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  • Канчельскис: «Ничья в очной встрече – это положительный итог и для «Спартака», и для «Локомотива»

Канчельскис: «Ничья в очной встрече – это положительный итог и для «Спартака», и для «Локомотива»

5 марта 2018, 17:57
4

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что ничего не потерял, не посмотрев матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив»«Спартак» (0:0). Специалист также высказал мнение, что ничейный результат устроил обе команды.

– Не буду скрывать – я не видел эту игру. Не понял, почему не показывали по общедоступному телевидению центральный матч тура. Получается, народ лишился этой игры. Что ж, как знать. Может быть, и правда – зачем смотреть такой футбол? Я просто узнал результат этой игры в интернете – ничего не потерял.

– Сейчас турнирная таблица приобрела несколько иной вид по сравнению с тем, что был до рестарта чемпионата: «Краснодар» вышел на второе место, а «Спартак», ЦСКА и «Зенит» с 38-ю очками делят третье-пятое места.

– Я так понимаю, что главный акцент был на то, чтобы не проиграть. Проиграл бы «Локомотив» – приблизил бы к себе конкурентов, уступил бы «Спартак» – отдалился бы от Лиги чемпионов. Ничейный результат для «Локо» и «Спартака» сейчас положительный момент.

– «Локомотив» кто-нибудь сможет догнать?

– Давайте посмотрим, подождем два-три тура, тогда уже будет очевидно. Неправильно было бы в такой ситуации упустить шанс, тем более что в последние годы доминировали другие клубы. Понятно, что руководители «Локомотива» понимают, что это серьезная заявка на чемпионство. Но опять же два-три тура надо посмотреть. А то, что идет борьба между ЦСКА, «Краснодаром», «Спартаком» и «Зенитом», очень хорошо. Так и должно быть. Чтобы команды и футболисты прогрессировали, конкуренция должна быть всегда.

Организация главной игры месяца – бардак

«Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (4)
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a_who
1520263936
Ничего себе эксперт ))) положительный итог для всех кроме Локо и Спартака !
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zigbert
1520265642
Борьба в лидирующей группе будет упорная,за каждое очко.
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OfaZavr
1520266520
очевидные вещи сказал.
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Уткинсон Рыгнольд-Червяки
1520272743
Два дерьма , и третье открыло рот что вякнуть очередную глупость
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