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    РФС может закрыть сектор болельщиков «Спартака» за проявление расизма в адрес Гилерме

    Трибуна болельщиков «Спартака» может быть дисквалифицирована за расистскую кричалку в адрес голкипера «Локомотива» Гилерме на гостевом матче 21-го тура РФПЛ (0:0).

    Фанаты красно-белых скандировали в адрес вратаря: «Обезьяна».

    Согласно регламента Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обязан рассмотреть данный инцидент в среду, 7 марта, на очередном собрании.

    В июле 2017 года «Спартак» уже был оштрафован КДК РФС за подобное нарушение после матча с железнодорожниками за Суперкубок России. В той встрече болельщики красно-белых исполняли аналогичную кричалку.

    Теперь же «Спартаку» грозит дисквалификация трибуны или нескольких секторов, а также денежное взыскание.

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    «Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.03.2018 16:32
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1532

      starche 6 марта 2018, 07:10

      И это - правильно!

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 6 марта 2018, 05:30

      Гилерме , Фернандеш , Эдер,Промес , Фернандо , Андриано. Кого из них пытались оскорбить фанаты , по мнению членов КДК РФС? ...... Крайним сделали Гилерме , однако по себе судят члены

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 марта 2018, 00:02

      Со свинями надо что-то делать!

      -1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 5 марта 2018, 19:51

      Если это расизм, то и мы тогда тоже обезьяны. На мой взгляд это не расизм, а идиотизм некоторых юных дебилов. Ну сделайте как Зенит: отследите по камерам кто больше всех ртом поработал, и выпишите вечный бан.

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Smekaev 5 марта 2018, 20:18

      некоторых? стопудово это орала вся трибуна, раз все слышали. На СК, по крайней мере, именно так и было, не знаю как вчера.

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel > Diesel133 6 марта 2018, 09:41

      там специальное место, трибуна для дебилов! штрафовать клубы бессмысленно, им пофиг на футбол (они его даже не смотрят), на футболистов, на болельщиков сидящих на соседних трибунах, а ведь там и дети!!!таких уродов не надо пускать на матчи, камеры имеются, отслеживать и убирать зачинщиков!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 19:05

      обычные дегенераты такое кричат, это вовсе не болельщики, а накажут всех.

      2
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 5 марта 2018, 18:32

      Это они судье или Трампу.

      8
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 5 марта 2018, 18:16

      А почему обиделся Гилерме? Там с десяток человек, кому это могло быть адресовано.

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      Рейтинг: +1580

      srg38 > Братья Васильевы 5 марта 2018, 18:19

      а он обиделся?

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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы > srg38 5 марта 2018, 18:22

      Наверное, раз такой базар-вокзал.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Братья Васильевы 5 марта 2018, 20:15

      наверняка делегат матча услышал и отразил это в протоколе. Будучи на Суперкубке, слышал эту кричалку. Не удивлен, что это повторилось.

      0
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 5 марта 2018, 18:16

      на него вот не стоило, он почти и не негр, хотя кричат то в основном школьники, им похер на кого, стадный инстинкт, свиньи что с них взять

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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 5 марта 2018, 18:14

      Дебилы, бл*ть! (Лавров)

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 5 марта 2018, 17:49

      это отморозки и хулиганы которые считают себя болельщиками той или иной команды, а в итоге страдает клуб, нехер их ваще пускать на футбол, ни сами не смотрят ни другим не дают

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