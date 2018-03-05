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    Владелец «Эвертона» хочет пригласить Венгера на пост главного тренера

    «Эвертон» заинтересован в услугах главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.

    Владелец «ирисок» Фархад Мошири уверен, что 68-летний специалист является идеальным кандидатом на то, чтобы «реанимировать» команду, проигравшую под руководством нынешнего тренера Сэма Эллардайса пять из восьми матчей в 2018 году.

    После 29-ти туров «Эвертон» располагается на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, находясь в семи очках от зоны вылета.

    Ранее неоднократно сообщалось, что Венгер, вероятнее всего, покинет «канониров» по завершении сезона, несмотря на действующий до лета 2019 года контракт.

    Источник: Daily Star

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    05.03.2018 12:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 5 марта 2018, 12:49

      ничего не выйдет. Венгер не уйдет из Арсенала до конца своих дней

      0
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      Рейтинг: +48

      Robin v. Persie 5 марта 2018, 12:47

      Для Эвертона быть вечно 4-м будет достижением... Подойдёт!

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 5 марта 2018, 12:31

      Наверное, владелец клуба искренне желает вылета свое команды в Чемпионшип!

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