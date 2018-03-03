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    Карпин: «Оценка за матч с «Краснодаром» неудовлетворительная»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру команды в матче 21 тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2). Специалист поставил «двойку».

    – Как можно быть довольным, если мы проиграли 1:3? Были моменты, которые можно занести в актив, было и то, что мне не понравилось. В целом оценка неудовлетворительная.

    – Что вас не удовлетворило в организации игры? Где видите резервы?

    – Игра с мячом. Одно дело на сборах играть, но все же чемпионате ответственность другая. Не получался выход из обороны до первого гола. Мяч «обжигал» ноги чуть-чуть. Но это можно списать на первый матч на выезде. Резерв, прежде всего, стоит искать в игре с мячом.

    Источник: ФК «Ростов»

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    03.03.2018 23:25
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 4 марта 2018, 12:59

      Пися в воротах - однозначно поражение.

      1
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      Рейтинг: +67296

      portero 4 марта 2018, 09:37

      удачи Карпину! почаще хвалить надо игроков ,а то уж слишком требовательно , нужен кнут и пряник.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 4 марта 2018, 09:20

      За результат можно" натянуть" двойку,а по игре ни как не двойка.Карпин хочет видеть большего от команды, но пока что-то не так складывается,поэтому оценку команде поставил заниженную.

      3
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 4 марта 2018, 08:45

      Ростов якобы, супер-пупер сыграл .А как же тогда 1:3 ?
      Давайка Карпуша,готовь запасной аэродром ,
      Лучше щас ,по причине какой-нибудь болезни уйти,чем потом ,
      Под грохот снарядов (критики) ,летящей в тебя.
      А это произойдет ,будь уверен.
      ps Дуй ка домой ,в деревню свою,Евросоюз,мамка ждет..

      -1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 4 марта 2018, 07:53

      а Ростов играл интересно, вот только не все получалось!

      2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 4 марта 2018, 05:21

      Можно было конечно ответить как Манчини , но Карпин ответил как есть , не стал ходить вокруг , да около, обвиняя судей , давление болельщиков Краснодара, и слишком хорошее состояние поля

      3
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      Рейтинг: +3795

      serppion 4 марта 2018, 02:39

      Молодец Валерка! Он, как всегда, доходчиво и толково объясняет любую свою лажу.

      3
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > serppion 4 марта 2018, 08:47

      Ваша ирония понятна,зачет!)))

      -1
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 4 марта 2018, 01:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Великолепная игра Краснодара, надеюсь Валера справадит фк Ростов в пердив !!!!

      -6
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > _Marqella_ 4 марта 2018, 07:15

      Не раньше чем ты получишь ветерана труда на панели

      6
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 4 марта 2018, 00:23

      Время начинать верить в Валеру!!!

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 4 марта 2018, 00:18

      Игра вообще то понравилась....много брака конечно, но это начало сезона....Ну и конечно первый гол из-за ляпа вратаря многое психологически сломал....

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