Семин: «Фанаты увидели сердце у «Локомотива», поэтому стали ходить на матчи»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поблагодарил болельщиков после матча 21-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:0).

«Хочу поблагодарить болельщиков. Но и хочу сказать в адрес игроков. Они привлекли болельщиков игрой, самоотдачей. Фанаты увидели сердце у этой команды, поэтому стали ходить. Вот и все. Простая ситуация», – приводит слова Семина корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?