Матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» состоится 4 апреля

Перенесенный четвертьфинальный матч Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» состоится 4 апреля в Самаре.

Поединок должен был пройти 28 февраля, однако специальная комиссия за полчаса до его начала приняла решение об отмене из-за низкой температуры.

Победитель пары «Крылья Советов» – «Спартак» сыграет в следующем раунде турнира с «Тосно». В другом полуфинале встретятся «Шинник» и «Авангард».

«Спартак» против морозов. Главное о матче, которого не будет