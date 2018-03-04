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Хусаинов: «Манчини везде ищет крайнего»

4 марта 2018, 10:29
8

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини необходимо перестать жаловаться на судей.

Напомним, ранее итальянский специалист остался недоволен судейством в матче с «Амкаром» (0:0).

«Люди, знающие Манчини, говорили же, что он везде ищет крайнего. Где-то что-то на кого-то. По той древней притче про тренеров: «Вали все на игроков (на своего предшественника, на судей…)». Трансферы – дело клуба. Дело тренера – тренировать. В «Зените» же действительно ребята хорошие, в начале чемпионата все в порядке было, с тем же Дриусси.

Что случилось? Значит, ты, тренер, сделал что-то такое или не сделал, что способные игроки все потеряли. Надо работать, больше уделять внимание недостаткам. Вот Ерохин – «поплыл» функционально, раз в нейтральной ситуации решил прибегнуть к явному нарушению правил. Не красит такое поведение Манчини. Ну, итальянцы, понятно, они эмоциональны. Но вот, чтобы Капелло прибежал или Липпи высказывать претензии на поле арбитру, такое представить невозможно. Это все говорит об интеллекте человека», – отметил Хусаинов.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (8)
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С@НЁК.
1520149050
Про матч с амкаром он прав!
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VIKZH
1520151822
на твоей роже Хусаинов написано - брал, беру буду брать
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Zenmaster
1520152912
Кто заткнёт е..ало этому г..дону -- всю свою карьеру срал Зениту -- и на пенсии угомониться не может !!! И ещё об интеллекте говорит -- сам его отродясь не имея !!!
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Asbjorn
1520154445
Что Боаш,что цыган,вечно были всем недовольны,у них все были виноваты кроме них самих,очень не хочется,что бы Манчини стал таким же
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klyukin
1520155952
уже успокоился!просто итальяно наружность прет вперед разума!
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Павелий
1520156263
Здесь 2 момента: интеллект Манчини и пункт в контракте с Газпромом, по которому надо в каждом матче обвинять судей.
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вместе с ЦСКА
1520157254
Спагетти был лучше Манчини.... набрал заболотных и тп.... рукалицо... и результата нет
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paracetamol
1520158504
А чего ищет Хусаинов, показывая всем своё юродство?
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