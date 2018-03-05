РФПЛ: «Локомотив» и «Спартак» играли желтым мячом, поскольку мячей другого цвета у технического спонсора нет

Мне это старый анекдот напоминает:
После смерти русский и американец попали в ад. дьявол спрашивает их: — в какой ад пойдете, в русский или в американский? — а какая разница? — в американском надо съедать каждый день по ведру говна, а в русском по два. американец выбрал американский, а русский подумал: "всю жизнь в России прожил, чего уж менять?" через месяц встречаются. русский спрашивает: — ну как у вас? — прекрасно, съел с утра ведро говна и целый день свободен. а у вас? — а как всегда: то говна не завезли, то ведер на всех не хватает. anekdotov.net
Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов разъяснил, по какой причине в поединке 21-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0), проходившем при обильном снегопаде, команды играли желтым, а не красным мячом.
«Поясню ситуацию с мячом: у нас действующее соглашение с Nike, в рамках соглашения контрастные мячи будут именно того цвета и дизайна, которые вы увидели на матчах в этом туре. Других мячей нет, такие же мячи используются в Англии. Снегопад затруднял видимость мяча с общих планов, но при приближении на близких планах никаких проблем не было.
Мы понимаем недовольство болельщиков и зрителей и уже консультируемся с нашим техническим спонсором. Мы получили ответ, что в надлежащем качестве профессиональные мячи не производятся в других контрастных цветах», – сказал Суворов.
«Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?