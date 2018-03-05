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    Канчельскис: «Ничья в очной встрече – это положительный итог и для «Спартака», и для «Локомотива»

    Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что ничего не потерял, не посмотрев матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив»«Спартак» (0:0). Специалист также высказал мнение, что ничейный результат устроил обе команды.

    – Не буду скрывать – я не видел эту игру. Не понял, почему не показывали по общедоступному телевидению центральный матч тура. Получается, народ лишился этой игры. Что ж, как знать. Может быть, и правда – зачем смотреть такой футбол? Я просто узнал результат этой игры в интернете – ничего не потерял.

    – Сейчас турнирная таблица приобрела несколько иной вид по сравнению с тем, что был до рестарта чемпионата: «Краснодар» вышел на второе место, а «Спартак», ЦСКА и «Зенит» с 38-ю очками делят третье-пятое места.

    – Я так понимаю, что главный акцент был на то, чтобы не проиграть. Проиграл бы «Локомотив» – приблизил бы к себе конкурентов, уступил бы «Спартак» – отдалился бы от Лиги чемпионов. Ничейный результат для «Локо» и «Спартака» сейчас положительный момент.

    – «Локомотив» кто-нибудь сможет догнать?

    – Давайте посмотрим, подождем два-три тура, тогда уже будет очевидно. Неправильно было бы в такой ситуации упустить шанс, тем более что в последние годы доминировали другие клубы. Понятно, что руководители «Локомотива» понимают, что это серьезная заявка на чемпионство. Но опять же два-три тура надо посмотреть. А то, что идет борьба между ЦСКА, «Краснодаром», «Спартаком» и «Зенитом», очень хорошо. Так и должно быть. Чтобы команды и футболисты прогрессировали, конкуренция должна быть всегда.

    Организация главной игры месяца – бардак

    «Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

    Источник: Rusfootball.info

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    05.03.2018 17:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +117

      Уткинсон Рыгнольд-Червяки 5 марта 2018, 20:59

      Два дерьма , и третье открыло рот что вякнуть очередную глупость

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 19:15

      очевидные вещи сказал.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 19:00

      Борьба в лидирующей группе будет упорная,за каждое очко.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2726

      a_who 5 марта 2018, 18:32

      Ничего себе эксперт ))) положительный итог для всех кроме Локо и Спартака !

      3
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