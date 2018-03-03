Карпин: «Оценка за матч с «Краснодаром» неудовлетворительная»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру команды в матче 21 тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2). Специалист поставил «двойку».

– Как можно быть довольным, если мы проиграли 1:3? Были моменты, которые можно занести в актив, было и то, что мне не понравилось. В целом оценка неудовлетворительная.

– Что вас не удовлетворило в организации игры? Где видите резервы?

– Игра с мячом. Одно дело на сборах играть, но все же чемпионате ответственность другая. Не получался выход из обороны до первого гола. Мяч «обжигал» ноги чуть-чуть. Но это можно списать на первый матч на выезде. Резерв, прежде всего, стоит искать в игре с мячом.