1520320987
надеюсь поставят этих наглецов на место и протест им засунут куда подальше.
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Spartak Piter
1520342526
Занесут деньги. у них много. и все крах футбола
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