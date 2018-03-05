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    Daily Mail: Лев – фаворит на пост главного тренера «Арсенала»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может возглавить «Арсенал». 58-летний специалист – фаворит на данную должность.

    Кроме Лева, на пост главного тренера «канониров» претендуют пять специалистов.

    Ранее сообщалось, что действующий главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может получить работу в «Эвертоне».

    Источник: Daily Mail

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    05.03.2018 20:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 6 марта 2018, 10:58

      Не думаю, что Лев подходящий кандидат для Арсенала. Он уже более 10 лет тренирует только одну сборную, причем Германию. Там в сборной можно спокойно 2-3 состава собрать и любым выиграть кубок мира/европы.
      А в Арсенале нужно заново строить команду. Восстанавливать то, что разрушил Арсен. Не имею ничего против Венгера. В начале 2000х Арсенал всех рвал и метал. Но к сожалению, время Арсена уже давно прошло.

      0
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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 6 марта 2018, 08:37

      не написали какого именно Арсенала

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 6 марта 2018, 04:31

      Лев-тренер сборник, а тренировать клуб это другой уровень тренерского мастерства, не факт что что-то получится.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 22:37

      Стремление руководства Арсенала поднять команду на высокий уровень,понятна.

      0
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      Рейтинг: +53

      Benzema 9 5 марта 2018, 22:33

      Было бы круто для Арсенала)

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 5 марта 2018, 20:57

      А он в курсе???

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      Рейтинг: +102

      Shogun 5 марта 2018, 20:52

      С таким деревьями в составе потолок только топ-10 и на укрепления состава с нынешнем рынком им нужен 1 млрд евро

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 марта 2018, 20:44

      Стоит ли соглашаться!!!???

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