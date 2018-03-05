Владелец «Эвертона» хочет пригласить Венгера на пост главного тренера

«Эвертон» заинтересован в услугах главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.

Владелец «ирисок» Фархад Мошири уверен, что 68-летний специалист является идеальным кандидатом на то, чтобы «реанимировать» команду, проигравшую под руководством нынешнего тренера Сэма Эллардайса пять из восьми матчей в 2018 году.

После 29-ти туров «Эвертон» располагается на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, находясь в семи очках от зоны вылета.

Ранее неоднократно сообщалось, что Венгер, вероятнее всего, покинет «канониров» по завершении сезона, несмотря на действующий до лета 2019 года контракт.