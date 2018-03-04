Хусаинов: «Манчини везде ищет крайнего»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини необходимо перестать жаловаться на судей.

Напомним, ранее итальянский специалист остался недоволен судейством в матче с «Амкаром» (0:0).

«Люди, знающие Манчини, говорили же, что он везде ищет крайнего. Где-то что-то на кого-то. По той древней притче про тренеров: «Вали все на игроков (на своего предшественника, на судей…)». Трансферы – дело клуба. Дело тренера – тренировать. В «Зените» же действительно ребята хорошие, в начале чемпионата все в порядке было, с тем же Дриусси.

Что случилось? Значит, ты, тренер, сделал что-то такое или не сделал, что способные игроки все потеряли. Надо работать, больше уделять внимание недостаткам. Вот Ерохин – «поплыл» функционально, раз в нейтральной ситуации решил прибегнуть к явному нарушению правил. Не красит такое поведение Манчини. Ну, итальянцы, понятно, они эмоциональны. Но вот, чтобы Капелло прибежал или Липпи высказывать претензии на поле арбитру, такое представить невозможно. Это все говорит об интеллекте человека», – отметил Хусаинов.