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    Моуринью стал экспертом телеканала RT на время проведения ЧМ-2018

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью во время проведения чемпионата мира-2018 будет сотрудничать с телеканалом RT. Португальский специалист прилетит в Москву и будет выступать в роли эксперта.

    «Я очень рад, что стал частью команды RT. С нетерпением жду начала чемпионата мира, который пройдет этим летом в России, и буду с удовольствием делиться своими мыслями о ходе матчей», – сказал Моуринью.

    Напомним, ранее было объявлено о сотрудничестве телеканала с бывшим вратарем «Манчестер Юнайтед» Петером Шмейхелем.

    Источник: RT

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    05.03.2018 09:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 марта 2018, 19:48

      А Васья, боров-Утькин чьих интерэсы будет представлять???...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 13:20

      Весь мир прильнет к телевизорам и понятно что все футбольные новости должны освещаться грамотными специалистами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1811

      gor77 5 марта 2018, 10:48

      О, как!!! Интересно будет посмотреть!
      Это с сайта RT:
      Петер Шмейхель будет вести авторскую спортивную программу на телеканале, рассказывать о важнейших событиях в мире футбола, а также посетит все российские города, где пройдёт чемпионат.
      «Продолжаем собирать на RТ dream team. Теперь у нас есть тренер», — сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 5 марта 2018, 10:05

      Вот пусть там и остаётся.

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