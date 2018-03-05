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    Матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» состоится 4 апреля

    Перенесенный четвертьфинальный матч Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» состоится 4 апреля в Самаре.

    Поединок должен был пройти 28 февраля, однако специальная комиссия за полчаса до его начала приняла решение об отмене из-за низкой температуры.

    Победитель пары «Крылья Советов» – «Спартак» сыграет в следующем раунде турнира с «Тосно». В другом полуфинале встретятся «Шинник» и «Авангард».

    «Спартак» против морозов. Главное о матче, которого не будет

    Источник: РФС

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    05.03.2018 17:45
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +300

      Zeff 27 марта 2018, 17:40

      Хорошо бы ещё раз 4:0 увидеть. Не в пользу Спартака, конечно.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 11 марта 2018, 08:30

      Чтобы балетные из спартака не повредили ножку предлагаю признать их победителями и вручить кубок уже сейчас. С надписью "Нежным с нежностью, противные!!!"

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 5 марта 2018, 19:47

      И разверзнутся хляби небесные над Самарой в этот день...И всем станет окончательно ясно, что Бог болеет не за Спартак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 19:13

      сойдет, сразу было на эту дату матчи назначать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 марта 2018, 19:05

      Значит есть резервные даты на которые можно переносить матчи, тем более эти клубы не учавствуют в еврокубках, почему не пользоваться? Из каждой ситуации можно выход найти, просто нужно работать, взаимодействовать с клубами, искать компромисс!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 18:56

      Нормальный ход.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      яйва яйва 5 марта 2018, 18:31

      Ждём!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 5 марта 2018, 18:24

      Сразу надо было так делать!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 5 марта 2018, 17:47

      Слишком ветрено будет, мяч будет улетать и надо перенести на май))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Shogun 5 марта 2018, 17:56

      Глупые какие то подъёбы у тебя ,,,,кому нахееер нужна игра в -17 а на момент матча было именно минус17,,,не зрителям не командам такая игра не нужна,,,тому пример матч Локо-Спартак при снегопаде ,,,что не кто и мяча то не видел,,,,,,

      4
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > slavutiq70 5 марта 2018, 17:56

      Кроме игроков КС

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > slavutiq70 5 марта 2018, 17:58

      Между чем писать х...ю узнай хоть кто зассал играть то

      3
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      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Shogun 5 марта 2018, 18:09

      Что ты за детский сад пишешь ,,,зассал перессал,,,Тебе просто ответили что -17,нормального футбола быть не может и он не кому не нужен в такую погоду,,,и если ты садомазо и тебе нравится в -17 сидеть зад морозить,,,так выди сядь у подъезда и морозь,,,,,,а большинству ну не как не по приколу в -17 смотреть да и играть в футбол

      2
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Shogun 5 марта 2018, 18:24

      Слушай, ты реально даун, или притворяешься?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Dimon 007 5 марта 2018, 18:27

      За дауном к тебе в зеркало и свой дешевый треп оставь для своих олигофреноподобных собеседников

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Shogun 5 марта 2018, 18:30

      А ты реальный дядя в трениках с растянутыми коленками сиди на своей кухне и смотри черно-белый телек юность, потягивая беломор.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Dimon 007 5 марта 2018, 18:31

      Cвой дешевый треп оставь для своих олигофреноподобных собеседников #потрачено

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Shogun 5 марта 2018, 18:33

      ты хоть что то умное почитай!
      Делегация отменила матч!
      А президент КС не хотел перенести игру до того как предлагали, ему же бабки нужны были...
      Хоть реально владей инфой клоун!

      0
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Dimon 007 5 марта 2018, 18:35

      Овощной, так-то Федун сам предлагал оплатить все расходы и твоя цитата


      А президент КС не хотел перенести игру до того как предлагали, ему же бабки нужны были...


      А теперь думай овощ, и теперь вопрос какие бабки нужны были КС? Ответ - никакие, ты тут

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Shogun 5 марта 2018, 18:38

      Вот и думай идиот!
      Предлагали перенести за неделю до матча,оплатить приезд болел и т.д.
      А кс уперлись, думали будет -13, а там -17, а это перенос!
      Хоть правила почитай!

      Ты реально конь

      0
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Dimon 007 5 марта 2018, 18:41

      Ответ где овощной, какие деньги нужны были КС? Не сливайся родной, да х...ли тебя слушать, если Алешка

      0
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      ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Shogun 5 марта 2018, 18:44

      От продажи билетов, от продажи чая, еды на стадионе и т.д. Ты хоть знаешь какие это деньги приносит?
      Конь, не позорься а!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Dimon 007 5 марта 2018, 18:46

      Хахаха, это копейки овощной и чай Алешка разливают бесплатно и было продано бл9 2500 билетов, 1500 из которых мясные и их чисто распродает Спартак, как их квота была, ты реально олигофрен

      0
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      ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Shogun 5 марта 2018, 18:50

      Ты реально идиот голову включи.

      Для людей в Самаре праздник чтокоманда из пятёрки приедет,там перед стадионом можно ярмарку такую сделать, что годовой бюджет города отбить..

      Уж тебе коню это не знать грех с таким то владельцем.

      0
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Dimon 007 5 марта 2018, 19:04

      Да потеряйся уже ярмарка, ты в каком году живешь до сих пор что-ли в 1300-1700

      -1
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Shogun 5 марта 2018, 19:06

      Ты не конь, ты осёл

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Dimon 007 5 марта 2018, 19:21

      Олигофрен успойся и не показывай свое быдливое состояние

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Shogun 6 марта 2018, 01:34

      Очевидно олигофрен на этом сайт один и это ты! Олигофреном тебя с детства походу называли вот обидели этим словом , теперь ты стал интернет героем и каждому человеку не зная его пишешь это слово!
      Убогое тупорылое животное!
      во 1ых билетов было продано раза в 4 больше!
      во 2ых продажа билетов спартачам идёт в казну Кс!
      какие Н788Й квоты идиот XD
      , а я смотрю не перестаёшь накручивать себе лойсы умничка так держать! реально придурок комнатный :D

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      Рейтинг: +102

      Shogun > h3LL1k 6 марта 2018, 14:05

      Заднеприводная крыса и ты тут, и писать научись уже, тормозной

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