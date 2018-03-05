Ловчев: «Ничья для «Локомотива» – равносильна победе»

Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев отметил, что в матче 21-го тура РФПЛ, в котором встречались «Локомотив» и «Спартак», разрушать на поле было гораздо легче, чем создавать опасные моменты у ворот соперника. Он также пожаловался на желтый мяч, который было практически не видно в телевизионной трансляции.

«В СССР было такое понятие – зимний футбол. В каких условиях прошли матчи 1/4 финала Кубка России и 21-го тура чемпионата, можно смело охарактеризовать этим термином.

Не знаю, как болельщики на стадионе, но по телевизору мяча практически не было видно. Это ненормально и не имеет отношение к футболу. В таких условиях не сложно разрушать, а вот созидать трудно. Поэтому у обеих команд ничего не получалось в атаке.

Но было видно, что «Спартак» старался свести к минимуму ошибки в обороне. Максимович был на своем месте, да и другие защитники играли без ошибок. Правда, дважды дали пробить штрафные, один из которых опасно исполнил Фернандеш. Все остальное – катание мяча в середине поля и много борьбы. Ничья для «Локомотива» – равносильна победе», – считает Ловчев.

Матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.