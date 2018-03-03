Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин: «Оценка за матч с «Краснодаром» неудовлетворительная»

Карпин: «Оценка за матч с «Краснодаром» неудовлетворительная»

3 марта 2018, 23:25
19

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру команды в матче 21 тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2). Специалист поставил «двойку».

– Как можно быть довольным, если мы проиграли 1:3? Были моменты, которые можно занести в актив, было и то, что мне не понравилось. В целом оценка неудовлетворительная.

– Что вас не удовлетворило в организации игры? Где видите резервы?

– Игра с мячом. Одно дело на сборах играть, но все же чемпионате ответственность другая. Не получался выход из обороны до первого гола. Мяч «обжигал» ноги чуть-чуть. Но это можно списать на первый матч на выезде. Резерв, прежде всего, стоит искать в игре с мячом.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Карпин Валерий
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1520109985
Мне игра Ростова очень понравилась. Команда не закрывалась в защите, интересно атаковала. Уверен, Карпин ещё добьётся результата.
Ответить
Боцман59rus
1520110468
Валере и за 1000лет каторжного труда работы физруком в переферийных клубах, не отработать перед спартачами свой долг, за весь европейский хлам, в виде второсортных легионеров, привезенных в тарасовку , во времена своей работы в московском клубе в должности ген.директора и гл.тренера
Ответить
Таганский
1520111100
С первой оценкой согласен.. Главное, чтобы она каждый раз повышалась не на словах, а на результатах..
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1520111866
Всё ещё валераверите? Тогда он придёт к вам.
Ответить
zico2205
1520111923
Игра вообще то понравилась....много брака конечно, но это начало сезона....Ну и конечно первый гол из-за ляпа вратаря многое психологически сломал....
Ответить
_Marqella_
1520117174
Великолепная игра Краснодара, надеюсь Валера справадит фк Ростов в пердив !!!!
Ответить
serppion
1520120387
Молодец Валерка! Он, как всегда, доходчиво и толково объясняет любую свою лажу.
Ответить
нейтральныйкакникто
1520130097
Можно было конечно ответить как Манчини , но Карпин ответил как есть , не стал ходить вокруг , да около, обвиняя судей , давление болельщиков Краснодара, и слишком хорошее состояние поля
Ответить
alex1951
1520142354
Ростов якобы, супер-пупер сыграл .А как же тогда 1:3 ? Давайка Карпуша,готовь запасной аэродром , Лучше щас ,по причине какой-нибудь болезни уйти,чем потом , Под грохот снарядов (критики) ,летящей в тебя. А это произойдет ,будь уверен. ps Дуй ка домой ,в деревню свою,Евросоюз,мамка ждет..
Ответить
fanchik
1520144414
За результат можно" натянуть" двойку,а по игре ни как не двойка.Карпин хочет видеть большего от команды, но пока что-то не так складывается,поэтому оценку команде поставил заниженную.
Ответить
Главные новости
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
1
РПЛ. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
25
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
4
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
5
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
Вчера, 21:41
2
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
Вчера, 21:35
7
Все новости
Все новости
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
5
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
12
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
2
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
2
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 17:31
3
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
Вчера, 16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
Вчера, 16:23
6
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
Вчера, 16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
Вчера, 16:07
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
Вчера, 15:55
2
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
Вчера, 15:37
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+