Моуринью стал экспертом телеканала RT на время проведения ЧМ-2018

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью во время проведения чемпионата мира-2018 будет сотрудничать с телеканалом RT. Португальский специалист прилетит в Москву и будет выступать в роли эксперта.

«Я очень рад, что стал частью команды RT. С нетерпением жду начала чемпионата мира, который пройдет этим летом в России, и буду с удовольствием делиться своими мыслями о ходе матчей», – сказал Моуринью.

Напомним, ранее было объявлено о сотрудничестве телеканала с бывшим вратарем «Манчестер Юнайтед» Петером Шмейхелем.