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    Хусаинов: «Манчини везде ищет крайнего»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини необходимо перестать жаловаться на судей.

    Напомним, ранее итальянский специалист остался недоволен судейством в матче с «Амкаром» (0:0).

    «Люди, знающие Манчини, говорили же, что он везде ищет крайнего. Где-то что-то на кого-то. По той древней притче про тренеров: «Вали все на игроков (на своего предшественника, на судей…)». Трансферы – дело клуба. Дело тренера – тренировать. В «Зените» же действительно ребята хорошие, в начале чемпионата все в порядке было, с тем же Дриусси.

    Что случилось? Значит, ты, тренер, сделал что-то такое или не сделал, что способные игроки все потеряли. Надо работать, больше уделять внимание недостаткам. Вот Ерохин – «поплыл» функционально, раз в нейтральной ситуации решил прибегнуть к явному нарушению правил. Не красит такое поведение Манчини. Ну, итальянцы, понятно, они эмоциональны. Но вот, чтобы Капелло прибежал или Липпи высказывать претензии на поле арбитру, такое представить невозможно. Это все говорит об интеллекте человека», – отметил Хусаинов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    04.03.2018 10:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 4 марта 2018, 13:15

      А чего ищет Хусаинов, показывая всем своё юродство?

      1
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 4 марта 2018, 12:54

      Спагетти был лучше Манчини.... набрал заболотных и тп.... рукалицо... и результата нет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий 4 марта 2018, 12:37

      Здесь 2 момента: интеллект Манчини и пункт в контракте с Газпромом, по которому надо в каждом матче обвинять судей.

      2
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      Рейтинг: +105

      klyukin 4 марта 2018, 12:32

      уже успокоился!просто итальяно наружность прет вперед разума!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 марта 2018, 12:07

      Что Боаш,что цыган,вечно были всем недовольны,у них все были виноваты кроме них самих,очень не хочется,что бы Манчини стал таким же

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 марта 2018, 11:41

      Кто заткнёт е..ало этому г..дону -- всю свою карьеру срал Зениту -- и на пенсии угомониться не может !!! И ещё об интеллекте говорит -- сам его отродясь не имея !!!

      -3
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 4 марта 2018, 11:23

      на твоей роже Хусаинов написано - брал, беру буду брать

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 4 марта 2018, 10:37

      Про матч с амкаром он прав!

      4
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