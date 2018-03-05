Бутенко: «Протест «Зенита» против результата матча с «Амкаром» вряд ли будет принят»

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал решение «Зенита» подать протест на результат матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

Причиной решения петербургского клуба стали действия арбитра Владимира Сельдякова, который ошибочно не удалил защитника пермяков Николая Зайцева.

«Если в протоколе есть запись об удалении Зайцева, то оснований для протеста у «Зенита» нет. Если бы Зайцев остался на поле и принял участие в игре, тогда были бы основания для подачи. А так как показаны две жeлтые карточки, это автоматическое удаление. Игрок не вернулся на поле.

Да, судья обязан предпринять все сигналы или жесты, которые соответствуют регламенту игры. Но здесь самое главное, что игрок уже отсутствовал на поле и не вернулся. Почему тогда принят протест? КДК обязан его рассмотреть, будет заседание. Но с такими производными этот протест вряд ли будет принят. Такого прецедента ещe не было», – сказал Бутенко.