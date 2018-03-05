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    Главные новости дня. «Зенит» добивается переигровки матча с «Амкаром», фанатов «Спартака» снова могут наказать

    «Зенит» подал протест на нарушение правил игры с «Амкаром» и хочет добиться переигровки.

    Болельщика «Зенита», замешанного в беспорядках на матче с «Амкаром», лишили права посещать игры.

    РФПЛ ответила на претензии по поводу отсутствия оранжевых мячей на матче «Локомотив» – «Спартак».

    РФС может наказать фанатов «Спартака» за расизм в адрес Гилерме.

    Объявлена дата проведения четвертьфинального матча Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак».

    Стал известен примерный срок возвращения Марио Фернандеса.

    Дьяков может быть вызван в сборную России.

    Лев имеет наибольшие шансы возглавить «Арсенал».

    В Италии определились с датами матчей, перенесенных после смерти Давиде Астори.

    Моуринью поработает экспертом на телеканале RT во время ЧМ-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2018 21:00
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 6 марта 2018, 09:44

      Не того они добиваются. Надо добиваться вручение зеньке золотых медалей, прямо сейчас. А что? Государственное бабло потрачено, результат нулевой....Короче, или пусть по хорошему, чемпионство присуждают, или газ всей стране отключат...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 6 марта 2018, 09:33

      правильно-анулировать до 0:3.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      борманбек 6 марта 2018, 08:48

      спартак как всегда жжет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      gandyv 6 марта 2018, 08:38

      Зениту можно все! Но, как бы не в этот раз)))

      0
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 6 марта 2018, 08:31

      Переигровку начать с 92-ой минуты!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 6 марта 2018, 08:21

      А может ещё и переиграть все матчи где зеня проиграл?

      2
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      Рейтинг: +1532

      starche 6 марта 2018, 06:57

      Манчини надо гнать, и чем скорее, тем лучше!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 6 марта 2018, 06:45

      Марио выздоравливай быстрей!!!Ты очень нужен!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 6 марта 2018, 06:07

      Зенит смешной

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 марта 2018, 06:03

      Опять Манчини качает права!

      1
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