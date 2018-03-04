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    Динияр Билялетдинов: «Российский финал Лиги Европы? Враги сделают все, чтобы такого не произошло»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил шансы московского клуба на выход в финал Лиги Европы. Соперником железнодорожников по 1/8 финала еврокубка станет «Атлетико».

    В борьбе за трофей также находятся ЦСКА и «Зенит», соперниками которых станут «Лион» и «РБ Лейпциг».

    «Реально ли «Локо» выйти в финал Лиги Европы? Пока это мечта. Но при Семине (главный тренер «Локомотива» – прим. ред.) возможно все.

    Российский финал? Такого просто не допустят! (смеется). Враги сделают все, чтобы такого не произошло», – сказал Билялетдинов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2018 01:32
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 7 марта 2018, 18:47

      этому тоже чудятся враги всюду ! в своей голове разберись татарин!

      -1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 7 марта 2018, 16:59

      Финал не финал, но если два клуба в 1/4 финала пройдут - будет круто!

      0
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      Рейтинг: +226

      Parker8 4 марта 2018, 21:22

      Сейчас какой нибудь Дзюба это прочитает, и решит что это не днище, а враги ему насолили.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 марта 2018, 08:46

      Кремль внушил людям, что теперь всем мерещатся везде и всюду враги и их происки, а всего то надо научиться играть в футбол в хоккей хорошо бегать на лыжах и метко стрелять чего мы в последнее время к сожалению не умеем без мельдония,везде и всюду бардак и воровство и это кому то очень на руку

      7
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > Garrincha58 4 марта 2018, 10:42

      Про хоккей ты зря

      -2
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      Рейтинг: +143

      kepим 4 марта 2018, 08:24

      Наврятли дальше 1/8 пойдут, соперники ведь сильные

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 4 марта 2018, 08:16

      Про врагов России ты сильно сказал:)!

      Надо вначале вести себя болелам хорошо, культуру болельщикам подтянуть, мозги поправить, а вот потом можно и в Европу заглянуть...

      У нас один Зенит, всю Европу «удивил» своим повелением....

      3
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 4 марта 2018, 08:02

      Российский финал Лиги Европы -это мечта, а мечты как известно не сбываются, а жаль

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > Александ1982 4 марта 2018, 08:30

      ...напрасно так говорите,в газпрёме все мечты сбываются и НАРОД ликует.

      2
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > FaTeK1945ru 4 марта 2018, 12:52

      ну если газмяс всех купит

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > FaTeK1945ru 4 марта 2018, 13:04

      В Газпроме,мечты,у кого, у Миллера?

      2
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      Рейтинг: +929

      ДСА 4 марта 2018, 07:43

      Для начала надо хотя бы до полуфиналов дойти.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 марта 2018, 07:35

      "Враги России..", Динияр, ты просто **...ся! Или ты это про Путина?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > fkthen 4 марта 2018, 13:06

      Ну тогда понятно, там все такие, без принципов.

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 марта 2018, 07:05

      Эх и размечтались... разбухтелись... Как бы все в 1/8 не вылетели...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Nerlinger 4 марта 2018, 08:47

      да не как бы, а вылетят с треском

      0
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