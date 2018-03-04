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    Рязанцев: «Критика судейства со стороны Манчини? Все было по делу»

    Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев поделился мнением о судействе в матче 21-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0). Петербургский клуб заканчивал игру вдевятером.

    Ранее главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини раскритиковал работу арбитров в данной встрече.

    – Разделяете мнение Манчини о судействе?

    – Думаю, всe было по делу. Понятно, что игроки «Зенита» недовольны результатом. Пытались сделать всe, чтобы забить гол, нервничали, поэтому нарушали правила. Не думаю, что жeлтые и красные карточки незаслуженные.

    Такой «Зенит» не выиграет чемпионат. Он очень плох

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.03.2018 00:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 марта 2018, 04:10

      Проблема не в судействе, а в тренере Зенита..... для команды с сильными игроками и самым большим бюджетом в РПФЛ надо быть лидером....

      4
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 4 марта 2018, 01:32

      Еще один зведабол...

      -2
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