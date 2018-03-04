Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Динияр Билялетдинов: «Российский финал Лиги Европы? Враги сделают все, чтобы такого не произошло»

Динияр Билялетдинов: «Российский финал Лиги Европы? Враги сделают все, чтобы такого не произошло»

4 марта 2018, 01:32
22

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил шансы московского клуба на выход в финал Лиги Европы. Соперником железнодорожников по 1/8 финала еврокубка станет «Атлетико».

В борьбе за трофей также находятся ЦСКА и «Зенит», соперниками которых станут «Лион» и «РБ Лейпциг».

«Реально ли «Локо» выйти в финал Лиги Европы? Пока это мечта. Но при Семине (главный тренер «Локомотива» – прим. ред.) возможно все.

Российский финал? Такого просто не допустят! (смеется). Враги сделают все, чтобы такого не произошло», – сказал Билялетдинов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Локомотив ЦСКА Зенит Билялетдинов Динияр
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
belrus21
1520116652
Да сами себе можем все испоганить... И помогать не нужно
Ответить
Asbjorn
1520117603
враги в этом плане только мы сами
Ответить
la verdad
1520119982
У тупого футболиста кругом враги. Видимо, враги тебе и в Англии мешали попадать в ворота?))))
Ответить
compka
1520122970
Вместо того, чтобы сказать, что нужно верить в себя, в своих ребятах, когда одному аксакалу, Курбану Бекиевичу, удавалось побеждать в гостях и Барселону и Атлетико, это вполне под силу и другому аксакалу, Юрию Павловичу.
Ответить
anri1703
1520125045
если все 3 команды пройдут в 1/4 то тогда и можно мечтать а пока рано говорить соперники сильные лион вдвойне мотивирован на домашний финал
Ответить
Nerlinger
1520136346
Эх и размечтались... разбухтелись... Как бы все в 1/8 не вылетели...
Ответить
kykyi
1520138145
"Враги России..", Динияр, ты просто **...ся! Или ты это про Путина?
Ответить
Dimon 007
1520140594
Про врагов России ты сильно сказал:)! Надо вначале вести себя болелам хорошо, культуру болельщикам подтянуть, мозги поправить, а вот потом можно и в Европу заглянуть... У нас один Зенит, всю Европу «удивил» своим повелением....
Ответить
Garrincha58
1520142412
Кремль внушил людям, что теперь всем мерещатся везде и всюду враги и их происки, а всего то надо научиться играть в футбол в хоккей хорошо бегать на лыжах и метко стрелять чего мы в последнее время к сожалению не умеем без мельдония,везде и всюду бардак и воровство и это кому то очень на руку
Ответить
САДЫЧОК
1520437657
этому тоже чудятся враги всюду ! в своей голове разберись татарин!
Ответить
Главные новости
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
1
РПЛ. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
25
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
4
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
5
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
Вчера, 21:41
2
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
Вчера, 21:35
7
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+