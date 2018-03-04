Конте: «Сложно играть против «Сити». Мы пытались»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал результат матча 29-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:1).

«Сейчас сложно играть против «Манчестер Сити». У них очень сильная команда, с потрясающим качеством игры. Мы пытались. Жаль, что мы пропустили гол через 30 секунд после начала второго тайма, это изменило все.

У «Сити» потрясающая психологическая подготовка. Когда они теряют мяч, они бегут и прессингуют.

Тактика? Мы пытались играть терпеливо. Когда ты проигрываешь 0:1, у тебя всегда есть возможность забить. Когда ты даешь пространство «Сити», они могут забить три или четыре мяча», – сказал Конте.

«Челси» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка в 29 турах.