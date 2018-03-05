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    РФПЛ: «Локомотив» и «Спартак» играли желтым мячом, поскольку мячей другого цвета у технического спонсора нет

    Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов разъяснил, по какой причине в поединке 21-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0), проходившем при обильном снегопаде, команды играли желтым, а не красным мячом.

    «Поясню ситуацию с мячом: у нас действующее соглашение с Nike, в рамках соглашения контрастные мячи будут именно того цвета и дизайна, которые вы увидели на матчах в этом туре. Других мячей нет, такие же мячи используются в Англии. Снегопад затруднял видимость мяча с общих планов, но при приближении на близких планах никаких проблем не было.

    Мы понимаем недовольство болельщиков и зрителей и уже консультируемся с нашим техническим спонсором. Мы получили ответ, что в надлежащем качестве профессиональные мячи не производятся в других контрастных цветах», – сказал Суворов.

    «Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.03.2018 12:19
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +1030

      Ивантеевец 5 марта 2018, 20:57

      Мне это старый анекдот напоминает:
      После смерти русский и американец попали в ад. дьявол спрашивает их: — в какой ад пойдете, в русский или в американский? — а какая разница? — в американском надо съедать каждый день по ведру говна, а в русском по два. американец выбрал американский, а русский подумал: "всю жизнь в России прожил, чего уж менять?" через месяц встречаются. русский спрашивает: — ну как у вас? — прекрасно, съел с утра ведро говна и целый день свободен. а у вас? — а как всегда: то говна не завезли, то ведер на всех не хватает. anekdotov.net

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 5 марта 2018, 18:58

      Кризис.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 5 марта 2018, 18:51

      Бред.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 18:31

      спонсор тоже должен учитывать что в разных странах разная погода и сами бы посмотрели как неудобно было с позиции зрителя наблюдать за трудно различимым мячом.

      5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 марта 2018, 16:05

      Отвратительная подготовка и подход в целом к футболу в нашей стране отвратительный.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6098

      subbotaspartak 5 марта 2018, 15:47

      Я купил канал HD Наш футбол и там мяча не видел. Срамота.

      4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 15:20

      Ребята у нас 21век, а мы столкнулись с такой ничтожной проблемой - отсутствие нужного мяча.За подготовку к весенней части чемпионата РФПЛу ставлю 2.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 5 марта 2018, 14:55

      Сам признался что баран и те кто сидят в этом РФСе дибилы конченые))

      4
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      Рейтинг: +1501

      777+ 5 марта 2018, 14:45

      Нужно как то находить золотую середину между соглашение с Nike и тем бардаком, что мы видели ( вернее хреново видели) на экране.... В прочем кому я это предлагаю? РФПЛ? У них же в календаре зимы "не бывает"!!!....)))Да,..... Зазеркалье...!!!...)))

      5
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 5 марта 2018, 14:44

      Ждём разъяснения от найк!

      Этими же мячами играют и в Англии и в Испании и много где ещё, но летом...
      Лично я видел мячи Nike другого цвета, и не надо ля-ля...

      2
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      Рейтинг: +1501

      777+ > Dimon 007 5 марта 2018, 14:49

      Лично мы, в далеком детстве, когда приходили на тренировку в футбольную школу и играли на снегу - красили белый мяч зеленкой и никаких проблем....)))

      1
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > 777+ 5 марта 2018, 16:40

      Можно когда нужно

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