Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «Фанаты увидели сердце у «Локомотива», поэтому стали ходить на матчи»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поблагодарил болельщиков после матча 21-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:0).

    «Хочу поблагодарить болельщиков. Но и хочу сказать в адрес игроков. Они привлекли болельщиков игрой, самоотдачей. Фанаты увидели сердце у этой команды, поэтому стали ходить. Вот и все. Простая ситуация», – приводит слова Семина корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    «Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2018 20:16
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2076

      upiter622 4 марта 2018, 20:35

      Мое почтение и уважение!Настоящий русский мужик,а какая шапочка у него,просто класс!)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      BigFo0t 4 марта 2018, 20:33

      Смешно конечно, но все дело в турнирном положении Локомотива. У нас ведь как в России, команда побеждает - народ приходит, а нет, то все пусто. В Европе ходят вне зависимости от результата на матчи своей команды. Обидно за это, культуры боления совсем у нас нет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +191

      Joker Loko > BigFo0t 4 марта 2018, 21:09

      Сам то ходишь на стадион? Или с дивана вещаешь о том что и как у нас и в Европе?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > BigFo0t 5 марта 2018, 08:16

      стесняюсь спросить москва давно уже азия?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27

      BigFo0t > Joker Loko 5 марта 2018, 11:05

      Если бы имел такую возможность, то ходил бы) Конечно со стороны легко рассуждать, скажите вы, но я внес объективности всего лишь, никакой критики.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11