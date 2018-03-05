Daily Mail: Лев – фаворит на пост главного тренера «Арсенала»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может возглавить «Арсенал». 58-летний специалист – фаворит на данную должность.

Кроме Лева, на пост главного тренера «канониров» претендуют пять специалистов.

Ранее сообщалось, что действующий главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может получить работу в «Эвертоне».