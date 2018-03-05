Главные новости дня. «Зенит» добивается переигровки матча с «Амкаром», фанатов «Спартака» снова могут наказать

«Зенит» подал протест на нарушение правил игры с «Амкаром» и хочет добиться переигровки.
Болельщика «Зенита», замешанного в беспорядках на матче с «Амкаром», лишили права посещать игры.
РФПЛ ответила на претензии по поводу отсутствия оранжевых мячей на матче «Локомотив» – «Спартак».
РФС может наказать фанатов «Спартака» за расизм в адрес Гилерме.
Объявлена дата проведения четвертьфинального матча Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак».
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Источник: Бомбардир.ру