Динияр Билялетдинов: «Российский финал Лиги Европы? Враги сделают все, чтобы такого не произошло»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил шансы московского клуба на выход в финал Лиги Европы. Соперником железнодорожников по 1/8 финала еврокубка станет «Атлетико».

В борьбе за трофей также находятся ЦСКА и «Зенит», соперниками которых станут «Лион» и «РБ Лейпциг».

«Реально ли «Локо» выйти в финал Лиги Европы? Пока это мечта. Но при Семине (главный тренер «Локомотива» – прим. ред.) возможно все.

Российский финал? Такого просто не допустят! (смеется). Враги сделают все, чтобы такого не произошло», – сказал Билялетдинов.