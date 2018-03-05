Главные новости дня. «Зенит» добивается переигровки матча с «Амкаром», фанатов «Спартака» снова могут наказать

«Зенит» подал протест на нарушение правил игры с «Амкаром» и хочет добиться переигровки.

Болельщика «Зенита», замешанного в беспорядках на матче с «Амкаром», лишили права посещать игры.

РФПЛ ответила на претензии по поводу отсутствия оранжевых мячей на матче «Локомотив» – «Спартак».

РФС может наказать фанатов «Спартака» за расизм в адрес Гилерме.

Объявлена дата проведения четвертьфинального матча Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак».

Стал известен примерный срок возвращения Марио Фернандеса.

Дьяков может быть вызван в сборную России.

Лев имеет наибольшие шансы возглавить «Арсенал».

В Италии определились с датами матчей, перенесенных после смерти Давиде Астори.

Моуринью поработает экспертом на телеканале RT во время ЧМ-2018.