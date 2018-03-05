Daily Mail: Лев – фаворит на пост главного тренера «Арсенала»

Не думаю, что Лев подходящий кандидат для Арсенала. Он уже более 10 лет тренирует только одну сборную, причем Германию. Там в сборной можно спокойно 2-3 состава собрать и любым выиграть кубок мира/европы.
А в Арсенале нужно заново строить команду. Восстанавливать то, что разрушил Арсен. Не имею ничего против Венгера. В начале 2000х Арсенал всех рвал и метал. Но к сожалению, время Арсена уже давно прошло.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может возглавить «Арсенал». 58-летний специалист – фаворит на данную должность.
Кроме Лева, на пост главного тренера «канониров» претендуют пять специалистов.
Ранее сообщалось, что действующий главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может получить работу в «Эвертоне».