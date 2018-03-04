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    Конте: «Сложно играть против «Сити». Мы пытались»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал результат матча 29-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:1).

    «Сейчас сложно играть против «Манчестер Сити». У них очень сильная команда, с потрясающим качеством игры. Мы пытались. Жаль, что мы пропустили гол через 30 секунд после начала второго тайма, это изменило все.

    У «Сити» потрясающая психологическая подготовка. Когда они теряют мяч, они бегут и прессингуют.

    Тактика? Мы пытались играть терпеливо. Когда ты проигрываешь 0:1, у тебя всегда есть возможность забить. Когда ты даешь пространство «Сити», они могут забить три или четыре мяча», – сказал Конте.

    «Челси» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка в 29 турах.

    Источник: BBC

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    04.03.2018 22:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 09:46

      да уж нынешний Сити редко кому по зубам.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 09:21

      Конечно это заслуга Гвардиолы.Свою футбольную философию он внедрил в Ман.Сити.

      2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 5 марта 2018, 00:58

      посмотрев первый тайм, понял почему хочет уйти Азар . . . где эти времена то, Макелеле - Баллак - Лэмпард - Гудьонсен - Роббен - Дрогба . . .

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 4 марта 2018, 22:22

      Сити правда сильнее Челси,но не сказать,что Челси прям аж из кожи вон лез,что бы забить!!!

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