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  • РФС может закрыть сектор болельщиков «Спартака» за проявление расизма в адрес Гилерме

РФС может закрыть сектор болельщиков «Спартака» за проявление расизма в адрес Гилерме

5 марта 2018, 16:32
30

Трибуна болельщиков «Спартака» может быть дисквалифицирована за расистскую кричалку в адрес голкипера «Локомотива» Гилерме на гостевом матче 21-го тура РФПЛ (0:0).

Фанаты красно-белых скандировали в адрес вратаря: «Обезьяна».

Согласно регламента Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обязан рассмотреть данный инцидент в среду, 7 марта, на очередном собрании.

В июле 2017 года «Спартак» уже был оштрафован КДК РФС за подобное нарушение после матча с железнодорожниками за Суперкубок России. В той встрече болельщики красно-белых исполняли аналогичную кричалку.

Теперь же «Спартаку» грозит дисквалификация трибуны или нескольких секторов, а также денежное взыскание.

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«Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Гилерме
Комментарии (30)
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garet12222
1520256920
странно, что обезъяны кричат такую кричалку
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zra78
1520257152
А Промес и другие негры из Спартака интересно как к этому относятся?
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Татарин за ЦСКА
1520257793
и это правильно ерешение
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BRO_football
1520259179
Как я предполагал ранее, болельщики Спартака всё-таки довыё........ и теперь матчи их любимой команды будут проходить при закрытых трибунах. Сначала перформанс, потом пожар на трибунах, теперь вот расизм. Как долго может продолжатся это безобразие? Пора бы уже Спартак наказать!
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Челнинец
1520261371
это отморозки и хулиганы которые считают себя болельщиками той или иной команды, а в итоге страдает клуб, нехер их ваще пускать на футбол, ни сами не смотрят ни другим не дают
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Leon_ARS
1520262864
Дебилы, бл*ть! (Лавров)
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volfrik
1520262973
на него вот не стоило, он почти и не негр, хотя кричат то в основном школьники, им похер на кого, стадный инстинкт, свиньи что с них взять
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Братья Васильевы
1520263005
А почему обиделся Гилерме? Там с десяток человек, кому это могло быть адресовано.
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Куртуазные манеры
1520263962
Это они судье или Трампу.
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Smekaev
1520268689
Если это расизм, то и мы тогда тоже обезьяны. На мой взгляд это не расизм, а идиотизм некоторых юных дебилов. Ну сделайте как Зенит: отследите по камерам кто больше всех ртом поработал, и выпишите вечный бан.
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