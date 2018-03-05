РФС может закрыть сектор болельщиков «Спартака» за проявление расизма в адрес Гилерме

Трибуна болельщиков «Спартака» может быть дисквалифицирована за расистскую кричалку в адрес голкипера «Локомотива» Гилерме на гостевом матче 21-го тура РФПЛ (0:0).

Фанаты красно-белых скандировали в адрес вратаря: «Обезьяна».

Согласно регламента Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обязан рассмотреть данный инцидент в среду, 7 марта, на очередном собрании.

В июле 2017 года «Спартак» уже был оштрафован КДК РФС за подобное нарушение после матча с железнодорожниками за Суперкубок России. В той встрече болельщики красно-белых исполняли аналогичную кричалку.

Теперь же «Спартаку» грозит дисквалификация трибуны или нескольких секторов, а также денежное взыскание.

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