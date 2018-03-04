Рязанцев: «Критика судейства со стороны Манчини? Все было по делу»

Проблема не в судействе, а в тренере Зенита..... для команды с сильными игроками и самым большим бюджетом в РПФЛ надо быть лидером....
Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев поделился мнением о судействе в матче 21-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0). Петербургский клуб заканчивал игру вдевятером.
Ранее главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини раскритиковал работу арбитров в данной встрече.
– Разделяете мнение Манчини о судействе?
– Думаю, всe было по делу. Понятно, что игроки «Зенита» недовольны результатом. Пытались сделать всe, чтобы забить гол, нервничали, поэтому нарушали правила. Не думаю, что жeлтые и красные карточки незаслуженные.
Такой «Зенит» не выиграет чемпионат. Он очень плох