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    Ловчев: «Ничья для «Локомотива» – равносильна победе»

    Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев отметил, что в матче 21-го тура РФПЛ, в котором встречались «Локомотив» и «Спартак», разрушать на поле было гораздо легче, чем создавать опасные моменты у ворот соперника. Он также пожаловался на желтый мяч, который было практически не видно в телевизионной трансляции.

    «В СССР было такое понятие – зимний футбол. В каких условиях прошли матчи 1/4 финала Кубка России и 21-го тура чемпионата, можно смело охарактеризовать этим термином.

    Не знаю, как болельщики на стадионе, но по телевизору мяча практически не было видно. Это ненормально и не имеет отношение к футболу. В таких условиях не сложно разрушать, а вот созидать трудно. Поэтому у обеих команд ничего не получалось в атаке.

    Но было видно, что «Спартак» старался свести к минимуму ошибки в обороне. Максимович был на своем месте, да и другие защитники играли без ошибок. Правда, дважды дали пробить штрафные, один из которых опасно исполнил Фернандеш. Все остальное – катание мяча в середине поля и много борьбы. Ничья для «Локомотива» – равносильна победе», – считает Ловчев.

    Матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.03.2018 07:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +354

      REDAT 5 марта 2018, 19:57

      ☆▬▬███Побольше пусть "Локомотив" так выигрывает, и "Краснодар" будет на первом месте!!!!!!!!!!!!!███▬▬☆

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 10:32

      вот еще один из экспертов сказал что мяча не было видно, это не только мнение болельщиков, зато чиновники из РФС утверждают что все было прекрасно видно.

      2
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 5 марта 2018, 08:29

      Кто за кого болеет, его команда и должна была победить.
      А на самом деле не чего не понятно.., любой отскок при такой погоде сделал бы результат.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 5 марта 2018, 08:15

      как знать. еще 9 туров

      1
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