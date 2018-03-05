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  • Главные новости дня. «Зенит» добивается переигровки матча с «Амкаром», фанатов «Спартака» снова могут наказать

Главные новости дня. «Зенит» добивается переигровки матча с «Амкаром», фанатов «Спартака» снова могут наказать

5 марта 2018, 21:00
18

«Зенит» подал протест на нарушение правил игры с «Амкаром» и хочет добиться переигровки.

Болельщика «Зенита», замешанного в беспорядках на матче с «Амкаром», лишили права посещать игры.

РФПЛ ответила на претензии по поводу отсутствия оранжевых мячей на матче «Локомотив» – «Спартак».

РФС может наказать фанатов «Спартака» за расизм в адрес Гилерме.

Объявлена дата проведения четвертьфинального матча Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак».

Стал известен примерный срок возвращения Марио Фернандеса.

Дьяков может быть вызван в сборную России.

Лев имеет наибольшие шансы возглавить «Арсенал».

В Италии определились с датами матчей, перенесенных после смерти Давиде Астори.

Моуринью поработает экспертом на телеканале RT во время ЧМ-2018.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (18)
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KB_Krasnogorsk
1520273298
Толерасты )))
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зенит ничто
1520273584
манчини и компания с ума сбрендили ?
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BANNIKOV1970
1520275808
зенька попутал что то,может вам сразу золотые медали?
Ответить
Taps
1520276401
Тупые отмазки Манчини перед увольнением.
Ответить
portero
1520277570
рфпл ответило : вместо оранжевых мячей нам дали деньги
Ответить
stream15
1520284743
Спартак наказать однозначно.
Ответить
a-rakhmatov
1520305392
Опять Манчини качает права!
Ответить
BoltCX
1520305626
Зенит смешной
Ответить
igormaddog
1520307933
Марио выздоравливай быстрей!!!Ты очень нужен!!!
Ответить
Fan Loko mik
1520313680
А может ещё и переиграть все матчи где зеня проиграл?
Ответить
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