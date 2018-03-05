Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФПЛ: «Локомотив» и «Спартак» играли желтым мячом, поскольку мячей другого цвета у технического спонсора нет

РФПЛ: «Локомотив» и «Спартак» играли желтым мячом, поскольку мячей другого цвета у технического спонсора нет

5 марта 2018, 12:19
36

Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов разъяснил, по какой причине в поединке 21-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0), проходившем при обильном снегопаде, команды играли желтым, а не красным мячом.

«Поясню ситуацию с мячом: у нас действующее соглашение с Nike, в рамках соглашения контрастные мячи будут именно того цвета и дизайна, которые вы увидели на матчах в этом туре. Других мячей нет, такие же мячи используются в Англии. Снегопад затруднял видимость мяча с общих планов, но при приближении на близких планах никаких проблем не было.

Мы понимаем недовольство болельщиков и зрителей и уже консультируемся с нашим техническим спонсором. Мы получили ответ, что в надлежащем качестве профессиональные мячи не производятся в других контрастных цветах», – сказал Суворов.

«Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сильвербой
1520242212
Вы **..ные клоуны!!! Шарашкина контора, епт...!!! Вчера Прядкин сказал что все видно было, а сегодня извинения приносите!? Вы со спонсором диалог какой-то ведете или только бабло собираете? Не знали что в России зима бывает, а что мячи испытывать нужно в разных погодных условиях тоже не знали, или языки в жопы повставляли и бабки делите????
Ответить
insider_retro
1520242430
К сожалению, в РФПЛ нет не только мячей другого цвета... Отсутствует или не соответствует стандартам ещё много чего... Амбиций и гонору только выше крыши...
Ответить
oyabun
1520242441
А при чем здесь каким мячом играют в Англии? У них в такие снегопады игр нет. И как понимать "..мячи не производятся в других контрастных цвета"? При покраске применить вместо желтой красную краску - это так сложно? Гнилые отмазки.
Ответить
Полная Канистра
1520242845
как же мы отстали в таких вопросах и как всегда у нас всё идёт через одно место чем вы там вообще занимаетесь бездари футбола Гнать вас надо С ЭТИХ ЗАСИЖАННЫХ МЕСТ
Ответить
zatonn
1520243018
Спонсоры виноваты, кто угодно, только не организаторы! Уму не постижимо - не найти мяч красного цвета! Сгоняли бы в ближайшие "Спорттовары" и дело с концом))))
Ответить
777+
1520250308
Нужно как то находить золотую середину между соглашение с Nike и тем бардаком, что мы видели ( вернее хреново видели) на экране.... В прочем кому я это предлагаю? РФПЛ? У них же в календаре зимы "не бывает"!!!....)))Да,..... Зазеркалье...!!!...)))
Ответить
Пестрый
1520250919
Сам признался что баран и те кто сидят в этом РФСе дибилы конченые))
Ответить
zigbert
1520252430
Ребята у нас 21век, а мы столкнулись с такой ничтожной проблемой - отсутствие нужного мяча.За подготовку к весенней части чемпионата РФПЛу ставлю 2.
Ответить
subbotaspartak
1520254065
Я купил канал HD Наш футбол и там мяча не видел. Срамота.
Ответить
OfaZavr
1520263895
спонсор тоже должен учитывать что в разных странах разная погода и сами бы посмотрели как неудобно было с позиции зрителя наблюдать за трудно различимым мячом.
Ответить
Главные новости
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
2
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
26
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
4
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
5
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
Вчера, 21:41
2
Все новости
Все новости
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
4
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
5
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
13
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
2
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
2
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 17:31
3
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
Вчера, 16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
Вчера, 16:23
6
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
Вчера, 16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
Вчера, 16:07
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+